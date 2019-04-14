Пять историй о пяти годах войны

Копірайт зображення ANATOLII STEPANOV/AFP/Getty Images Image caption Война стала вынужденным фоном и действительностью для многих украинских детей. Обстрелы уничтожали школы и детские площадки, погибали родные и друзья. На фото - дети и украинский военный в городе Попасная, август 2014-го года

Пять лет назад на Донбассе началась война, которая унесла 13 тысяч жизней, перекроила карту Украины и судьбы миллионов людей.

За это время выросли дети, в жизни которых всегда была война, умеющие по звукам обстрелов различать типы снарядов и знающие, что вечером нельзя включать свет.

Появилась новая многочисленная категория людей - сотни тысяч ветеранов АТО. Более миллиона человек покинули свои дома и стали переселенцами. Еще несколько миллионов никуда не переезжали, но сейчас они живут уже совсем в других условиях.

Рассказываем истории людей, жизнь которых эта война изменила сильнее всего.

Родители должны возвращаться к детям. История вдовы

Олегу из Бердичева сейчас четыре. Война на Донбассе продолжается всю его жизнь. Четыре года назад она забрала его отца. Александр Питель погиб в январе 2015 года в бою за Донецкий аэропорт. За четыре месяца до рождения сына.

Копірайт зображення Семейный архив Юлии Питель Image caption 4-летний Олег Питель никогда не видел отца

Вдова ветерана АТО Юлия Питель рассказывает, что сначала очень сдерживала эмоции, не ходила на кладбище, не позволяла себе волноваться, потому что была беременна.

"После рождения сына стало еще хуже. Горе, тоска захлестнули", - говорит женщина.

Копірайт зображення Семейный архив Юлии Питель Image caption Юлия и Александр Питель поженились незадолго до начала войны. Александр погиб в января 2015 года в бою за Донецкий аэропорт

"Сыну уже четыре года, и мы рассказываем, что папы нет, но он есть. Мы ходим к нему, к мемориальной доске, на кладбище. Он вырастет и спросит, как это произошло, почему. И я буду рассказывать. Мы переживем это горе еще раз", - делится женщина.

Юлия говорит, что с гибелью мужа пришло впечатление, что война закончилась: "Закончилась счастливая жизнь. Она разделилась на "до" и "после". Но придя в себя, она увидела, что этот ужас все еще продолжается.

"Я участвую в волонтерских проектах, знакомлюсь с вдовами, с семьями погибших. Мы общаемся и переживаем горе вместе. Поддерживаем друг друга, передаем детскую одежду. Когда-то так помогали нам", - говорит женщина.

До декрета Юлия работала учителем географии. Сейчас ищет работу и мечтает, чтобы война закончилась и чтобы родители возвращались к детям.

За пять лет войны на Донбассе погибли 13 тыс. человек, еще 30 тыс. были ранены.

Жизнь была разрушена. История переселенца

В 2014 году, садясь на поезд "Луганск-Киев", Сергей Бахтин оставил позади успешный бизнес по изготовлению отопительных приборов, 4-х комнатную квартиру в центре Луганска и машину.

Семья предпринимателя, взяв лишь самые необходимые вещи, убегала от взрывов и снарядов. Мужчина сам воспитывал двух детей и помогал пожилой маме с инвалидностью. "Я должен был их спасти. В моем дворе от взрыва погиб сосед. Когда я это увидел, понял, что нужно бежать".

Копірайт зображення Фото из семейного архива Бахтиных Image caption Жизнь до войны. "Я должен был их спасти, потому оставил все и уехал", - говорит о своем выборе Сергей Бахтин

Из Киева семью Бахтиных отправили в санаторий в Коростышеве, где находились другие переселенцы.

"Мы жили там год без воды и электричества. Это было весело", - с иронией говорит Сергей. Он ездил в Киев круглосуточно работать таксистом. Из-за стрессов и постоянной усталости у мужчины развилась болезнь - рассеянный склероз.

"Кроме волонтеров Леси Литвиновой, нам никто не помогал. Не верю всем этим словам чиновников о миллиардах помощи переселенцам", - говорит мужчина.

Копірайт зображення unian Image caption В 2014-2015-х годах волонтеры центра "Фроловская 9/11" в Киеве помогли тысячам переселенцев из Донбасса и Крыма. Здесь раздавали еду и вещи, сюда за помощью приходили сразу с дороги

Сейчас он на пенсии, имеет группу инвалидности. Со временем семья переехала в Фастов, где снимает жилье. Старший сын поступил в техникум в Киеве - хочет быть инженером, как и папа. Сейчас Бахтин помогает с математикой младшему сыну, готовит к поступлению в техникум.

