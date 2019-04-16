Собор Парижской Богоматери: сокровища, которые мы можем потерять навсегда

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Ужасный пожар охватил Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам) в Париже. Огонь уничтожил крышу здания, обрушил шпиль и угрожал остальным его частям.

Заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар сказал, что собор получил "колоссальные повреждения", экстренные службы пытаются спасти произведения искусства и другие бесценные сокровища, хранившиеся в соборе.

Деревянный интерьер собора был уничтожен огнем.

Какими еще характерными элементами знаменито это 850-летнее здание в готическом стиле и почему оно так уникально даже для города, который заполнен историческими достопримечательностями?

Оконные розы

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Собор имеет три круглых окна (такие окна в готических соборах называют розами), созданные еще в XIII веке. Пока неясно, уцелели ли они во время пожара.

Первая и самая маленькая витражная роза, диаметром 9,6 метров, которая расположена на западном фасаде, была завершена около 1225 года. Как снаружи, так и изнутри в центр венчика окна-цветка помещена Богородица с младенцем.

Диаметр южной розы - около 13 метров, она состоит из 84 панелей.

Лишь часть оригинальных витражей смогла дожить до наших дней, многие были уничтожены во время предыдущих пожаров.

Две башни

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Взоры многочисленных посетителей приковывают две готические башни, венчающие западный фасад собора.

Работы над западным фасадом начались в 1200 году, однако первая из двух башен - северная, была достроена лишь 40 лет спустя.

На завершение работ над южной башней ушло еще 10 лет, ее строительство завершилось в 1250 году.

Высота обеих башен - 68 метров, хотя они не совсем одинаковы: северная башня массивнее южной. До начала XV века колокола находились только в северной башне.

Чтобы попасть на самый верх, откуда открываются панорамные виды на Париж, посетителям нужно преодолеть 387 ступеней.

Гаргульи

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Еще одна знаменитая на весь мир отличительная черта собора Парижской Богоматери - устрашающего вида гаргульи и химеры, мимо которых проходит каждый, кто чувствует в себе силы вскарабкаться по ступеням на самый верх.

Эти фантастические существа, как правило являющие собой смесь из нескольких животных, венчают торчащие концы балок собора.

Химеры - статуи фантастических животных. Самая известная из них - Стрикс, полуженщина-полуптица, взирает на город с вершины собора, подпирая голову руками.

Колокола

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В соборе Парижской Богоматери установлены 10 колоколов. Самый большой, весом 23 тонны, носит имя Эммануэль. Он был установлен на южной башне в 1685 году.

В 2012 году, в преддверии празднования 850-летия собора, колокола вновь появились и на северной башне собора. Это была уже копия - оригинальные колокола были переплавлены на ядра во время Французской революции.

Восемь новых колоколов были отлиты в Вильдьё-Ле-Пуаль в Нормандии с использованием древнеегипетских методов. Каждому было присвоено имя одного из святых.

В Нотр-Даме происходит действие романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".

Главный персонаж произведения, горбун Квазимодо, пугает своим уродливым обликом местных жителей, однако находит пристанище в соборе и получает работу его звонаря.

Готический шпиль

Копірайт зображення AFP Image caption Снимок шпиля, сделанный в прошлом году, и фотография его обрушения во время пожара

Знаменитый шпиль Нотр-Дама изначально был установлен в XII веке.

За многовековую историю строительства и достройки храма он претерпел череду перемен, в том числе демонтаж во время Французской революции и восстановление в 1860-е годы. Его высота - 96 метров.

Размышляя о его обрушении, Королевский институт британских архитекторов заявил: "Потеря крыши и шпиля Нотр-Дама- непоправимый удар по наследству французской готической архитектуры".

Реликвии

Копірайт зображення AFP Image caption Священный терновый венец удалось спасти

В соборе Парижской Богоматери хранятся важные христианские реликвии. Среди них, как считается, фрагмент Креста Господня, гвоздь и терновый венец.

Мэр Парижа Анна Идальго написала в Twitter, что пожарные, полиция и другие люди образовали живую цепь, чтобы спасти венец, тунику Св. Луи и другие ценные артефакты.

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