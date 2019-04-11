Копірайт зображення UNIAN Image caption Антикоррупционный суд будет рассматривать дела о коррупции на самом высоком уровне

После полугодового конкурса и за десять дней до второго тура президентских выборов Петр Порошенко назначил 38 судей нового антикоррупционного суда. 11 апреля они приняли присягу.

Антикоррупционный суд может начать работать уже летом этого года.

Судей отобрали в рамках специального конкурса, который состоялся по беспрецедентной для страны процедуре. 19 марта Высший совет правосудия передал президенту на утверждение победителей конкурса, и у главы государства было 30 дней, чтобы издать указ об их назначении.

По настоянию западных партнеров и Международного валютного фонда, решающее слово в отборе было за Общественным советом международных экспертов.

В закон вписали специальную норму, согласно которой международные эксперты фактически получили право вето в отношении любого кандидата.

Так и получилось - на финальных стадиях отбора эксперты отсеяли 42 претендентов, в отношении которых были большие сомнения по поводу их добропорядочности, репутации и доходов.

Высший антикоррупционный суд будет рассматривать коррупционные дела, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро.

Им передадут более 200 дел, которые сейчас находятся в судах первой инстанции и в апелляции.

В интервью BBC News Украина директор бюро Артем Сытник положительно отозвался о результатах конкурса.

"Этот конкурс проведен настолько хорошо, насколько это возможно было провести в Украине", - заявил Сытник.

Image caption Директор НАБУ Артем Сытник положительно оценивает результаты конкурса

Правда, семь судей, которые, по мнению активистов, являются нечестными, международные эксперты все же признали достойными.

Всего в первую инстанцию Высшего антикоррупционного суда вошли 27 судей, а в апелляционную палату - 11.

Из провинции - в Киев

Из 38 назначенных судей Высшего антикоррупционного суда 22 человека ранее работали служителями Фемиды, 13 - адвокатами, а еще трое - ученые.

Большинство победителей - малоизвестные судьи и адвокаты из регионов. Это не "тяжеловесы" из Киева или областных центров, а преимущественно люди из отдаленных райцентров.

Декларации победителей показывают, что они далеко не бедные, но огромных состояний там также не найти. Некоторые даже декларируют кредиты в банке на покупку телевизора.

Даже беглый анализ досье новых судей показывает специфику семейных связей в правоохранительной сфере - члены одной семьи могут одновременно работать во всех силовых органах региона - прокуратуре, СБУ и судебной системе.

И самый показательный нюанс - в антикоррупционный суд прошли двое судей, которые официально задекларировали, что они являются сожителями.

Харьковская команда

Большинство антикоррупционных судей юридическое образование получали в Харькове, а многие из них до назначения там и работали.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Дело Романа Насирова должно перейти в антикоррупционный суд

Игорь Панаид

Судья Чугуевского районного суда Харьковской области Игорь Панаид до назначения в 2012 году занимался бизнесом и работал в городской власти Харькова.

В декларации указал три квартиры в Харькове, а также два автомобиля Honda CR-V.

За 2017 год он заработал 240 тыс. гривен.

Елена Танасевич

Судья Печенежского районного суда Харьковской области Елена Танасевич показала лучшие баллы на отборе в антикоррупционный суд.

Она окончила харьковскую юракадемию, а присягу судьи приняла в 2012 году.

Муж у нее занимается бизнесом в Харькове, семья имеет квартиру и семь земельных участков.

Зарплата судьи составила 220 тыс. в год, а ее мужа - миллион. Ездит на автомобиле Peugeot 107.

Олег Ткаченко

Харьковский адвокат Олег Ткаченко работал в правоохранительных органах еще во времена СССР.

Имеет две квартиры в Харькове, автомобиль Renault Megan 2007 года и декларировал 83 тыс. гривен зарплаты.

Также у него есть 200 тыс. гривен в банке и 22 тыс. долларов наличными.

Олег Федоров

Еще одним представителем Харькова в антикоррупционном суде стал адвокат Олег Федоров.

Адвокатской практикой занимается с 2005 года.

Копірайт зображення NAZAR KHOLODNYTSKYI Image caption В 2016 году у киевского судьи при задержании на взятке нашли банку с долларами

У него в декларации указано, что его жена - гражданка России.

Семья имеет квартиру и автомобиль Ford Edge.

