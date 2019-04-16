Image caption Олег Медведев - советник и политтехнолог Петра Порошенко. В течение пяти лет он писал выступления и речи главе государства, а теперь еще и стал спикером избирательного штаба

Команда Петра Порошенко признает ошибки в коммуникации президента с избирателями, которые повлияли на результаты первого тура выборов. По словам представителя штаба Олега Медведева, о действующем президенте много негативной информации.

"Никогда не было в Украине таких выборов, когда значительная часть негативной информации выливалась на действующего президента. Всегда было с точностью до наоборот", - говорит он.

Олег Медведев - советник и политтехнолог Петра Порошенко. В течение пяти лет он писал выступления и речи главе государства, а во время выборов стал еще и спикером штаба.

BBC News Украина пообщалась с ним об ошибках предвыборной кампании, подготовке к дебатам и особенностях нынешних выборов.

"Они скрывают кандидата"

BBC News Украина: Так где будет Петр Порошенко 19 апреля?

О.М.: 19 апреля он точно будет на Общественном телевидении, потому что закон о выборах президента Украины требует, чтобы с 20 до 21 часов между кандидатами в президенты должны состояться дебаты на Общественном телевидении.

Как бы мы ни хотели куда-то пойти в другое место в это время, согласно закону, Порошенко обязан быть на Общественном. Так же там, кстати, обязан быть Владимир Зеленский.

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BBC News Украина: Возможен ли вариант, что Порошенко все-таки придет на "Олимпийский" еще до Общественного?

О.М.: Возможен такой вариант. Порошенко это предложил Зеленскому, но такой вариант может быть до момента начала дебатов на Общественном телевидении.

По инструкции ЦИК, на Общественное надо прибыть в 19:30, так как предстоит жеребьевка. Поэтому предложение Порошенко - провести такие дебаты на стадионе с 16 до 18 часов.

BBC News Украина: То есть на 19 часов в любом случае Порошенко не успевает.

О.М.: Конечно. У меня такое подозрение, что команда Зеленского специально поставила это время для того, чтобы вывести нас на такую ​​развилку - остаться на стадионе и нарушить закон или выполнить закон и поехать на Общественное. Мы будем выполнять закон, хотя, возможно, на стадионе будет больше аудитория, больше телеканалов это покажут.

Но закон есть закон, и это важнее, чем "стадион - так стадион".

BBC News Украина: Почему так долго происходит это согласование? Мы видим регулярные видеообращения друг к другу, стороны никак не могут договориться, так в чем основная проблема?

О.М.: Проблема заключается в стратегии избирательной кампании второго тура наших оппонентов. Первая и главная причина - их кандидат родился из телевизионного образа Василия Голобородько, и не готов к тому, чтобы занять пост президента, особенно должность Верховного главнокомандующего.

Копірайт зображення Пресс-служба президента Image caption 14 апреля Петр Порошенко пришел на НСК "Олимпийский" на дебаты, но Владимира Зеленского там не было

Очевидно, ни кандидат, ни его штаб не заинтересованы в том, чтобы эта неготовность стала достоянием гласности и разочаровала его имеющихся и потенциальных избирателей.

Поэтому они скрывают своего кандидата. И это, по нашему мнению - пренебрежение и к избирателям Зеленского, и ко всем другим избирателям, особенно к тем, которые в первом туре голосовали за других кандидатов, а сейчас должны определиться, за кого же им быть.

Вторая причина заключается в том, что вокруг его голограммы объединились избиратели, которые придерживаются различных идеологических позиций. Так же, кстати, и эксперты в его команде - там есть все: от реальных сторонников европейской и евроатлантической интеграции до сторонников "русского мира" и тех, кто ностальгирует по Советскому Союзу.

Так же и избиратели. На Западе люди думают, что Зеленский за ЕС и НАТО, а на Востоке думают, что наоборот - он против ЕС и НАТО и за сближение с Россией.

Поэтому в результате суть этой беготни вокруг дебатов заключается в том, что Порошенко хочет выйти с Зеленским на дебаты, а задача Зеленского и его штаба - максимально этих дебатов избежать.

"Мы недоработали вопрос коммуникации"

BBC News Украина: Многие эксперты говорят, что эта избирательная кампания - едва ли не самая грязная. Действительно ли у вас здесь в штабе сидит израильский политтехнолог по "черному пиару"?

О.М.: Пойдемте, поищем с вами его после интервью.

На днях было заявление Института массовой информации о том, что почти 80% негативной информации в избирательной кампании нацелены на Петра Порошенко. Есть борды против нашего кандидата. Это все факты, а все остальное - фантазии.

Что касается того, какая кампания самая грязная - я уже много лет занимаюсь избирательными кампаниями и во время каждой я слышу, что она самая грязная.

С точки зрения политологии и конфликтологии, избирательная кампания - это управляемый конфликт. Так во всех странах мира. Посмотрите, какая была кампания между Трампом и Клинтон, между Макроном и Ле Пен.

BBC News Украина: Есть эти ролики, где сбивают Зеленского, есть провокационные борды. Чья это работа?

О.М.: Есть какие-то вещи, которые делают штабы, а есть вещи, которые делают сторонники, группы поддержки и так далее. И не всегда, например, поведение ультрас совпадает с позицией игроков на поле.

Многие вещи происходят вне штабов. Люди впадают в азарт, и они не всегда корректны друг к другу.

Это, возможно, такой недостаток демократии. Но это все равно лучше, чем диктатура, это лучше, чем выборы в России, где Путин царствует с 1999 года, и конца и края не видно.

