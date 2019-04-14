Порошенко на "Олимпийском": "Я приму любой выбор народа, потому что это демократия"
Президент Петр Порошенко заявил, что готов будет признать свое поражение во втором туре выборов.
"Я приму любой выбор народа, потому что это демократия", - заявил он журналистам.
Вместе с тем он заявил, что больше всего его беспокоит не выигрыш или проигрыш, а угроза свертывания европейского курса Украины.
"Если его, не дай Бог, выберут"
Петр Порошенко считает, что такая угроза есть, поэтому важно, чтобы люди услышали, что об этом думает кандидат в президенты Владимир Зеленский.
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Отвечая на вопрос, готов ли он будет в случае проигрыша возглавить в новом парламенте политическую силу для защиты своих взглядов, Петр Порошенко сказал:
"До будущего парламента надо дожить. Я думаю, что депутаты определятся, когда они что-то услышат от господина Зеленского. А его нет. Хотелось бы, чтобы он что-то ответил о европейском направлении, будет ли он продолжать курс президента, если его, не дай Бог, выберут", - сказал президент.
Петр Порошенко в очередной раз подчеркнул, что в случае выигрыша Владимира Зеленского курс на вступление в ЕС и НАТО может быть остановлен.
"Меня беспокоит то, что мы можем остановиться с европейским курсом и ждать референдума", - сказал Петр Порошенко.
Вместе с тем он сказал, что подача заявки на вступление в ЕС в 2023 году -"абсолютно реальна".
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В том же году, по словам Порошенко, может быть начат план действий по вступлению Украины в НАТО.
Предпосылкой должно стать, по словам президента, сохранение провозглашенного им курса новым парламентом, который будут выбирать осенью.
"Не говорю о знаке равенства между Зеленским и Путиным, но..."
"Я не говорил и не скажу, что есть знак равенства между Путиным и Зеленским. Это не так. Но хочу напомнить слова президента России о том, что он поддержит на выборах любого, кроме Порошенко", - заявил президент.
Так Петр Порошенко прокомментировал появление рекламных баннеров, на которых изображены он и президент России как предлагаемый украинцам выбор во втором туре голосования.
"Путин умышленно "подвесил" вопросы наших заложников, наших территорий. Чего он ждет? Выборов - чтобы сменить Порошенко. И эти борды были только об одном - мы не дадим Путину сбыться его планам. Ни больше, ни меньше", - заявил президент.
Отвечая на вопрос об отношениях с лидером "Украинского выбора" Виктором Медведчуком, Петр Порошенко заявил:
"Медведчук де-факто является представителем Путина, а не президента Украины. И никогда не будет представлять президента. Единственная функция была - помощь в освобождении украинских заложников. Сейчас процесс освобождения остановлен".
"Имеющий глаза - увидел"
Петр Порошенко заявил, что "нет никаких доказательств, которые бы подтверждали, что Владимир Зеленский является наркоманом".
"И поэтому никогда - подчеркиваю это трижды - об этом не заявлял", - сказал он.
В то же время, президент отметил: "Но остались у нас вопросы об анализах, исследованиях? Остались. И имеющий глаза - увидел, услышал и понял".
"Кстати, не бросайте трубку"
Петр Порошенко несколько раз повторил, что готов к дебатам с Владимиром Зеленским в любой день.
"Я категорический противник любой виртуальной избирательной кампании. Для того, чтобы ее не было, приди и расскажи. Президент должен быть реальный, сильный, потому что страна должна знать, как она будет защищена. А я этого, к сожалению, услышать не могу", - сказал он.
Петр Порошенко также вспомнил единственное пока что общение с Владимиром Зеленским, когда тот, несколько раз заявив о дате дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" - резко прекратил разговор.
"Кстати, не бросайте трубку. Это был не тот разговор, который надо слышать от украинского кандидата в президенты", - сказал Порошенко.
"Горжусь результатом первого тура"
Петр Порошенко также заявил, что "гордится результатами первого тура выборов и своим вторым местом".
"Потому что это были свободные, демократические выборы. Но мы выбираем не Василия Голобородько (главный герой фильма" Слуга народа ". - Ред), а президента Украины", - заявил он.
Он также перечислил свои достижения за время президентства, заявив, что "за 5 лет сделал больше, чем все предыдущие президенты вместе взятые".
Среди достижений - введение безвизового режима с ЕС, соглашение о зоне свободной торговли, создание прозрачного рынка энергоносителей, декоммунизация, децентрализация, начало гармонизации национального законодательства с законодательством ЕС, создание мощной армии.
Петр Порошенко также вспомнил о реформе украинской школы и медицинской реформе, которые еще не завершены.
Осознал ошибки
"Да, я сделал серьезные выводы после первого тура выборов", - сказал президент, отметив прежде всего ошибки в кадровой политике.
В частности, он сказал, что к власти на местах должны прийти молодые люди, которые стали лидерами местных общин.
Журналисты спросили, как Петр Порошенко готов изменить свою команду в случае, если выиграет выборы.
Он сказал, что не собирается отправлять в отставку министров обороны и иностранных дел Степана Полторака и Павла Климкина, поскольку доволен их работой. Что касается других, то он напомнил, что правительство формирует парламентское большинство, хотя и по согласованию с президентом.
Петр Порошенко также сказал, что сразу после выборов будет готов инициировать изменения в Конституцию, предусматривающие ликвидацию должности глав государственных администраций с тем, чтобы "исполнительную власть передать общинам".
Президент также сообщил, что 12 апреля уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины, полковника Сергея Семочко.
Бизнес и обещания продать
Петр Порошенко заявил, что он стал первым государственным деятелем в Украине, который передал в собственность доверительного траста свое имущество.
"Это означает, что я не имею права даже получать информацию о деятельности предприятий, не имею права вмешиваться", - сказал президент.
Петр Порошенко также сказал, что там, где был реальный покупатель на его собственность, он ее продавал. В качестве примера привел судоремонтный завод "Кузница на Рыбальском".