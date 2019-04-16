Нотр-Дам: история самого любимого собора французов

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Собор Парижской Богоматери - один из самых известных символов столицы Франции с тех пор, как его построили 850 лет назад.

Нотр-Дам де Пари играл ключевую роль в выдающихся исторических событиях. И в последнее время знаменитый собор ежегодно привлекал 13 млн посетителей со всего мира.

У Собора Парижской Богоматери расположен знак французского "нулевого километра" - официальный центр столицы и отметка, от которой измеряют все расстояния в Париж.

В соборе, который является одним из символов католицизма, хранились священные реликвии, в том числе терновый венец, который якобы надевал Иисус Христос перед тем, как его распяли.

Как началась история собора?

Строительство Собора Парижской Богоматери на острове Сите в Париже началось во времена правления Луи VII в 1163 году.

Первый камень готической постройки был заложен в присутствии Папы Римского Александра Третьего.

Но строительство завершили только в 1345 году. Во время Столетней войны (1337-1453) между французами и англичанами Париж вместе с собором несколько раз переходил от одной воюющей стороны к другой.

В 1431 году там состоялась коронация английского короля Англии Генриха VI французским королем. В 1920 году здесь канонизируют Жанну д'Арк.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Французские войска отбивают Париж у англичан в 1436 году во время Столетней войны. Картина Жана-Симона Бертелеми, 1787 год

Копірайт зображення Waring Abbott Image caption Скульптура Жанны д'Арк в соборе. Именно здесь 16 мая 1920 года она была причислена католической церковью к лику святых

Копірайт зображення Getty Images Image caption Святая Женевьева, покровительница Парижа, молится за город над башнями Нотр-Дам де Пари. Иллюстрация 1752 года

Копірайт зображення Getty Images Image caption Париж, 1600 год, период правления Анри IV Великого

Копірайт зображення Getty Images Image caption Гобелен с изображением восстановления связей между французским "королем-солнцем" Людовиком XIV и Швейцарией, Нотр-Дам де Пари, 1663 год

Копірайт зображення Getty Images Image caption Нотр-Дам де Пари в 1750 году

Именно здесь в 1804 году состоялось коронование императора Наполеона Бонапарта.

Однако уже 1815-м он потерял власть.

Копірайт зображення Getty Images Image caption 2 декабря 1804 года здесь был коронован императором Наполеон Бонапарт

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Посвящение императора Наполеона I и коронование императрицы Жозефины в соборе Парижской Богоматери". Картина французского художника Жака луи Давида

Копірайт зображення Getty Images Image caption После поражения Наполеона в 1815 году во Франции снова была восстановлена королевская династия Бурбонов. Так собор выглядел в 1820-е годы

Литературный герой

Роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", изданный в 1831 году, навсегда закрепил место собора в популярной культуре.

Книга, которую много раз экранизировали и поставили на сцене в жанре мюзикла, описала неудовлетворительное состояние, в котором пребывал тогда собор. Это помогло организовать масштабные реставрационные работы в середине XIX века.

По мнению историка Роберта Томбса, роман "сделал героем сам собор и помог ему стать всемирно известным".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Виктор Гюго прославил собор на весь мир

Копірайт зображення Getty Images Image caption Героиня романа Гюго Эсмеральда, иллюстрация 1880 года

Копірайт зображення Getty Images Image caption Герой романа Гюго Квазимодо, иллюстрация 1877 года

Перед Первой мировой войной Нотр-Дам де Пари все чаще становился объектом фото. Чтобы увидеть прославленный Гюго собор, сюда со всего мира съезжались туристы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption 1853 год, один из первых французских фотографов Шарль Негр делает фото в соборе

Копірайт зображення Getty Images Image caption 1895 год. Посетители собора уже фотографируются на крыше

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 1897 году в соборе состоялись похороны микробиолога Луи Пастера

Мировые войны

Собор пережил две мировые войны и остался почти невредимым.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Первая мировая война, 1916 год. Собор обкладывают мешками с песком, чтобы предотвратить попадание немецких снарядов

Копірайт зображення Getty Images Image caption Парижанки играют в снежки, декабрь 1938 года. До оккупации города осталось полтора года

В 1940 году французская армия капитулировала, сдав Париж немецкой армии без боя.