Олег Федоров заработал в 2017 году 60 тыс. гривен, а жена - 40 тыс. Еще 30 тыс. долларов у него в наличности.

Ярослав Шкодин

Харьковская школа права дала антикоррупционному суду еще одного адвоката - Ярослава Шкодина.

Он живет и работает в Харькове, имеет там квартиру, а также дом в Золочевском районе области.

В 2017 году получил 857 тыс. гривен гонораров, и еще 40 тыс. зарплаты.

Киевские адвокаты

Столица в антикоррупционном суде будет представлена ​​только адвокатами - киевские судьи отбор не прошли.

Виктор Панкулич

Выходец из Закарпатья Виктор Панкулич с 1994 года работает адвокатом в Киеве.

Имеет дом под Киевом и дом возле Ужгорода.

В декларации указал два автомобиля - Nissan Teana и Nissan Almera.

Виктор Панкулич задекларировал 115 тыс. долларов наличности, а так же занял третьим лицам 35 тыс. долларов. В банке у него есть еще 10 тыс. долларов.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Дело бывшего депутата Николая Мартыненко также перейдет в антикоррупционный суд

Евгений Крук

Адвокат Евгений Крук из Киева занимается адвокатской деятельностью с 2006 года.

У семьи есть две квартиры в Киеве, а за городом - дом с сауной.

Ездит на автомобиле Mitsubishi Lancer 2005 года, за 2017 год заработал 180 тыс. гривен.

Вера Михайленко

Киевский адвокат Вера Михайленко является руководителем адвокатского объединения "Веста" и работает в этой сфере с 2007 года.

Согласно декларации, имеет квартиру возле Киева и еще одну в совместной собственности.

В декларации указан автомобиль Skoda Rapid 2013 года, доход за 2017 год в размере 36 тыс. гривен и 15 тыс. долларов наличности.

Представители Днепропетровской области

Днепропетровскую область в антикоррупционном суде будут представлять двое адвокатов и один судья.

Андрей Никифоров

Юрист из Днепра Андрей Никифоров работает адвокатом с 2002 года, является управляющим партнером в юридической компании "ОПС Лигал".

С женой и двумя сыновьями владеет квартирой в Днепре, также задекларировал два автомобиля BMW 1993 и 2005 годов выпуска.

За 2017 год Никифоров заработал 713 тыс. гривен, а жена - 150 тыс.

Также он задекларировал 1,4 млн гривен и 30 тыс. долларов.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Дело мэра Одессы Геннадия Труханова тоже может попасть в антикоррупционный суд

Александр Семенников

Судья Пятихатского районного суда Днепропетровской области Александр Семенников принял судейскую присягу в 2012 году.

У семьи есть дом в Днепре, отец и мать, указанные в декларации, также владеют квартирами в этом же городе. Они занимаются бизнесом.

Александр Семенников за 2017 год заработал 225 тыс. гривен.

Екатерина Сикора

Юрист из Днепра, кандидат юридических наук Екатерина Сикора работает адвокатом с 2009 года.

Имеет квартиру, а муж - еще пять квартир в Ялте, Днепре и Киеве.

Она задекларировала Lexus nx 200 2016 года, а у мужа - еще несколько автомобилей, катеров и прицепов.

Екатерина Сикора за год заработала 340 тыс. гривен зарплаты, а муж - почти 200 тыс. гривен.

Команда Львова

В антикоррупционном суде будет три человека, которые до конкурса работали во Львове.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Адвокат Маркиян Галабала, Михаил Саакашвили и его пресс-секретарь Дарина Чиж

Маркиян Галабала

Самым известным судьей антикоррупционного суда стал адвокат Маркиян Галабала, который в 2017-2018 годах защищал Михеила Саакашвили.

У Галабалы с женой есть две квартиры во Львове.

В декларации указан автомобиль Opel 2017 года и годовой доход в 320 тыс. гривен. Также он декларировал около 7 тыс. евро, 20 тыс. долларов и 120 тыс. гривен.

Олег Павлишин

Олег Павлишин работает судьей Апелляционного суда Львовской области с 2002 года.

В 90-х годах он работал в правоохранительных органах, с 1994 года был судьей Городокского районного суда Львовской области.

Семья имеет во Львове три квартиры. В 2017 году Олег Павлишин заработал 600 тыс. гривен, а жена, которая работает во Львовском управлении юстиции - 71 тыс.

Также он задекларировал 200 тыс. гривен наличных.

