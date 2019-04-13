Под горячую руку. Ломаченко одержал над Кроллой самую простую победу в своей карьере

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В ночь с пятницы на субботу, 12 апреля, украинец Василий Ломаченко эффектно нокаутировал в четвертом раунде британца Энтони Кроллу и защитил титулы WBA и WBO в легком весе.

Бой состоялся в Лос-Анджелесе (США) в присутствии 20 тысяч зрителей в "Стэйплс-центре".

В целом произошло то, что и должно было произойти. И экс-чемпион мира Кролла, и его промоутер Эдди Герн на каждом шагу отмечали, что андердогом в противостоянии с украинцем является именно Энтони.

Сам боец, правда, добавлял, что попытается удивить мир громкой сенсацией.

Он попытался. Другое дело, что у Ломаченко были на этот бой свои планы. Он получил явно не то, что хотел. И речь не о деньгах, ведь 2,2 миллиона долларов за поединок - не так уж и плохо.

На эту дату у Василия был запланирован очередной бой за объединение чемпионских титулов. Был даже заключен предварительный контракт с победителем боя за титул чемпиона IBF Ричард Комми (Гана) - Иса Чаниев (Россия).

Вот только ганец, уверенно расправившись с чеченским соперником, сообщил, что получил травму и выйти на ринг в апреле не сможет.

Сообразительный Эдди Герн со своим подопечным Кроллой был тут как тут.

Кролла так Кролла

Копірайт зображення Reuters Image caption 31-летний Василий Ломаченко (слева) и 32-летний Энтони Кролла во время взвешивания

Над Ломаченко висел груз предыдущего боя против пуэрториканца Хосе Педрасы, у которого украинец в декабре прошлого года отобрал титул WBO.

Преимущество Василия тогда было неоспоримым, но американская публика рассчитывала, что победа первого номера мирового рейтинга независимо от весовой категории будет более убедительной. "Простая" победа по очкам показалась искушенному зрителю слишком скромной.

Отзывы экспертов Ломаченко носили сдержанно критический характер, а вот соперники поспешили заявить, что расправятся с таким чемпионом без малейших проблем.

В конце концов, конструктивная и не очень критика подействовала на Ломаченко весьма сильно. К несчастью для Кролла, Василий вышел на ринг не только предельно сконцентрированным, что ему свойственно всегда, но и максимально агрессивным. Украинец не собирался играть с соперником, обрекая его на неотвратимое "no mas" во второй половине боя - он был нацелен на нокаут.

Брутальное избиение

Копірайт зображення Reuters Image caption Начиная со второго раунда, Ломаченко увеличивал темп боя каждую секунду

Ломаченко с первых секунд боя работал именно на нокаут. Другое дело, что первый раунд Василий все-таки потратил на разведку, действовал более или менее сдержанно. А начиная со второй трехминутки темп возрастал с каждой секундой. А с темпом и пропущенными ударами горело от гематом лицо Кроллы. Энтони чудом устоял после пропущенной серии из трех ударов во втором раунде.

В третьем же был заложен фундамент решения. Ломаченко резко поднял темп боя. До таких скоростей, на которые Кролла не способен от природы. В одно мгновение события на ринге превратились для британца в агонию. И началось это еще до того, как рефери в конце третьего раунда прервал бой, чтобы отсчитать стоячий нокдаун.

Ломаченко демонстрировал, что является не просто невероятно техничным и быстрым, но и чрезвычайно мощным бойцом. Те скептики, которые по итогам двух предыдущих боев Василия в легком весе (против Линареса и Педрасы) говорили, что украинец для легкого веса слишком мелкий, были посрамлены без шансов на контраргументы.

От нокаута в третьем раунде Кроллу спас гонг. Восстановиться за полминуты в углу ринга Энтони не успел, а его соперник действовать медленнее или более рассудительно не пожелал. Как следствие - брутальный нокаут, с грубым падением на канвас и каплями крови после удара в висок.

Копірайт зображення ALLSPORT/Getty Images Image caption Тренеру Энтони Кролла пришлось помогать ему подняться после сильного удара соперника

Победа в четвертом раунде - самая быстрая в карьере Василия. Так же в четвертой трехминутке он нокаутировал мексиканца Хосе Рамиреса в своем премьерном бою в 2013 году. Остальные восемь нокаутов в 14-ти проведенных боях были позднее.

Проблемное плечо

Ломаченко был непревзойден. Нет сомнений, что эта победа - самая легкая в его карьере. Но не потому, что Кролла был слабым оппонентом. Уровень Ломаченко таков, что с первого боя на профессиональном ринге слабых оппонентов у украинца просто не было.

Однако выигрывать вот так, не оставляя соперникам иллюзий, Василию еще мешали минусы адаптации при переходе из любительского в профессиональный бокс. Сейчас, кажется, Василий четко осознал, что надо делать и как, чтобы не было ни лишних разговоров, ни ненужных при переходе в поздние раунды травм.

Копірайт зображення Reuters Image caption Украинец успешно защитил свои чемпионские титулы

Кстати, на этот бой Ломаченко выходил, чувствуя проблемы с правой рукой. Из-за этого повреждения Василий в процессе подготовки даже исключил отдельные ударные элементы. Впрочем, показательно, что заключительный удар в голову Кроллы Василий нанес именно правой рукой. На соответствующий вопрос журналистки непосредственно в ринге украинец ответил так: "Спасибо врачам, плечо меня совсем не беспокоило".

С другой стороны, если какой-то дискомфорт и был, Ломаченко мог его просто скрыть. Для Василия не впервой выигрывать бои или даже турниры практически одной рукой. Так было во время любительского чемпионата Европы-2008 в Ливерпуле. Повторилась ситуация и в прошлогоднем бою против Линареса на профессиональном ринге.

Перспективы

Копірайт зображення Getty Images Image caption Майки Гарсия - следующий соперник Ломаченко?

Сразу после завершения боя Ломаченко с ринга напомнил о себе чемпиону WBC Майки Гарсии. Публика встретила эти слова громкой овацией.

Собственно, американец, убедившись, что прыжок через две категории для боя со Спенсом был авантюрой, и сам говорил, что бой с Ломаченко является одним из его ближайших приоритетов.

Другое дело, что у промоутера Василия Боба Арума с Майки свои счеты, и он, похоже, не спешит устраивать поединок двух чемпионов.

В конце концов, сама жизнь делает бой Ломаченко - Гарсия почти неизбежным. Другое дело, что перед этем Василий все-таки может встретиться с Ричардом Комми и пополнить свою коллекцию третьим поясом.

Сейчас дорога к титулу абсолютного чемпиона выглядит для украинца на удивление ровной и гладкой. Только бы здоровье не подвело.

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