Мифы о сне, которые вредят здоровью

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Мифы о сне вредят нашему здоровью, негативно влияют на настроение и сокращают жизнь, считают ученые.

Команда исследователей из Нью-Йоркского университета "порылась" в интернете и собрала наиболее распространенные мнения о ночном сне.

В исследовании, опубликованном в журнале Sleep Health, они сравнили мифы с наиболее достоверными научными данными.

Ученые надеются, что развенчание мифов о сне улучшит физическое и психическое здоровье людей.

Миф 1. 5-часовой сон - это не так уж плохо

Это миф, от которого сложно избавиться.

Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, как известно, спала 4 часа в сутки. То же говорила канцлер Германии Ангела Меркель, а истории успеха известных предпринимателей полны примеров, когда они жертвовали сном ради работы.

Однако, исследователи утверждают, что миф о пользе 5-часового сна является одним из самых опасных для здоровья.

"Мы располагаем доказательствами того, что сон в течение пяти часов или меньше значительно повышает риск негативных последствий для здоровья", - говорит исследовательница Ребекка Роббинс.

К ним относятся сердечно-сосудистые заболевания, например, сердечные приступы и инсульты, а также сокращение продолжительности жизни.

Полноценный ночной сон должен длиться 7-8 часов, рекомендует ученый.

Миф 2. Алкоголь способствует хорошему сну

По словам ученых, "успокаивающая сила" алкоголя - только миф, и не так важно, что это - бокал вина, стакан виски или бутылка пива.

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"После выпитого человек действительно засыпает быстрее, но качество сна ухудшается", - пояснила доктор Роббинс.

Особенно страдает фаза быстрого сна (с быстрым движением глаз). Она очень важна для работы оперативной памяти и обучения.

Вы уснете даже, возможно, быстрее, чем обычно, однако некоторые преимущества сна будут утеряны.

Кроме того, алкоголь обладает мочегонным эффектом, поэтому есть риск, что вы проснетесь посреди ночи с полным мочевым пузырем.

Миф 3. Телевечер помогает расслабиться

"Мне нужно успокоиться перед сном - посмотрю телевизор", - знакомая мысль, не так ли?

Доктор Роббинс утверждает: "Ночные новости вызывают бессонницу или стресс, нам труднее расслабиться и отключиться".

А сцена масштабного убийства в сериале "Игра престолов", получившая название "Красная свадьба", вряд ли оказывает релаксирующее действие на организм человека.

Кроме того, экраны телевизоров и мобильных гаджетов излучают синий свет, подавляющий процесс выработки в организме мелатонина - гормона сна.

Миф 4. Не можете заснуть? Оставайтесь в постели

Вы часами крутитесь с боку на бок и пересчитали всех овец в Новой Зеландии, а их там примерно 28 миллионов.

Что дальше? Бросайте это дело.

"Мы начинаем ассоциировать нашу постель с бессонницей, - объяснила Ребекка Роббинс. - Здоровому человеку нужно около 15 минут, чтобы уснуть. Если у вас с этим проблемы, идите в другую комнату и займите себя чем-то. Механическая работа - идеальный вариант".

Ее совет - аккуратно сложить носки.

Миф 5. "Ну еще 5 минут!"

Всем знакома ситуация - зазвонил будильник, а рука сама тянется переключить его. Мы убеждены, что дополнительные шесть минут в постели нас спасут.

Но ученые советуют: как только сработал будильник, найдите в себе силы и вставайте.

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"Не поддавайтесь соблазну остаться в теплой постели, - советует доктор Робинс. - Вы снова уснете. Однако это "досыпание" будет поверхностным и не добавит жизненных сил".

Вместо этого откройте шторы и попробуйте впустить как можно больше дневного света в комнату.

Миф 6. Храп совершенно не опасен

Храп может быть безвредным, но он также может быть симптомом апноэ, серьезного нарушения сна.

Стенки горла расслабляются и сужаются во время сна, что прерывает дыхание и является основной причиной храпа.

Люди с такой проблемой склонны к повышению артериального давления, нерегулярному сердцебиению и риску получить инфаркт или инсульт.

Громкий храп сигнализирует о серьезных проблемах со здоровьем.

"Итак, здоровый сон - залог хорошего самочувствия, прекрасного настроения и долголетия", - подытоживает Ребекка Роббинс.

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