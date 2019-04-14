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Президент Петр Порошенко заявил, что готов будет признать свое поражение во втором туре выборов.

"Я приму любой выбор народа, потому что это демократия", - заявил он журналистам.

Вместе с тем он заявил, что больше всего его беспокоит не выигрыш или проигрыш, а угроза свертывания европейского курса Украины.

"Если его, не дай Бог, выберут"

Петр Порошенко считает, что такая угроза есть, поэтому важно, чтобы люди услышали, что об этом думает кандидат в президенты Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос, готов ли он будет в случае проигрыша возглавить в новом парламенте политическую силу для защиты своих взглядов, Петр Порошенко сказал:

"До будущего парламента надо дожить. Я думаю, что депутаты определятся, когда они что-то услышат от господина Зеленского. А его нет. Хотелось бы, чтобы он что-то ответил о европейском направлении, будет ли он продолжать курс президента, если его, не дай Бог, выберут", - сказал президент.

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Петр Порошенко в очередной раз подчеркнул, что в случае выигрыша Владимира Зеленского курс на вступление в ЕС и НАТО может быть остановлен.

"Меня беспокоит то, что мы можем остановиться с европейским курсом и ждать референдума", - сказал Петр Порошенко.

Вместе с тем он сказал, что подача заявки на вступление в ЕС в 2023 году -"абсолютно реальна".

В том же году, по словам Порошенко, может быть начат план действий по вступлению Украины в НАТО.

Предпосылкой должно стать, по словам президента, сохранение провозглашенного им курса новым парламентом, который будут выбирать осенью.

"Не говорю о знаке равенства между Зеленским и Путиным, но..."

"Я не говорил и не скажу, что есть знак равенства между Путиным и Зеленским. Это не так. Но хочу напомнить слова президента России о том, что он поддержит на выборах любого, кроме Порошенко", - заявил президент.

Так Петр Порошенко прокомментировал появление рекламных баннеров, на которых изображены он и президент России как предлагаемый украинцам выбор во втором туре голосования.

"Путин умышленно "подвесил" вопросы наших заложников, наших территорий. Чего он ждет? Выборов - чтобы сменить Порошенко. И эти борды были только об одном - мы не дадим Путину сбыться его планам. Ни больше, ни меньше", - заявил президент.

Отвечая на вопрос об отношениях с лидером "Украинского выбора" Виктором Медведчуком, Петр Порошенко заявил:

"Медведчук де-факто является представителем Путина, а не президента Украины. И никогда не будет представлять президента. Единственная функция была - помощь в освобождении украинских заложников. Сейчас процесс освобождения остановлен".

"Имеющий глаза - увидел"

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Петр Порошенко заявил, что "нет никаких доказательств, которые бы подтверждали, что Владимир Зеленский является наркоманом".

"И поэтому никогда - подчеркиваю это трижды - об этом не заявлял", - сказал он.

В то же время, президент отметил: "Но остались у нас вопросы об анализах, исследованиях? Остались. И имеющий глаза - увидел, услышал и понял".

"Кстати, не бросайте трубку"

Петр Порошенко несколько раз повторил, что готов к дебатам с Владимиром Зеленским в любой день.

"Я категорический противник любой виртуальной избирательной кампании. Для того, чтобы ее не было, приди и расскажи. Президент должен быть реальный, сильный, потому что страна должна знать, как она будет защищена. А я этого, к сожалению, услышать не могу", - сказал он.

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Петр Порошенко также вспомнил единственное пока что общение с Владимиром Зеленским, когда тот, несколько раз заявив о дате дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" - резко прекратил разговор.

"Кстати, не бросайте трубку. Это был не тот разговор, который надо слышать от украинского кандидата в президенты", - сказал Порошенко.

"Горжусь результатом первого тура"

Петр Порошенко также заявил, что "гордится результатами первого тура выборов и своим вторым местом".

"Потому что это были свободные, демократические выборы. Но мы выбираем не Василия Голобородько (главный герой фильма" Слуга народа ". - Ред), а президента Украины", - заявил он.

Он также перечислил свои достижения за время президентства, заявив, что "за 5 лет сделал больше, чем все предыдущие президенты вместе взятые".

Среди достижений - введение безвизового режима с ЕС, соглашение о зоне свободной торговли, создание прозрачного рынка энергоносителей, декоммунизация, децентрализация, начало гармонизации национального законодательства с законодательством ЕС, создание мощной армии.

Петр Порошенко также вспомнил о реформе украинской школы и медицинской реформе, которые еще не завершены.

Осознал ошибки

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"Да, я сделал серьезные выводы после первого тура выборов", - сказал президент, отметив прежде всего ошибки в кадровой политике.

В частности, он сказал, что к власти на местах должны прийти молодые люди, которые стали лидерами местных общин.

Журналисты спросили, как Петр Порошенко готов изменить свою команду в случае, если выиграет выборы.

Он сказал, что не собирается отправлять в отставку министров обороны и иностранных дел Степана Полторака и Павла Климкина, поскольку доволен их работой. Что касается других, то он напомнил, что правительство формирует парламентское большинство, хотя и по согласованию с президентом.

Петр Порошенко также сказал, что сразу после выборов будет готов инициировать изменения в Конституцию, предусматривающие ликвидацию должности глав государственных администраций с тем, чтобы "исполнительную власть передать общинам".

Президент также сообщил, что 12 апреля уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины, полковника Сергея Семочко.

Бизнес и обещания продать

Петр Порошенко заявил, что он стал первым государственным деятелем в Украине, который передал в собственность доверительного траста свое имущество.

"Это означает, что я не имею права даже получать информацию о деятельности предприятий, не имею права вмешиваться", - сказал президент.

Петр Порошенко также сказал, что там, где был реальный покупатель на его собственность, он ее продавал. В качестве примера привел судоремонтный завод "Кузница на Рыбальском".

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