Виталий Дубас

Львовский адвокат Виталий Михайлович Дубас (не путать с тезкой из местной прокуратуры) в 90-х годах работал в налоговых органах Львова, затем перешел в аудиторскую фирму.

Имеет две квартиры во Львове и три автомобиля, один из которых - ВАЗ 1976 года.

За год он заработал 172 тыс. гривен, еще 200 тыс. получил процентами из банков. Имеет 1,6 миллиона гривен на депозитах и ​​полмиллиона наличными.

Антикоррупционная Винницкая область

Самый близкий для президента регион Украины в антикоррупционном суде будут представлять трое судей.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Посол США в Украине Мари Йованович и спецпредставитель США Курт Волкер называли создание Антикоррупционного суда в Украине важным шагом в борьбе с коррупцией

Лариса Задорожная

Судья Теплицкого районного суда Винницкой области может быть одной из самых опытных в новом суде.

В этом поселке она работает судьей с 1995 года. Имеет квартиру и автомобиль Hyundai Tucson 2008 года.

Ее годовая плата составляет 318 тыс. гривен, еще 73 тыс. - пенсия, а наличными она держит 13 тыс. долларов.

При этом в своей декларации она указала, что взяла двухлетний кредит на покупку телевизора.

Ольга Саландяк

Судья Жмеринского районного суда Винницкой области Ольга Саландяк приняла присягу в 2012 году.

Задекларировала 210 тыс. гривен зарплаты, 5 тыс. долларов наличности, а также квартиру в Виннице.

Игорь Строгий

Значительная часть судей антикоррупционного суда начали работать в судебной системе в 2012 году, как и судья Шаргородского районного суда Винницкой области Игорь Строгий.

До этого он работал на железной дороге и в налоговой инспекции.

Имеет квартиру и дом в Жмеринке и автомобиль Hyundai Accent 2008 года.

Годовая зарплата составляет 210 тыс. гривен в год.

Недобросовестные?

К некоторым претендентам у активистов были замечания относительно добропорядочности, однако международные эксперты их не заблокировали.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Некоторые новые судьи декларируют автомобили ВАЗ

Инна Белоус

Судья Тернопольского окружного админсуда Инна Белоус до 2013 года работала судьей в Харькове.

Задекларировала квартиру мужа в Харькове и Чугуеве, а в Тернополе пользуется квартирой свекрови.

В декларации показала автомобиль Mitsubishi Outlander, зарплату в 228 тыс. гривен и зарплату мужа, который работает в полиции Тернопольской области - 113 тыс. гривен.

Семья имеет 850 тыс. гривен наличных.

Активисты ранее сомневались в правдивости данных судьи именно из-за квартиры свекрови - мол, откуда та взяла деньги на квартиру в Тернополе.

Андрей Бицюк

У активистов были вопросы относительно сокрытия состояния и к судье заводского районного суда Николаева Андрею Бицюку.

В его декларации есть оформленные на жену земельные участки, дом и квартира в Николаеве. Еще по одной квартире имеют мать и жена с сыном.

Сам Андрей Бицюк имеет садовый дом за городом. У семьи есть четыре автомобиля, за год судья заработал 250 тыс. гривен зарплаты, а жена - 42 тыс.

Виктор Маслов

Судья Тростянецкого районного суда Сумской области Виктор Маслов - выходец из семьи, где юриспруденция является семейным делом.

Его отец на момент назначения был заместителем председателя Апелляционного суда Сумской области. Брат работает в управлении СБУ Сумской области, а жена брата - в прокуратуре.

Виктор Маслов имеет квартиру в Сумах, семья задекларировала два автомобиля - Ford Focus 2010 года и Daewoo Matiz 2013 года. К слишком низкой стоимости последнего у активистов и были замечания.

Зарплата судьи составила 218 тыс. гривен, а жены - 34 тыс.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Больше всего замечаний к судьям антикоррупционного суда касаются сомнительныех операций с жильем

Оксана Олейник

Оксана Олейник стала судьей Ахтырского горрайонного суда в 2012 году. Активисты обвиняли ее в том, что вся ее недвижимость - квартира, земельные участки и дом - оформлены на дочь.

Олейник до 2001 года была гражданкой России. Ее муж военный - является командиром инженерного батальона, участвовал в АТО.

Семья имеет два автомобиля Volkswagen Golf. Годовая плата судьи составила 200 тыс. гривен, а мужа - 155 тыс. В декларации указаны 3 тыс. евро, 4,7 тыс. долларов и 500 тыс. гривен.

