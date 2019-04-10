Вооруженные люди на заказ - сколько это стоит в Украине и чем чревато?

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"Параллельной правоохранительной системой" эксперты называют различные формальные и неформальные парамилитарные структуры в Украине. Это - вооруженные люди, которых можно нанять для решения бизнес или политических вопросов. Свою роль они могут сыграть и во время избирательной кампании.

Некоторые охранные структуры работают в рамках закона. Другие не гнушаются участием в рейдерстве или блокировании законных строительных работ ради получения взятки от предпринимателей.

Одни имеют официальный статус частной охранной компании. Другие - общественных формирований или организаций. У некоторых в активе оба статуса. В зависимости от ситуации, они, как хамелеоны, превращаются то в общественных активистов, то в вооруженных людей в масках.

Эксперты признают, что в Украине сформировался рынок услуг людей с оружием. Это явление носит стихийный характер и при определенных обстоятельствах может выйти из-под контроля, что являются свидетельством слабости государства.

От войны до "отжима"?

Копірайт зображення Данило Яковлєв via Facebook Image caption Вооруженные люди в балаклавах приехали на зернохранилище в деревне Занки Харьковской области, его владелец заявил о рейдерской атаке, сентябрь 2018 года

"Когда мы только создали охранную фирму, периодически получали звонки с предложением принять участие в "отжиме" по всей Украине. Потом они прекратились, потому что люди увидели, что мы не принимаем в этом участия", - так о работе своей компании "ЮА: Гард" рассказывает участник АТО Павел Тука. У него работают ветераны АТО.

Мнения опрошенных BBC News Украина ветеранов разделились относительно того, действительно ли экс-бойцы, участники войны на Востоке составляют ядро вновь созданных парамилитарных структур.

"Я как участник АТО заметил, что люди, блокировавшие наше строительство, хоть и были в униформе, но вели себя не как бывшие бойцы", - рассказал на основе анонимности сотрудник коммерческой компании, которая так и не смогла запустить свой проект из-за протестов неизвестных "правдолюбцев в камуфляже". В обмен на снятие блокады они требовали деньги.

На такую подработку могут согласиться разве что те ветераны, которым не хватило эмоций на войне Владимир Дубченко, военный врач

Те, кто воевал "на нуле", то есть непосредственно на передовой, часто убеждены, что по возвращению домой человек психологически не может брать в руки оружие на протяжении длительного времени.

"На такую подработку могут согласиться разве что те ветераны, которым не хватило эмоций на войне. "На нуле" эмоции бьют через край, когда человек убивает других, спасает других, когда восемь тысяч раз он думал, что его жизнь уже закончилась. После такого многого уже не хочется", - говорит Владимир Дубченко, военный врач, служивший в 25-й воздушно-десантной бригаде.

Впрочем, все соглашаются, что именно война на Востоке Украины стала важным фактором распространения парамилитарных структур. Не всем удается найти себя в гражданской жизни, а средства на содержание себя и семьи нужны всегда.

Копірайт зображення GettyImages Image caption Переживая ПТСР и не имея работы, некоторые из ветеранов могут видеть выход в "быстрых деньгах" за участие в "отжиме", где требуются люди с оружием

"Когда порядок был более-менее наведен, стабилизировался фронт, сформировалась стабильная власть, потребность в добровольцах отпала. Они привыкли к такой жизни. Они начали выполнять политические заказы", - говорит эксперт аналитического центра "Дом демократии" Анатолий Октисюк.

Павел Тука отмечает, что схемы по привлечению парамилитарных структур существовали и раньше, но теперь в Украине появились ветераны войны, умеющие обращаться с оружием, для которых конфликты в мирной жизни - это "детский сад".

Особое внимание на эту проблему в Украине обратили в связи с убийством Екатерины Гандзюк. Все подозреваемые, задержанные осенью 2018-го, - бывшие украинские военные, воевавшие на Донбассе.

Лоб в лоб

Бывшие руководители добровольческих батальонов имеют свои частные охранные фирмы и общественные организации. Хотя юридически они могут быть зарегистрированы на других людей. Самый известный пример - батальон "Донбасс". Существует фирма "Донбасс Охрана", а также ОО "Внутренний корпус батальона Донбасс". Их связывают с народным депутатом Семеном Семенченко.

