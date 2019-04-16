Нотр-Дам: история самого любимого собора французов

Строительство Собора Парижской Богоматери на острове Сите в Париже началось во времена правления Луи VII в 1163 году.
Первый камень готической постройки был заложен в присутствии Папы Римского Александра Третьего.
Но строительство завершили только в 1345 году. Во время Столетней войны (1337-1453) между французами и англичанами Париж вместе с собором несколько раз переходил от одной воюющей стороны к другой.
В 1431 году там состоялась коронация английского короля Англии Генриха VI французским королем. В 1920 году здесь канонизируют Жанну д'Арк.
Именно здесь в 1804 году состоялось коронование императора Наполеона Бонапарта.
Однако уже 1815-м он потерял власть.
Литературный герой
Роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", изданный в 1831 году, навсегда закрепил место собора в популярной культуре.
Книга, которую много раз экранизировали и поставили на сцене в жанре мюзикла, описала неудовлетворительное состояние, в котором пребывал тогда собор. Это помогло организовать масштабные реставрационные работы в середине XIX века.
По мнению историка Роберта Томбса, роман "сделал героем сам собор и помог ему стать всемирно известным".
Перед Первой мировой войной Нотр-Дам де Пари все чаще становился объектом фото. Чтобы увидеть прославленный Гюго собор, сюда со всего мира съезжались туристы.
Мировые войны
Собор пережил две мировые войны и остался почти невредимым.
В 1940 году французская армия капитулировала, сдав Париж немецкой армии без боя.
В августе 1944-го, после высадки союзников в Нормандии парижане восстали против оккупации. Рядом с собором происходили столкновения бойцов французского Сопротивления с немецкими военными и французскими колаборационистами.
Гитлер отдал приказ уничтожить город и в первую очередь - его главные религиозные и светские символы. Но немецкий комендант Дитрих фон Колитц не выполнил приказ и сдался в плен вместе с гарнизоном. 25 августа 1944 года в город вошли союзники.
Звон его ликующего колокола раздавался над городом в 1944 году, празднуя конец немецкой оккупации.
После войны
После окончания Второй мировой войны собор стал свидетелем многих событий французской истории. Здесь проходили церемонии прощания с экс-президентами Шарлем де Голлем и Франсуа Миттераном, встречи с папами Римскими, а в непосредственной близости проходили масштабные акции протеста.
Нотр-Дам де Пари считается одной из самых посещаемых в мире достопримечательностей. Ежегодно здесь бывает 13 млн человек.