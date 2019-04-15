Копірайт зображення AFP Image caption Авторы Кодекса говорят, что банкротство означает не только ограничения и проблемы, но и может дать возможность начать все с чистого листа

Президент Украины Петр Порошенко подписал Кодекс по процедурам банкротства, который Верховная Рада приняла еще в прошлом году.

Необходимость принятия такого законопроекта авторы объяснили так:

"Временные финансовые трудности у каждого гражданина могут произойти из-за потери работы, развода и необходимости обеспечения материальной помощи детям, потери родственников или кормильцев и, наконец, своего здоровья. Кроме того, циклическое развитие рыночной экономики предполагает как подъем производства, так и падение, что иногда прямо влияет на личный и семейный бюджеты".

Впервые в истории Украины документ предусматривает возможность и определяет условия банкротства физических лиц.

Что это означает для рядового украинца?

Кто инициирует банкротство?

Инициировать процедуру банкротства физического лица, согласно Кодексу, может только само это лицо, если считает, что не может преодолеть финансовые трудности каким-либо другим способом.

Производство открывается по заявлению должника.

Никто из кредиторов не может инициировать банкротство должника.

Как стать банкротом?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Введение банкротства физических лиц не означает, что они будут лишены всей собственности за долги

Должник может инициировать собственное банкротство в следующих случаях:

Если задолженность перед кредиторами составляет не менее 30 минимальных зарплат (сейчас - 111 690 грн).

Если он прекратил погашать долги в размере более половины месячных платежей по каждому из кредитных обязательств в течение двух месяцев.

Если вынесено постановление в исполнительном производстве об отсутствии у должника имущества, которое можно взимать для покрытия долгов.

Для этого должник обращается в хозяйственный суд по месту жительства, который будет вести его дело.

Подавая заявление в суд, должник должен предоставить информацию об операциях с его движимым и недвижимым имуществом в течение последнего года.

Суд назначает арбитражного управляющего, который будет вести дело и общаться как с должником, так и с кредиторами.

Кстати, арбитражные управляющие - также одна из новелл Кодекса о банкротстве. Арбитражным управляющим может быть "гражданин Украины, имеющий высшее юридическое или экономическое образование, общий стаж работы по специальности не менее трех лет или одного года после получения полного высшего образования на руководящих должностях, прошедший обучение и стажировку в течение шести месяцев в порядке, установленном государственным органом по вопросам банкротства".

Как происходит банкротство?

Копірайт зображення AFP Image caption По решению суда или арбитражного управляющего на время процедуры банкротства должнику может быть временно запрещено выезжать за границу

Далее события могут происходить по двум вариантам:

Должник может достичь договоренности с кредиторами о реструктуризации долга, которая может предусматривать изменение сроков выплат или продажу части имущества должника. Однако она не должна длиться более 10 лет. Если в течение 120 дней после открытия производства в суде должник и кредиторы не договорились о реструктуризации, суд объявляет о банкротстве должника.

После этого начинается процедура погашения долгов. Источником является так называемая "ликвидационная масса" имущества должника.

Однако к ней не относится жилье, которое является единственным для должника и его семьи. Это может быть квартира не больше 60 кв. м или дом не более 120 кв. м. При этом на каждого члена семьи не должно приходиться более 13,5 кв м жилой площади. Поэтому опасения, что банкротство может оставить кого-то "на улице", не должны сбыться.

К ликвидационной массе также не относятся средства должника на счетах в пенсионных фондах и фондах социального страхования.

Для удовлетворения требований кредиторов управляющий открывает отдельный банковский счет. В первую очередь из него уплачиваются судебный сбор и вознаграждение за труд арбитражного управляющего, а также оплата услуг оценщиков имущества.

По решению суда или арбитражного управляющего на время процедуры банкротства должнику может быть временно запрещено выезжать за границу.

Когда это заработает?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Многие украинцы брали валютные кредиты на покупку квартиры, когда доллар стоил 8 грн

Кодекс вступит в силу через полгода после опубликования, то есть летом 2019 года.

Закон также предусматривает пятилетний переходный период, который позволяет реструктурировать ипотечные валютные кредиты.

Условия реструктуризации этих долгов изложены в Заключительных положениях Кодекса. При этом мораторий на изъятие квартир должников, введенный в 2014 году, теряет силу.

Однако условия, при которых этот мораторий может быть отменен, изложенные в законе 2014 года, не соответствуют новому Кодексу, - отметили в Главном юридическом управлении парламента.

В частности, согласно Кодексу, сумма обязательств должника будет фиксироваться в гривне по курсу НБУ в день открытия производства о банкротстве. Однако в в законе о моратории говорилось о необходимости каким-то образом учесть изменения в курсе гривны за годы, прошедшие с тех пор, как должник взял валютную ипотеку. Только с 2014 года курс гривны к доллару изменился с 8 до почти 30 гривен.

Реструктуризация долгов по валютным ипотекам может быть рассчитана на 10-15 лет, в зависимости от площади помещения.

Что это дает должникам?

Копірайт зображення Getty Images Image caption После завершения процедуры банкротства все долги считаются погашенными или списанными, даже если имущества должника не хватило для расчетов

Подавая на банкротство, должник имеет дело только с судом и арбитражными уполномоченными, а не с кредиторами или коллекторами.

Сумма долга фиксируется, начисление процентов и штрафов прекращается.

После завершения процедуры банкротства все долги считаются погашенными или списанными, даже если имущества должника не хватило для расчетов.

В то же время банкрот должен предоставить исчерпывающую информацию о своем имуществе и имуществе членов своей семьи. При этом арбитражные управляющие имеют право получать и конфиденциальную информацию в отношении должника и его имущества.

Если должник подает ложную информацию, суд может закрыть производство о банкротстве.

В течение следующих трех лет банкрот не может считаться лицом с безупречной деловой репутацией, и в течение пяти лет должен сообщать о своем банкротстве, если хочет заключить договор займа, залога или поручительства, или взять кредит.

Что это дает кредиторам?

Копірайт зображення UNIAN Image caption По процедуре банкротства банки могут и не вернуть часть долгов, но в целом выиграют благодаря очистке своих балансов от "мертвых" долгов

По замыслу авторов Кодекса, процедура банкротства дает возможность кредиторам решить проблему с определенной частью "неработающих кредитов".

По данным НБУ, на 1 октября этого года таковыми были до половины кредитов, выданных физическим лицам.

"Банки, хотя и могут что-то терять в случае их согласия на списание части долга, однако в целом они выигрывают благодаря очистке своих балансов от "мертвых" долгов и сохранению их клиентов среди активных участников потребительского кредитования", - считают авторы Кодекса.

Сама процедура продажи имущества должников - на аукционах - позволит получить максимально возможные средства.

Ожидается также, что постепенное решение проблем "безнадежных займов" должно оздоровить банковскую систему и дать толчок ее развитию.

Кроме того, эффективное внедрение процедуры банкротства, как ожидается, должно укрепить позиции Украины и в рейтинге Doing business.

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