Во время конфликта на фермерском предприятии "Нива-2010" в селе Бережинка Кировоградской области в апреле-мае 2017 года лоб в лоб столкнулись представители двух структур: батальона "Донбасс" и охранной фирмы "Борисфен". Также среди участников тех событий, по информации "донбассовцев", были экс-бойцы добровольческого батальона "Айдар". "Борисфен" связывают с народным депутатом Юрием Березой, экс-комбатом добровольческого батальона "Днепр-1".

Фермер Николай Трибиненко заявил о рейдерском нападении. Его интересы защищали "донбассовцы", а по другую сторону оказались вооруженные люди из "Борисфена".

Формально такие охранные фирмы предоставляют стандартный набор услуг: охрана физических лиц, объектов, ценных грузов, сопровождение инкассаторов, защита от рейдерских атак.

Иногда такие формальные структуры называют "частными армиями". Однако и юридически, и фактически это преувеличение. Частная военная компания, в отличие от охранной фирмы, использует тяжелое боевое вооружение. А это в Украине запрещено законом.

Из всего многообразия существующих в Украине охранных и военизированных структур можно выделить следующие:

Охранные фирмы, созданные на базе добробатов;

Обычные охранные фирмы. О некоторых из них говорят, что это - практически "частные армии определенных бизнесменов", но, не имея в своем арсенале тяжелого оружия и боевой техники, таковыми объективно не являются;

Муниципальная охрана - органы местного самоуправления по охране общественного порядка. Некоторых украинских мэров критикуют за использование их в личных целях, в частности мэра Одессы Геннадия Труханова. В интервью BBC News Украина он заявил, что благодаря одесской муниципальной охране удалось трудоустроить ветеранов войны;

Националистические организации, например С14 и "Национальные дружины". Последние связаны с партией "Национальный Корпус" и полком "Азов". Министра внутренних дел Арсена Авакова обвиняют в связях со всеми этими структурами. В интервью BBC представитель МВД Артем Шевченко отрицал связь главы этого ведомства с "нацдружинниками". А вот полк "Азов" официально подчиняется МВД. С14 связывали с СБУ, хотя один из его лидеров, Евгений Карась, отрицает прямое сотрудничество со спецслужбой.

Общественные организации, декларирующие своими целями "защиту конституционных прав граждан", в частности защиту коммунальной и частной собственности. Пример тому - ОО "Братья".

Неформальные группы, состоящие из людей в камуфляже, которые могут действовать от имени или под зонтиком организаций участников АТО, ассоциаций ветеранов или же самостоятельно.

Бизнес с оружием в руках

Копірайт зображення Getty Images Image caption Нацдружинники позиционируют себя как идейно-патриотическую молодежную организацию

Люди, знакомые с рынком услуг парамилитарных структур, признают, что те в большинстве случаев действуют прагматично, то есть за деньги. Даже когда декларируются цели защитить обиженного рейдерами фермера, отвоевать парк у застройщиков или не допустить опасного для окружающей среды строительства.

Кроме того, следует различать уровень официальных зарплат сотрудников охранных фирм, не участвующих в рейдерстве и "отжиме", и доходов тех, кто этим занимается.

Мы, по сути, вынуждены создавать собственное государство там, где государство официально самоустранилось Михаил Соколов, зампредседателя ВАС

Так, охранник в супермаркете зарабатывает от 8 тысяч грн (около 300 долларов - Ред.) в месяц. А телохранитель в охранной фирме - от тысячи долларов.

К примеру, зарплата работника охранной фирмы "Гайдамаки" стартует от 16 тысяч грн в месяц. Это агентство было создано на базе Всеукраинского аграрного совета (ВАС) для защиты фермеров от рейдерских нападений.

"Мы вынуждены были взять в нашу охранную структуру тех людей, которые в нормальной ситуации работали бы на государство. И мы платим им хорошую зарплату. Мы, по сути, вынуждены создавать свое государство там, где государство официально самоустранилось. Наша структура работает по принципу частной армии. Члены ВАС платят постоянные взносы на её содержание", - рассказывает о работе этой структуры Михаил Соколов, заместитель ее председателя.

