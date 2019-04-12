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Уже 21 апреля украинцы выберут главу своего государства на следующие пять лет.

Во втором туре соревнуются шоумен Владимир Зеленский, который во время первого голосования набрал 30,2%, и действующий президент Петр Порошенко с результатом 15,9%.

Социологические опросы после первого тура показывают, что Зеленский пока лидирует с еще большим отрывом и может победить с результатом 60,8% против 24,4%. Однако впереди еще целая неделя предвыборной кампании.

Мы собрали для вас самые показательные цифры и факты из жизни участников второго тура президентских выборов.

Петр Порошенко, президент Украины

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Возраст: 53 года.

Рост: 184 сантиметра.

Место и дата рождения: 26 сентября 1965 года, город Болград Одесской области.

Знак зодиака: Весы.

Образование: Киевский институт международных отношений, специальность международные отношения.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Петр и Марина Порошенко

Служба в армии: служил в 1984-1986 годах. Звание майор, специальность - военный переводчик.

Спорт: в университете получил звание кандидата в мастера спорта по дзюдо.

Владение иностранными языками: украинский, русский и английский. Может общаться на польском, молдавском и болгарском.

Семья: жена Марина и четверо детей - сыновья Алексей и Михаил, а также дочери Евгения и Александра.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Алексей Порошенко в Верховной Раде

Наибольший успех детей: Алексей Порошенко избран членом парламента в 2014 году.

Опыт в политике: 21 год, начиная с 1998 года.

Наиболее известные из занимаемых должностей: член парламента, секретарь СНБО, министр иностранных дел, министр экономики, президент Украины.

Недвижимость, указанная в декларации: два дома и четыре квартиры.

Image caption Самым известным активом Петра Порошенко является корпорация Roshen. Оппоненты неоднократно критиковали президента за работу фабрики в России, в результате ее закрыли

Самый известный бизнес-актив: корпорация Roshen, а также холдинг "Укрпроминвест-Агро" и "5 канал".

Наручные часы: 3 - Hublot, 2 - Breguet, 1 - Patek Phillip.

Ценности, указанные в декларации: коллекция картин - 84 единицы, скульптуры - 7 единиц.

Лозунг кампании: "Мы идем своим путем!"

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Ключевые слова кампании: "армия", "язык", "вера", позже добавили "Путин".

Отношение к России: "Прочь от Москвы", - любит цитировать Петр Порошенко украинского писателя Николая Хвылевого.

"Путин прекрасно понимает, что потеря Украины означает крах его планов восстановить империю и вернуть России статус сверхдержавы".

Отношение к НАТО: выступает за вступление в альянс и обещает план действий по членству к 2024 году.

Отношение к ЕС: выступает за вступление в ЕС и обещает подать заявку на членство к 2024 году.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Тема алкоголя и наркотиков стала для кандидатов актуальной после призыва Зеленского сдать анализы

Кандидат и алкоголь: утверждает, что не употребляет. "Это фейки российской пропаганды, Порошенко у нас пьет и не просыхает. Приятно было услышать, когда моя Марина недавно сказала, что видела Петра Алексеевича пьяным один раз за 35 лет - еще до свадьбы".

Хобби: Порошенко постоянно повторяет, что у него очень мало времени. Однако к числу своих хобби относит чтение. Он ежегодно посещает выставку "Книжный Арсенал", а в конце года публикует рейтинг прочитанных книг.

Также есть информация, что Петр Порошенко под анонимными аккаунтами читает социальные сети.

Любимые книги: президент Порошенко регулярно пишет в социальных сетях о лучших украинских книгах года по его версии.

В 2018 году такими стали: "Антенна" Сергея Жадана, сборник фронтовых рассказов "Грязь" Сергея Сайгона, "Кофе с привкусом пепла" Алексея Петрова, "Наши другие" Олеся Яремчука, фотокнига "Донбасс и Мирные", а также "Моя мечта - быть человеком" Любомира Гузара.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Петр Порошенко постоянный гость крупнейшего книжного форума страны - "Книжный Арсенал"

Любимые фильмы: президент отметил некоторые украинские фильмы 2018 года.

Порошенко одобрительно отозвался о документальном фильме датского режиссера Симона Леренга Вильмонта "Удаленный лай собак". В подборку лучших фильмов, по версии президента, также вошли: "Дикое поле", "Черкассы", "Круты 1918", "Донбасс", "Приключения S Николая" и "Позывной "Бандерас".