Валерия Черная

Днепрянка Валерия Черная работала в прокуратуре родного города, а затем стала судьей Днепропетровского административного суда.

Она задекларировала родительскую квартиру в пользовании, а также еще несколько квартир в совместной с родителями собственности.

Имеет автомобиль Hyundai Santa Fe 2012 года, а за 2017 год заработала 285 тыс. гривен. Активисты обвиняли ее в том, что не указала стоимость недвижимости родителей.

Сергей Мойсак

Активисты имели вопросы к адвокату из Никополя Сергею Мойсаку, потому как он не задекларировал квартиру, купленную в 2007 году.

Мойсак также занимается преподавательской работой и защитил кандидатскую диссертацию.

Задекларировал квартиру в городе Покров и еще одну квартиру и дом в Никополе.

Имеет автомобиль ВАЗ 1995 года, доход в 2017 году составил 100 тыс. гривен.

Судьи-сожители

Копірайт зображення UNIAN

В антикоррупционном суде будет представлена ​​целая семья. Официально они не состоят в браке, однако задекларировали друг друга как "сожителей".

Татьяна Гавриленко

Татьяна Гавриленко сначала работала адвокатом, а впоследствии стала судьей Новосанжарского районного суда Полтавской области.

В своей декларации она показала съемную квартиру, автомобиль Hyundai Elantra и 238 тыс. зарплаты.

Гавриленко разведена, воспитывает дочь. Однако в декларации связанных лиц указала сожителя - председателя Комсомольского городского суда Полтавской области Виталия Крикливого.

Виталий Крикливый

Виталий Крикливый также принимал участие в конкурсе и победил. В декларации связанных лиц он также указал сожительницей Татьяну Гавриленко.

Виталий Крикливый в должности судьи с 2003 года, а до этого работал в налоговой службе. Его зарплата за 2017 год составила 323 тыс. гривен.

Оба судьи будут работать в первой инстанции, поэтому пересматривать решения друг друга не будут.

В суд из университета

Трое судей пришли судить подозреваемых в коррупции с университетских кафедр, где преподавали.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Лучший результат отбора показал ученый из Черновицкого университета

Сергей Боднар

Лучший результат на конкурсе в апелляционную палату показал кандидат юридических наук, доцент из Черновицкого университета Сергей Боднар.

Боднар задекларировал квартиру в Черновцах, а также дом в Тернопольской области, где родился и вырос.

В декларации за 2017 год он задекларировал всего 105 тыс. гривен прибыли, а еще 10 тыс. получила жена в качестве пособия на ребенка.

Сергей Боднар также задекларировал 12 тыс. долларов наличными.

Дмитрий Михайленко

Ученый Дмитрий Михайленко окончил Одесскую юридическую академию, там же стал кандидатом юридических наук, получил научное звание доцента.

Михайленко женат и имеет двух дочерей. У семьи есть квартира в Одессе и 10-летний автомобиль Mitsubishi Lanсer.

В 2017 году Михайленко заработал 165 тыс. гривен, а жена получила 10 тыс. пособия на ребенка. В банке у него было 13 тыс. долларов и 1200 евро.

Алексей Кравчук

Заведующий кафедрой хозяйственного и административного права Киевского политеха Алексей Кравчук стал третьим ученым в антикоррупционном суде.

Много лет работал в управлении коммунальной собственности Киевской городской государственной администрации, имеет квартиру в Киеве и еще одну достраивает.

В декларации указаны два автомобили 2008 года KIA CEE'D и SUZUKI Grand Vitara.

Годовая плата составляла 350 тыс. гривен.

Переселенцы с Донбасса

Копірайт зображення UNIAN Image caption Трое судей покинули подконтрольные боевикам районы Донбасса

Трое судей антикоррупционного суда до войны на Донбассе работали в городах, оказавшихся под контролем боевиков, и выехали из тех районов.

Екатерина Широкая

Судья Луганского окружного административного суда Екатерина Широкая училась в США - Chicago Loyola University. До назначения судьей работала в милиции и бизнесе.

Сейчас этот суд работает в Старобельске Луганской области.

Мать работает бухгалтером в этом же суде.

Задекларировала квартиру в Луганске и Старобельске. У отца есть дом и квартира под Киевом.

Зарплата судьи составила 231 тыс. гривен.

