Как Приватбанк стал темой выборов и что будет после них

Копірайт зображення UNIAN, Facebook/Privatbank

На этой неделе украинские суды могут вынести решение по двум из нескольких сотен дел, касающихся национализации Приватбанка в конце 2016 года.

Внимание к ним привлекает то, что вердикты могут появиться незадолго до или сразу после второго тура президентских выборов.

В обоих случаях истцом является один из бывших владельцев Приватбанка Игорь Коломойский, который одновременно является публичным сторонником одного из кандидатов в президенты - Владимира Зеленского.

Пожелания Коломойского

Перед первым туром президентских выборов в интервью ВВС Игорь Коломойский заявлял: "Для нас очень важны несколько аспектов этой истории. Первый - это очистить свое имя, второй - наказать виновных, а третий - получить компенсацию в том или ином виде".

Однако после первого тура в интервью "Украинской правде" он заявил, что не намерен возвращать себе национализированный Приватбанк, но хочет вернуть капитал в 2 миллиарда долларов.

"Мне не нужен Приватбанк. Но там лежало два миллиарда долларов капитала. Пусть вернут, и нет вопросов", - заявил Игорь Коломойский.

Что говорят кандидаты в президенты?

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption Порошенко говорит, что был шокирован требованием о компенсации в $2 млрд за Приватбанк

"Я был шокирован требованием 2-миллиардной компенсации - 2 млрд долларов - за Приватбанк", - заявил во время встречи с представителями бизнеса действующий президент и кандидат в президенты Петр Порошенко.

"На столе вопрос о признании незаконной национализации Приватбанка, который они пытаются очень быстро провести до президентских выборов, чтобы потом сказать, что это произошло без их участия".

Петр Порошенко также напомнил, что кроме многочисленных судебных дел вокруг Приватбанка не первый год продолжается и ряд расследований.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Зеленский утверждает, что ему "все равно, что будет с Игорем Коломойским"

В марте кандидат в президенты Владимир Зеленский в интервью ВВС заявил, что не прекратит расследований против олигархов, в том числе и против Игоря Коломойского:

"Если кто-то украл и это доказано правоохранительными органами, он вынужден это вернуть. Никто никакие расследования закрывать не будет".

В конце марта, перед первым туром в комментарии "Схемам" (проект "Радио Свобода" и "UA:Первый") он заявил:

"Да мне все равно, что будет с Игорем Коломойским. Это должны разбираться ... "Приватбанк" сейчас - государственное учреждение. Почему его должны возвращать Коломойскому?"

Что за суды и когда они завершатся?

16 апреля в Хозяйственном суде Киева должно состояться очередное заседание по иску экс-акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года.

В Хозяйственном суде Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов, которые прямо или косвенно владели более 90% акций Приватбанка, пытаются доказать незаконность договора купли-продажи акций Приватбанка Министерством финансов, а также результатов проверки Национальным банком платежеспособности Привата.

Именно по результатам этой проверки банк был признан неплатежеспособным. Это дело сравнительно новое - оно было принято к рассмотрению лишь в конце февраля 2019 года.

18 апреля в Окружном административном суде Киева должно состояться заседание по иску Игоря Коломойского о незаконности национализации Приватбанка.

В конце марта суд завершил рассмотрение дела, и стороны перешли к прениям, - но в закрытом режиме. В таком же режиме суд рассматривал дело с лета 2017 года.

В то же время, в сентябре 2018 года тот же Окружной административный суд Киева при рассмотрении иска от одного из клиентов Приватбанка подтвердил правомерность принятого Национальным банком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных.

AFP Количество судебных дел, связанных с Приватбанком в украинских судах около 500дел в судебном производстве, где Приват является ответчиком 138 дел в судебном производстве, где НБУ является ответчиком

129дел в судебном производстве, где НБУ является истцом Источник: Минфин, Приватбанк, НБУ

В Национальном банке BBC News Украина сообщили, что не комментируют и не дают прогнозов относительно судебных процессов, участником которых он является.

В то же время там напомнили, что решение о национализации неплатежеспособного банка было поддержано и СНБО, и правительством, и "обратная процедура в этом вопросе невозможна, ведь для этого нет правовых оснований независимо от результата оспариваемых решений в судах".