Любимые песни: Петр Порошенко постоянно подчеркивает положительное влияние квот на радио на развитие украинской музыки. Лучшими в 2018 году, по мнению президента, стали следущие композиции: "Крылья" - Джамала, "Ангелы" - ONUKA - STRUM ТНМК, "Где твоя Линия?" - Линия Маннергейма, "Лови момент" - Антитела, "Иконы" - один в каноэ и "Плакала" - KAZKA.

Любимой песней последних лет президент также назвал "Марш новой армии".

Владимир Зеленский, художественный руководитель ООО "Квартал 95"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Владимир Зеленский

Возраст: 41 год.

Рост: 170 сантиметров.

Место и дата рождения: 25 января 1978 года, город Кривой Рог, Днепропетровская область.

Знак зодиака: Водолей.

Образование: Криворожский экономический институт, специальность юрист. По специальности не работал.

Служба в армии: не служил.

Спорт: в молодости Владимир Зеленский занимался тяжелой атлетикой, поднимал штангу. Имеет второй взрослый разряд.

Владение иностранными языками: украинский, русский и английский.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Владимир и Елена Зеленские

Семья: жена Елена, сын Кирилл (как указано в декларации) и дочь Александра.

Наибольший успех детей: дочь Александра в 2016 году на шоу отца "Рассмеши комика. Дети" выиграла главный приз - 50 тысяч гривен (порядка 1 860 долл. - Ред.)

Опыт в политике: четыре месяца - с января 2019 года, кандидат в президенты.

Копірайт зображення Квартал 95 Image caption В 2016 году 11-летняя Александра Зеленская рассмешила папу и выиграла главный приз шоу "Рассмеши комика"

Наиболее известные из занимаемых должностей: продюсер телеканала "Интер", художественный руководитель ООО "Квартал 95".

Недвижимость, указанная в декларации: дом и пять квартир.

Самый известный бизнес-актив: "Студия квартал-95" и еще 10 компаний в сфере шоу-бизнеса.

Наручные часы: Breguet, Tag Heuer, Rolex, Bovet.

Необычные ценности в декларации: 31 патент и товарный знак.

Копірайт зображення UNIAN

Лозунг кампании: "Сделаем это вместе!"

Ключевые слова кампании: "Зе", "Зекоманда", "Объединяемся".

Отношение к России: "У нас война с Россией. Поэтому нужно разговаривать с Россией. Должны быть переговоры и формат разговора с Россией, дипломатический формат в присутствии западных представителей".

Отношение к НАТО: как гражданин поддерживает вступление в альянс, однако подчеркивает, что Украину там не ждут. Хочет провести референдума по вступлению в НАТО,

Отношение к ЕС: выступает за вступление в ЕС, но напоминает, что туда Украину пока не зовут.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Владимир Зеленский часто демонстрирует, что находится в хорошей физической форме

Кандидат и алкоголь: "Я пью вино. Так мало сплю, что не могу себе позволить крепкие напитки. Но, в принципе, бутылку водки выпить могу", - рассказал он в одном из интервью о своем отношении к алкоголю.

Хобби: считает выступление на сцене своим хобби, а продюсерскую работу - основным занятием.

"Я создал "Квартал 95" и для меня это гораздо важнее, чем мое хобби, когда я выступаю на сцене. Для меня это - хобби. Продюсерская работа - гораздо серьезнее".

В одном из интервью сказал, что даже в должности президента не откажется выйти на сцену.

Копірайт зображення FACEBOOK/КВАРТАЛ 95 Image caption Для Владимира Зеленского игра на сцене - это хобби. Это он в образе Юлии Тимошенко

Любимые книги: в одном из интервью рассказал, что в разные периоды жизни имел разные предпочтения. В детстве нравились Жюль Верн, Артур Конан Дойл и Редьярд Киплинг.

В старшей школе открыл для себя Чехова, Гоголя, Франко.

В студенческие годы, когда играл в КВН, читал много новелл О. Генри и произведений Джерома К. Джерома.

Некоторое время увлекался детективами Эдгара По и Патрика Зюскинда. Сейчас время от времени возвращается к классике - Чехову. С уважением относится к поэзии Лины Костенко.

А если есть желание отдохнуть, оторваться от реальности, читает Дэна Брауна или Бориса Акунина.

Любимые фильмы: среди самых любимых: "Человек дождя" Барри Левинсона, "Крестный отец" Фрэнсиса Форда Копполы, "Однажды в Америке" Серджио Леоне и "Пролетая над гнездом кукушки" Милоша Формана.

Любимые песни: "Песни Адель" - так ответил на просьбу журналистов назвать три песни, которые с удовольствием слушает по радио.

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