Олег Колиуш

Вторым переселенцем с оккупированного Донбасса в антикоррупционном суде будет Олег Колиуш.

В 2012 году стал судьей районного суда Луганска, а с началом войны перевелся работать в Кременчуг Полтавской области.

Семья имеет несколько квартир в Луганске, Кременчуге и Кропивницком.

На жену, которая работает судьей в Кировоградской области, записан автомобиль Honda CR-V 2014 года.

Его зарплата составляет 257 тыс. гривен, а жены - 200 тыс. гривен.

Владимир Воронько

Вопрос о добропорядочности у активистов возникали и к судье хозяйственного суда Днепропетровской области Владимиру Воронько, который переехал из Луганска после начала боевых действий.

Воронько работал в прокуратуре Луганской области, стал судьей в 1999 году и был заместителем председателя хозяйственного суда области.

Задекларировал квартиру в Харькове, записанную на жену, а также землю и гараж в Луганске.

Активисты упрекали его в том, что он мог не задекларировать продажу квартир, которые остались в Луганске.

Image caption Некоторые из новых судей взяли кредит на покупку телевизора

Другие регионы

Еще семь судей будут представлять в антикоррупционном суде другие регионы Украины.

Николай Глотов

Адвокат из Ровно Николай Глотов запомнился в городе во время протестов 2013-2014 года, когда отстаивал в судах интересы протестующих.

Адвокатом работает с 2011 года.

В декларации Николая Глотова есть квартира возле Ровно, а также совместное жилье с женой в самом облцентре, автомобиль и трактор.

Сам он говорит, что пишет стихи и даже задекларировал свою повесть "Вместе на века".

В 2017 году он заработал 285 тыс. гривен, а его жена, которая работает помощником судьи в Ровенском городском суде, - 164 тыс. гривен.

Инна Калугина

Судья Мелитопольского горрайонного суда Инна Калугина работает в должности с 2010 года.

Юридическое образование получила в Прикарпатском университете, а потом долго работала помощником судьи.

Калугина задекларировала две квартиры матери и дом в Мелитополе. У самой судьи есть земельный участок.

За 2017 год Инна Калугина заработала 313 тыс. гривен. На тот момент она одолжила 5 тыс. долларов и 260 тыс. гривен третьим лицам.

Даниила Черненькая

Даниила Черненькая работает судьей Монастырищенского районного суда Черкасской области с 2002 года.

Она разведена, задекларировала квартиру в совместной собственности в Монастырище, а также автомобиль Chery Tiggo 2013 года.

В 2017 году она имела 320 тыс. гривен заработной платы и еще 73 тыс. пенсии.

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Виктор Ногачевский

Еще один адвокат из Ровно в антикоррупционном суде - Виктор Ногачевский - до 2009 года работал в прокуратуре.

Он задекларировал квартиру отца жены в Ровно и автомобиль Honda Accord 2006 года. Имел 55 тыс. дохода, а жена - 92 тыс.

Наталья Мовчан

Судья Ахтырского горрайонного суда Сумской области приняла присягу в 2012 году.

У нее есть квартира в Харькове и арендованная комната в Ахтырке. Еще две квартиры в Харькове находятся в пользовании.

Зарплата судьи составляет 212 тыс. в год, а у мужа, который работает в "Укрэнерго" начальником департамента обеспечения деятельности местного подразделения - миллион гривен.

Леся Федорак

Судья Гребенковского районного суда Полтавской области Леся Федорак ранее была доцентом Львовского государственного университета внутренних дел.

В 2013 году она приняла присягу судьи.

Копірайт зображення UNIAN Image caption После создания Антикоррупционного суда завершается формирование специализированной системы правосудия. Отныне НАБУ расследует коррупцию и задерживает подозреваемых, а специальная антикоррупционная прокуратура будет представлять дела в новом антикоррупционном суде

Имеет квартиру возле Ивано-Франковска, а также дом в пользовании в Гребенке и несколько земельных участков. Ездит на Mercedes-Benz 2001 года.

Зарплата судьи составила 262 тыс. гривен в год.

Тимур Хамзин

Тимур Хамзин учился в Запорожье и Харькове, а с 2016 года является судьей Куйбышевского районного суда Запорожской области.

Семья имеет две квартиры в Запорожье и автомобиль Nissan Tiida 2011 и ЗАЗ 2003 года. Зарплата судьи составляет 208 тыс. гривен.

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