"Мне обидно, что так были разрушены судьбы людей. Но главное, что у меня есть мои дети. Я счастлив, что они такие классные, что они выросли, что мы есть друг у друга. Эти 5 лет я был сосредоточен исключительно на любви к ним. Только это дало мне силы выжить. Все остальные неважно".

За пять лет войны вынужденными переселенцами в Украине стали почти 1,5 млн человек.

"Я еще не вернулся". История ветерана

Роман Зиненко жил в Днепре, имел работу и планы на будущее, в которые не входили оружие или боевые действия. В 2014 году бывший охранник и таксист добровольцем пошел на Донбасс.

"У каждого в жизни свои приоритеты. Я понял, что мои мечты могут не осуществиться, потому что может исчезнуть страна, в которой я живу. Это заставило меня взять оружие и пойти на Восток", - говорит Зиненко.

Копірайт зображення facebook.com/superalfatron Image caption Роман Зиненко стал свидетелем трагедии Иловайского котла

Почти два года он был добровольцем батальона (а теперь полка) "Днепр-1", который участвовал в Иловайской операции и прорыве из города. В августе 2014 года в Иловайском котле погибли около 500 украинских бойцов.

Роман Зиненко вышел оттуда без ранений, но видел, как гибнут другие. Одного из бойцов на его глазах взрывом выбросило на провода линии электропередач.

Об этих событиях Роман Зиненко написал две книги - "Иловайский дневник" и "Война, которой не было. Хроники Иловайской трагедии".

"Если бы не война и не все пережитое, я бы никогда не стал писателем. Именно эти события повлияли на меня. Мне нужно было кому-то выговориться. Об Иловайске говорили мало, было недостаточно информации, поэтому я решил писать от себя, как свидетель событий", - говорит ветеран.

Вернувшись с войны, он понял, что не может работать так, как раньше, не может быть таксистом, возить людей и общаться с ними, пока в душе все это кипит. Он полностью посвятил себя работе над книгами.

Копірайт зображення facebook.com/superalfatron Image caption Бывший водитель такси и охранник Роман Зиненко стал писателем, чтобы рассказать о том, что он видел на войне

"Я продолжаю работу над темой Иловайска, ищу воспоминания, складываю эти пазлы. Я еще не вернулся оттуда, продолжаю жить в двух мирах - здесь, в реальном и там, в воспоминаниях", - говорит Роман Зиненко.

Со своими книгами он ездит по украинским городам, чтобы рассказать об Иловайске. "В Украине много на кого повлияла война, жизнь многих она изменила. Жизнь тех, кто ходит на кладбище, тех, кто ждет и ищет своих родных из плена. А для кого-то не изменилось ничего", - говорит ветеран.

По данным ООН, около 4 тыс. украинских военных погибли на Донбассе, около 400 тыс. стали ветеранами АТО.

"Война в их детство пришла непрошеной". История волонтера

Елена Розвадовская занималась защитой детей и до войны. Девушка работала в офисе уполномоченного по правам ребенка.

"В какой-то момент я поняла, что ничего не знаю о детях войны. Я просто нашла контакты и весной 2015 года решила приехать на Восток, чтобы глубже изучить ситуацию", - говорит волонтер.

Копірайт зображення facebook.com/helena.rozvadovska Image caption "Не побегаешь теперь поздно, потому что стреляют с наступлением темноты, не везде можно и днем - мины, растяжки". О жизни детей рядом с фронтом рассказывает волонтер Елена Розвадовская

Елена ехала на месяц, но с тех пор живет на Донбассе уже четыре года. Она ездит на своей машине по разбитым дорогам в Зайцево, Красногоровку и Авдеевку, чтобы помогать детям.

Под ее опекой их десятки. Они живут совсем рядом с линией фронта, для них обстрелы стали привычной вещью.

В обыденных разговорах этих детей - истории о том, как трясся потолок и вылетали окна, о бомбе, упавшей в городе, о девочке из школы, которую "убило миной".

"Война в их детство пришла непрошеной, перевернула все, или просто забрала. Не побегаешь теперь поздно, потому что стреляют с наступлением темноты, не везде можно и днем - мины, растяжки, фронт рядом. И даже гирлянду на окно не повесишь - потому что режим светомаскировки", - пишет Елена Розвадовская о детях войны на своей странице в Facebook.

Копірайт зображення Giuseppe Maritati/SOPA Images/LightRocket via Gett Image caption Сотни тысяч украинских детей продолжают жить там, где постоянно звучат обстрелы. На фото - уничтоженный обстрелами дом около Славянска, август 2019 года

Она сама недавно попала под обстрел в поселке Золотое-4 и чудом осталась жива. Один осколок застрял в лобовом стекле ее машины, другой - пробил дыру прямо рядом с бензобаком.