В августе 1944-го, после высадки союзников в Нормандии парижане восстали против оккупации. Рядом с собором происходили столкновения бойцов французского Сопротивления с немецкими военными и французскими колаборационистами.

Гитлер отдал приказ уничтожить город и в первую очередь - его главные религиозные и светские символы. Но немецкий комендант Дитрих фон Колитц не выполнил приказ и сдался в плен вместе с гарнизоном. 25 августа 1944 года в город вошли союзники.

Звон его ликующего колокола раздавался над городом в 1944 году, празднуя конец немецкой оккупации.

Копірайт зображення Getty Images Image caption 1940 год. Париж оккупирован Третьим Рейхом. Немецкий офицер рассматривает книги у стен Нотр-Дама

Копірайт зображення Getty Images Image caption Немецкие солдаты на экскурсии в соборе

Копірайт зображення Gaston Paris Image caption 25 августа 1944 года, освобождение Парижа. Войска союзников входят в город

Копірайт зображення Getty Images Image caption Американские военные заняли позиции у Нотр-Дама

Копірайт зображення Getty Images Image caption 18-летний герой Французского Сопротивления Мишель Фрис фотографируется с девушками на фоне собора

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сразу после освобождения Парижа генерал де Голль (в центре) посетил мессу в Нотр-Дам де Пари

После войны

После окончания Второй мировой войны собор стал свидетелем многих событий французской истории. Здесь проходили церемонии прощания с экс-президентами Шарлем де Голлем и Франсуа Миттераном, встречи с папами Римскими, а в непосредственной близости проходили масштабные акции протеста.

Нотр-Дам де Пари считается одной из самых посещаемых в мире достопримечательностей. Ежегодно здесь бывает 13 млн человек.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Парижане в первые послевоенные годы

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Копірайт зображення Getty Images Image caption Певец Шарль Азнавур поет рядом с Нотр-Дам де Пари. 1950 год

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Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент Франции Шарль де Голль во время праздничной мессы, посвященной 800-летию собора

Копірайт зображення Getty Images Image caption В январе 1969 года кто-то установил на шпиле собора флаг вьетнамских коммунистов. Чтобы его снять, пришлось спускать с вертолета пожарного

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лидеры государств на похоронах генерала де Голля в 1970 году. Второй справа - президент США Ричард Никсон

Копірайт зображення Francois LOCHON Image caption 1980 год. В Нотр-Даме проводит мессу Папа Римский Иоанн Павел II

Копірайт зображення Getty Images Image caption 1985 год. Французы протестуют против апартеида, расизма и требуют освобождения Нельсона Манделы

Копірайт зображення Getty Images Image caption 12 июля 1998 года. Парижане смотрят финальный матч Чемпионата мира по футболу рядом с Нотр-Дамом. Через несколько минут французская сборная впервые в истории станет чемпионом мира

Копірайт зображення Getty Images Image caption Je suis Charlie - "Я Шарли" - 8 января 2015 года французы вышли на улицы в поддержку свободы слова и ценностей республики, после убийств нескольких журналистов и карикатуристов сатирической газеты Charlie Hebdo

Копірайт зображення Getty Images Image caption На следующий день после терактов 13 ноября 2015 года, в результате которых погибли 130 человек, на улицы Парижа вышел военный патруль

Копірайт зображення Getty Images Image caption Воскресная месса в память о жертвах террористической атаки 13 ноября 2015 года на площади перед Нотр-Дамом

Копірайт зображення Getty Images Image caption 2018 год. Световое шоу по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны

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Копірайт зображення Getty Images Image caption Участники "желтых жилетов", протестов против политики президента Макрона, проходят мимо собора, январь 2019 года

Копірайт зображення Getty Images Image caption Весна 2019 года. За несколько дней до пожара

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