Копірайт зображення Unian Image caption Полиция на месте событий в селе Занки Харьковской области, где рейдеры захватили зернохранилище в сентябре 2018-го. Аграрии жалуются, что правоохранители не всегда действуют эффективно и своевременно

Он также отмечает, что на рынке есть и другие охранные структуры, которых время от времени перекупают. Иногда рейдеры предлагают больше, чем владельцы.

Оплата услуг зависит от сложности задачи.

"Если нужно просто присутствовать физически, и ничего не происходит - это одна сумма. Если нужно выбить кого-то оттуда, потому что там позиции захватила силовая группа, будет дороже. Это высокие риски", - говорит Павел Тука.

Это все - расценки официальной части рынка таких услуг. Но существует также неофициальный прейскурант. И именно он является главным.

По информации BBC News Украина, в Кировоградской и Днепропетровской области фермеры нанимали "людей в униформе" по таким расценкам: каждому охраннику платили за день работы тысячу грн (порядка 40 долларов - Ред.), если он был без оружия, и 3 тысячи грн с оружием. При этом, важно, чтобы вооруженные люди имели все необходимые разрешения на оружие.

Наименее прозрачная часть рынка - это, собственно, откаты и взятки, о которых могут договариваться те, кто стоят за формальными и неформальными военизированными структурами.

Так, в одной коммерческой компании BBC News рассказали, что "люди в камуфляже" требовали у них взятку в размере более миллиона гривен в обмен на прекращение блокирования строительства. Другие наши источники также подтверждают, что суммы взяток в подобных случаях составляют миллионы гривен.

Чем это грозит?

"Я знаю на 100%, что наши политики пользуются услугами таких людей ... Если у вас есть деньги, можете нанять любую парамилитарную структуру или создать таковую", - говорит Павел Тука.

Все эксперты, с которыми мы общались, соглашаются: использование вооруженных людей стало трендом политической и бизнес-жизни Украины.

Я знаю на 100%, что наши политики пользуются услугами таких людей ... Если у вас есть деньги, можете нанять любую парамилитарную структуру или создать таковую Павел Тука

"Чаще всего парамилитарные организации контролируют местные руководители: мэры крупных городов, влиятельные депутаты", - объясняет политолог Владимир Фесенко.

По его мнению, действующий президент Петр Порошенко не смог противодействовать расцвету парамилитарных структур в Украине.

Эксперт проводит исторические параллели и признает, что большое количество парамилитарных организаций угрожает демократии в Украине.

"Приход к власти Гитлера в Германии, Муссолини в Италии служит наибольшим уроком ХХ века. Эти вожди активно использовали парамилитарные организации. Они разрушают даже намек на верховенство права, заменяют его агрессией и насилием", - считает он.

О людях, готовых силой решать проблемы, которые игнорирует государство, фермеры вспоминают преимущественно летом и осенью во время сбора урожая. А украинские политики - во время выборов.

Во время избирательной кампании члены Нацкорпуса и "Национальных дружин" устроили стычки с правоохранителями возле администрации президента в Киеве и на митинге в Черкассах.

Копірайт зображення Unian Image caption Участница акции Нацкорпуса и Нацдружин "Свинарчуков Порошенко - за решетку!", март 2019 год

"Силовые структуры: МВД, СБУ - часто закрывают на это глаза, позволяя этим парамилитарным организациям процветать. Как ни странно, они выгодны элитам. Они их финансируют, используют в качестве инструментов политической конкуренции", - считает Анатолий Октисюк.

Павел Тука отмечает, что с 2014 года в Украине в прямом смысле начали создавать "карманные армии" и фальшивые образы некоторых героев.

Впрочем, другие страны также сталкивались с явлением ветеранских бригад. Последние иногда превращались в военизированные структуры. Вопрос только в том, насколько легальным и контролируемым является этот процесс, а также, создаются ли условия для реабилитации и трудоустройства ветеранов.

Со временем у людей, контролирующих такой "бизнес" в Украине, появляется все больше денег. Они вырастают из штанишек карманных структур в самостоятельных игроков. Можно ожидать, что и вести себя они будут "по-взрослому", то есть самостоятельно. И тогда из бутылки все чаще будет вылетать Джин, контролировать которого будет невозможно.

А глубинная причина этих процессов, как отмечают абсолютно все комментаторы, - коррупция. Именно она делает фермеров беззащитными, а политиков - уязвимыми.

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