"Здесь я уже давно перестала удивляться. Для меня, как и для этих детей, все эти вопросы безопасности уже стали нормой. Если мы собираемся на пикник, то надо очень хорошо понимать, где это будет, чтобы, например, в костер не попали патроны", - рассказывает она.

Война травмирует всех, говорит волонтер. Но это - обычные дети, и они хотят играть. На фронте стреляют, но для детства все равно должно быть место.

Поэтому Елена Розвадовская организовывает для детей лагеря и мастер-классы, пикники и игры, праздники и экскурсии, а недавно провели воркшоп по фотографии и вырезали много сердечек, "потому что любовь спасет мир".

Копірайт зображення facebook.com/helena.rozvadovska/ Image caption Елена Розвадовская проводит для детей мастер-классы и праздники, потому что для детства всегда должно быть место, даже если рядом война

Елена говорит, что детям важно показать, что они не брошены и не оставлены, что жизнь с трудом, но возрождается: "Надо им больше показывать, возить на экскурсии. Конечно, они все равно возвращаются туда, где идет война. Глобально им можно помочь только тем, чтобы они больше не имели этого опыта".

Сначала Елена Розвадовская приехала сюда за свои деньги, потом для проектов ей начали помогать друзья, знакомые, партнеры. Сейчас на себя зарабатывает фрилансерством. Недавно группу детей свозили на экскурсию во Львов.

"Дети адаптируются к войне, чтобы выжить. Они должны адаптироваться. К тому, что рядом военные и боевая техника, нельзя включать свет, твои окна заложены мешками с песком или забиты деревом. Это звуки, к которым привыкаешь и которые различаешь - вылет или прилет, тяжелое вооружение или стрелковое. Это уже фон".

По приблизительным данным, в серой зоне АТО живут 200 тыс. детей. На территории самопровозглашенных "республик" - еще 600 тыс. С 2014 года тысячи украинцев стали волонтерами, помогая военным и переселенцам.

Цены выросли. История шахтера из "ДНР"

45-летний Игорь всю жизнь работал на шахте в Крестовке (бывшее Кировское) Донецкой области. Ходил на работу в четыре смены, жена тоже работала, сын учился в Донецке.

Копірайт зображення unian Image caption На территории "ДНР" продолжают работать шахты

Когда началась война, горняков начали отправлять в неоплачиваемые отпуска, работы не стало. "В нашем городе было легче, у нас не стреляли и не стреляют сейчас, дома не разрушены, до нас не долетают снаряды. Еженедельно мы только слышим, как проводят военные учения на полигоне", - говорит Игорь.

Он говорит, что выехать было невозможно из-за старых родителей. "Что они делали и как жили бы, если бы выехали и имели пенсию 2 тыс. гривен? Здесь хоть какое-то хозяйство, нажитое имущество. И такая ситуация в очень многих семьях. Люди старшего возраста не могут оторваться от родного дома", - говорит мужчина.

Впоследствии работа на шахте возобновилась. Шахта стала "государственным предприятием" "ДНР". До оккупации он получал 6-7 тыс гривен, а сейчас чуть больше. Однако повышение зарплат нивелируется тем, что цены - выше, а ассортимент - хуже. Товары привозят в основном из России и Беларуси.

Сейчас в обращении только рубли, зарплату платят на карту "центрального республиканского банка", которую можно использовать только в "ДНР".

Копірайт зображення unian Image caption "У нас кто-то - за Украину, кто-то - за "ДНР", - рассказывает шахтер Игорь о жизни по ту сторону линии разграничения

Сын Игоря вместо диплома об окончании Донецкого вуза получил ничего не стоящий лист бумаги и после обучения выехал на заработки. Работает разнорабочим.

Во многих семьях в Крестовке кто-то - за Украину, кто-то - за "ДНР", и семья Игоря - не исключение. Двоюродный племянник шахтера воевал за "ДНР". В 2017 году его похоронили.

"Есть друзья, которые уехали, а братья воюют. Но я вижу, что через пять лет настроения изменились. Хотя вслух люди не говорят, но много разочарованных. Категорически против украинской власти в основном те, кто воюет или воевал, наверное, знают , что за это будет ответственность".

Мужчина мечтает, "чтобы наконец был контроль над украинско-российской границей, и чтобы Украина стала контролировать эту территорию".

На неподконтрольной Украине территории "ЛНР" и "ДНР" проживает более трех миллионов человек.

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