BBC News Украина: До конца кампании осталось несколько дней. Чем Порошенко собирается привлечь избирателей? Это будут опять какие-то спонтанные визиты на эфиры, поездки в регионы или что-то другое?

О.М.: Спонтанный визит на эфир был только один. Потому что на тот эфир, возможно, и можно было попасть неспонтанно, но это не имело никакого рационального смысла туда ехать. Потому что если бы было хотя бы минимальное время подготовки к эфиру, на том телеканале его бы, конечно, жестко срежиссировали против Порошенко.

Я, конечно, не могу рассказывать обо всем, но мы пришли к выводу, что у нас был недоработан вопрос коммуникации президента с избирателями.

Сам факт, что 80% негативной информации - свидетельствует о том, что в Украине много свободы слова. Никогда не было в Украине таких выборов, когда значительная часть негативной информации выливалась на действующего президента. Всегда было с точностью до наоборот.

Копірайт зображення Пресс-служба президента Image caption В штабе Порошенко признают, что недоработали вопросы коммуникации президента с избирателями

Это первая в Украине избирательная кампания, где действующий президент находился в информационной оппозиции, в меньшинстве в информационном поле. Поэтому мы наверстываем упущенное и много внимания сейчас уделяем походам на эфиры для того, чтобы как можно шире и глубже донести информацию до избирателей.

Вы видите, что мы не избегаем сложных вопросов, мы открыты для вопросов любой остроты и, наверное, жалеем, что на такие острые вопросы недостаточно отвечали раньше. Возможно, тогда бы не было такого негатива, накопленного в обществе к Порошенко, который нам сейчас реально надо преодолевать.

Возможно, нас можно покритиковать, что мы сейчас делаем меньше прямых встреч, но дело в том, что когда кандидат проводит встречи, то на эти встречи так или иначе приходят люди, которые к нему благосклонны.

Задача второго тура заключается в том, чтобы найти путь коммуникации с теми людьми, которые еще не определились.

BBC News Украина: За походы на эти эфиры Зеленский назвал Порошенко "шоуменом". Как штаб и сам президент на это реагируют?

О.М.: Вы знаете, кандидат у нас толстокожий, если он выдержал 80% негативной информации, то ролик Зеленского как-то переживет. Зеленский нам действительно навязывает избирательную кампанию в формате шоу. Но если вы смотрели вчерашние недодебаты (визит Порошенко на "Олимпийский" 14 апреля - Ред.), на которые Зеленский не пришел, там не было никаких элементов шоу, там была содержательная дискуссия с журналистами.

А вот кто реально проводит кампанию в режиме шоу и сериалов - это Владимир Зеленский. Я здесь его не упрекаю, я констатирую факт, это естественно для той среды, из которой он происходит.

Но хотелось бы, чтобы и сам Зеленский, и его избиратели поняли, что жизнь страны - это не шоу, это не сериал, который можно выключить при плохом эпизоде. Потому что любой эпизод, который может случиться, его надо будет реально проживать и реально на него реагировать.

"Разрыв сокращается"

BBC News Украина: Проводит ли штаб свою внутреннюю социологию, и что она показывает? Ведь последние рейтинги показали, что Зеленский вдвое опережает Порошенко.

О.М.: Та социология, о которой вы говорите и которую обнародовали неделю назад, конечно, не вызывает у нас восторга. Она показывает, что борьба серьезная, борьба ожесточенная, она нас заставила утроить усилия. Она фиксировала состояние дел на момент завершения первого тура выборов, когда еще не было избирательной кампании второго тура.

Внутренние исследования, которые мы имеем, они говорят о том, что разрыв сокращается, что Зеленский снижается, а мы растем. Но чтобы не расслаблять наших сторонников, должен сказать, что разрыв все еще велик, и нужно приложить много усилий, чтобы его преодолеть.

Мы не воспринимаем Зеленского как врага, мы его воспринимаем как оппонента. Как врага мы воспринимаем Путина. И когда у нас появился борд, где был Порошенко против Путина, мы вовсе не хотели сказать, что Зеленский - агент Путина, и его избиратели являются сторонниками Путина.

Мы хотели сказать, что Путин - это большая угроза. Мы хотели сказать и Зеленскому, и его сторонникам, что президент России - не Галкин, не Петросян, а Путин, что с этим человеком надо будет иметь дело, что у Зеленского нет политического опыта, чтобы противостоять такому сильному, опытному, хищному врагу, как Путин.

Копірайт зображення УНИАН Image caption На прошлой неделе в разных городах появились борды Порошенко с Путиным

Мой месседж к сторонникам Зеленского: я считаю, что правильно сегодня отнестись с пониманием к тому, что к президентской должности лучше готов Порошенко, чем Зеленский. А Зеленскому и его команде лучше пройти через парламентские выборы, зайти в исполнительную власть и серьезно на нее влиять.

BBC News Украина: Что будет, если Петр Порошенко проиграет?

О.М.: Я не готов сейчас об этом говорить, потому что мы работаем 24 часа в сутки, чтобы выиграть. Это очень конкурентная и сложная кампания, в которой наш оппонент имеет очень много преимуществ, начиная с наличия в его группе поддержки крупнейшего и самого влиятельного телевизионного канала.

Мы вариантов "Б" не рассматриваем. Нам надо реализовать план "А" - победить на этих выборах и сохранить на посту президента человека, который, очевидно, сделал много ошибок, но который доказал свою эффективность по тем вопросам, которые являются сферой непосредственной ответственности президента.

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