В НБУ также отметили, что продажа неплатежеспособного банка происходила по закону О гарантировании вкладов физических лиц. А согласно ему:

инвестор не может быть лишен права собственности на приобретенные им акции банка, и такие акции не могут быть истребованы у него в пользу предыдущего владельца; предыдущий владелец акций банка не имеет права требовать от инвестора возмещения любых убытков, понесенных в результате приобретения инвестором акций банка, на основании недействительности, отмены или признания противоправными любых решений, сделок или иных действий, принятых или совершенных в процессе признания банка неплатежеспособным и вывода его с рынка.

Между тем юридический советник нового владельца Приватбанка - Министерства финансов - Алексей Дидковский, соуправляющий партнер юридической фирмы "Астерс" сообщил ВВС News Украина, что решение в Хозяйственном суде ожидается через один-два месяца.

"Такое решение не является окончательным и безусловно будет обжаловано любой из недовольных содержанием решения сторон в апелляционном и кассационном порядках", - отмечает Дидковский. Он также говорит, что "окончательное решение по делу будет принято Верховным Судом не ранее конца этого - начала следующего года".

Что касается дела о незаконности национализации Приватбанка, которое рассматривается в Окружном административном суде Киева, то, как обращает внимание юридический советник Привата, "в ходе судебного рассмотрения этого дела, которое началось еще в 2017 году, за два года фактически не произошло ни одного заседания по существу спора, но за последний месяц судом был проведен весь необходимый комплекс действий и заседаний, что дает основания утверждать, что уже в этом месяце будет принято решение суда первой инстанции".

Однако и в этом случае решение не будет окончательным и будет обжаловано одной из сторон, считает Алексей Дидковский.

Сложные судьбы судей по делам Привата

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк в прошлом был помощником Сергея Кивалова во времена его депутатства.

В 2007 он становится судьей Окружного административного суда, а впоследствии - при президентстве Виктора Януковича - возглавляет его.

Суд привлек внимание благодаря решению, которым запретил мирные собрания с 1 декабря 2013 года по 7 января 2014 года на Майдане Независимости и других улицах.

В 2017 году Павел Вовк подавал свою кандидатуру на конкурс в новый Верховный суд, но снялся, объясняя это давлением на Высшую квалификационную комиссию судей со стороны "правоохранительных органов и политиков", - тогда НАБУ проводило обыски в квартире и доме судьи, которые, по данным общественных активистов, не были задекларированы, несмотря на требования закона.

Именно Окружной административный суд Киева принял решение о восстановлении в должности экс-руководителя ГФС Романа Насирова в декабре 2018 года.

В конце 2017 года Соломенский районный суд Киева в рамках дела о возможном незаконном выводе из Приватбанка рефинансирования его бывшими владельцами, запретил деятельность компаний по расследованию вывода средств.

2 апреля 2019 года Высший Совет правосудия сообщил об увольнении судьи Людмилы Кузюн, которая приняла это решение.

Сотни дел о Привате

Иски Игоря Коломойского в Хозяйственном и Окружном административном судах - лишь капля в "море" судебных дел вокруг национализации Приватбанка в декабре 2016 года.

Через год после нее Приватбанк подал иск к своим прежним владельцам в Высокий суд Лондона.

В рамках этого дела суд издал приказ об аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на 2,5 млрд долларов.

Однако через год суд решил, что это дело ему неподсудно. Приватбанк подал апелляцию, которую будет рассматривать Апелляционный суд Англии и Уэльса.

Примерно одновременно с этим, в декабре 2018-го, Национальный банк подал иск против Игоря Коломойского и в Швейцарии на общую сумму 6,64 млрд грн, обвиняя его в выводе из банка рефинансирования - денег, выданных Нацбанком для его поддержки.

Всего, по информации юридического советника Минфина Алексея Дидковского, в судебном производстве в Украине находится около 500 дел, в которых Приватбанк является ответчиком. При этом основной категорией дел являются так называемые дела bail in - о выкупе активов банка у бывших владельцев и компаний, связанных с ними.

Есть также дела, связанные с рефинансированием банка и взысканием задолженности по кредитным и ипотечным договорам. Кроме того, существуют еще и иски от ГПУ, а также иски о защите чести и достоинства.

В Национальном банке ВВС News Украина сообщили, что кроме иска в Швейцарии, где НБУ является истцом к бывшим акционерам Приватбанка, Нацбанк также является ответчиком по 138 делам и истцом по 129 делам в украинских судах, связанных с Приватбанком.

Долгоиграющая история

Копірайт зображення UNIAN Image caption В декабре 2016 года Приватбанк был признан неплатежеспособным, а экс-владельцы банка обратились к правительству с просьбой выкупить его

Решение о национализации крупнейшего частного банка в Украине, который имел более 20 млн клиентов, правительство приняло 18 декабря 2016 года на основании письменного обращения главных акционеров - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

До этого происходили попытки спасти банк - НБУ потратил на его рефинансирование около 19 млрд грн. Но впоследствии Национальный банк признал Приват неплатежеспособным.

Глава НБУ Валерия Гонтарева тогда заявила, что проблемы Приватбанка возникли из-за непродуманной политики его руководства. По ее словам, 97% кредитов банка были выданы "связанным лицам", а нехватка капитала банка на момент национализации якобы составила 148 млрд гривен.

В январе 2018 года НБУ сообщил, что расследование американской компании Kroll подтвердило предварительные выводы, что Приватбанк был объектом мошеннических действий перед тем, как его национализировали.

По их данным, со счетов банка исчезли 5,5 млрд долларов.

Игорь Коломойский в интервью ВВС заявил, что "это все - один большой фейк":

"Если они покажут, куда и сколько мы забрали, мы готовы это вернуть. Но они этого не сделали".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Акции национализированного Привата перешли в Министерство финансов, которым тогда руководил Александр Данилюк. Сейчас он в команде Владимира Зеленского

Министр финансов времен национализации Приватбанка Александр Данилюк, который сейчас является членом команды Владимира Зеленского, называл национализацию Приватбанка одним из требований Международного валютного фонда из-за огромного кризиса в системообразующем банке.

В недавнем интервью "Экономической правде" Данилюк рассказал, что формально после признания банка неплатежеспособным туда вошла временная администрация, после чего правительство купило Приватбанк у Фонда гарантирования вкладов за 1 грн, а 100% акций банка перешли под контроль Минфина.

После национализации в декабре 2016 года правительство приняло решение о докапитализации Приватбанка на 116,8 млрд грн. Однако уже через полгода, в июле 2017-го, в банк "влили" дополнительные 38,6 млрд грн. В целом государство потратило на спасение Приватбанка более 155 млрд грн.

Чем это может закончиться?

Поэтому в случае, если национализация Приватбанка таки будет признана незаконной в судебном порядке, сразу встанет вопрос, кто должен вернуть государству эти 155 млрд грн.

"Возможно, следствием удовлетворения судами такого иска может быть обязанность Приватбанка вернуть государству уплаченные за акции банка средства в размере около 155 млрд грн, ведь сторона Игоря Коломойского требует признать недействительным выпуск акций Приватбанка, которые были выкуплены государством после национализации", - предполагает юридический советник Минфина Алексей Дидковский.

В Национальном банке, отвечая на вопрос ВВС News Украина относительно возможных источников выплаты компенсации бывшим владельцам Привата и возвращении 155 млрд грн средств докапитализации банка, напомнили, что "право на возмещение ущерба могут получить лица, которые докажут в предусмотренном законодательством порядке факт его причинения".

Между тем президент Порошенко утверждает, что судебные решения в пользу экс-владельцев Приватбанка "создают угрозы для средств его многочисленных клиентов" и "станут мощным ударом по сотрудничеству с Международным валютным фондом".

"Задний ход (в вопросе национализации Приватбанка - Ред.) вызовет глубокий кризис в отношениях с МВФ с соответствующими рисками для макроэкономической стабильности, для курса, и может повлечь за собой новый кризис", - заявил президент Порошенко.

21 марта 2019 года специальное заявление о национализации Приватбанка сделало посольство США, которое имеет наибольшее число голосов в Совете директоров МВФ:

"Мы пристально следим за развитием событий вокруг "Приватбанка". Его национализация была важным этапом экономической реформы и борьбы с коррупцией".

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