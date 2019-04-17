Армия вне политики, нам есть чем заняться - командующий ООС Сергей Наев

Копірайт зображення Прес-центр ООС

Война на Донбассе, с момента начала которой прошло пять лет, в последние месяцы отошла на второй план из-за поистине горячей президентской гонки в Украине.

При этом боевые действия с ежедневными сводками об убитых и раненых не прекращаются.

Генерал-лейтенант Сергей Наев уже почти год командует Операцией объединенных сил (ООС) на Донбассе, хотя на фронте с самого начала военных действий.

В эксклюзивном интервью BBC News Украина командующий ООС рассказал, как избирательная кампания в Украине влияет на ситуацию на Донбассе и дисциплину бойцов, почему несут потери Объединенные силы и их противник, а также сколько территории удалось отвоевать за минувший год.

Локальные наступательные действия по всему фронту

Копірайт зображення Прес-центр ООС

BBC News Украина: Какова ситуция на востоке Украины на сегодня?

Сергей Наев: Конфликт полностью контролируется российским руководством (Кремль отрицает участие своих военнослужащих в боевых действиях на Донбассе. - Ред.)

При необходимости в любой момент российское руководство дает команду и за считанные часы происходит обострение.

Это нужно, чтобы посредством военных действий и повышения градуса напряжения на востоке нашей страны Кремль имел возможность влиять на политику.

Опасность обусловлена также постоянным присутствием вдоль государственной границы, в частности на территории района ООС, российских вооруженных сил, которые наращивают боеготовность. Увеличивается количество обновленной, модернизированной и даже новейшей техники.

Постоянно проводятся учения - авиации, по использованию комплексов дальнего огневого поражения, в частности новейших ракетных комплексов, которые сейчас поступают на вооружение воинских частей российской армии.

Копірайт зображення УНИАН Image caption После первого тура на фронте стало горячее, говорит Сергей Наев

То есть, в любой момент может произойти обострение, вплоть до локальных наступательных действий по всей линии соприкосновения ...

Но за годы АТО и в первый год ООС качественно изменились украинские военнослужащие, вооружение и военная техника ВСУ. Украинская армия образца 2019 года - это совсем не те вооруженные силы, которые мы имели пять лет назад.

Мы постоянно развиваемся, совершенствуемся, ведь и противник часто меняет тактику и стратегию.

Имеем достаточно сил, чтобы адекватно реагировать на все попытки агрессора изменить ситуацию не только в военном плане, но и в широком спектре гибридных вызовов.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Полуразрушенное здание бывшего отделения милиции в Марьинке Донецкой области, апрель 2019 года

BBC News Украина: Изменилась ли ситуация на фронте в связи с выборами?

С.Н.: После первого тура выборов градус напряжения вырос.

Таким образом РФ показывает украинцам - не забывайте, что у вас есть проблема, за которой стоим мы, и только от нас зависит, как будет развиваться конфликт России с Украиной.

Потери

BBC News Украина:Каковы данные о потерях? Почти каждый день поступают новости о погибших.

С.Н.: За год удалось существенно снизить потери.

Принимаем меры безопасности при выполнении боевых задач на переднем крае, а также устраняем опасность посредством вывода из строя огневых точек врага, ведущих огонь по нашим позициям.

Противник продолжает применять минометы 120-го и 82-го калибров, артиллерийские системы калибра 152 и 122 мм. Недавно снова зафиксировали использование самодельных реактивных систем залпового огня "Партизан" близ Орловки.

BBC News Украина: Что приводит к наибольшим потерям?

С.Н.: Зависит от боевой обстановки.

Год назад, в начале ООС, противник обстреливал наши позиции из крупнокалиберной артиллерией, иногда - из реактивных систем залпового огня. И основные потери были от осколков снарядов и мин.

Впоследствии усилиями Объединенных сил использование ствольной артиллерии снизилось.

Осенью противник большей частью вел обстрел из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

А сейчас в ходе боевых действий задействует те же ПТРК, минометы, а также снайперов.

Копірайт зображення Facebook Яны Червоной Image caption Яна Червоная служила в сорок шестом отдельном батальоне "Донбасс-Украина", погибла 2 апреля в Луганской области

BBC News Украина: Почему погибла Яна Червоная?СМИ приводили разные данные о прямом попадании в блиндаж.

С.Н.: Там было попадание в наблюдательный пост - не в блиндаж.

Две мины для миномета "Нона".

Война противотанкистов

BBC News Украина: Как проходит "война противотанковых комплексов"? Украинская сторона за последние месяцы начала их использовать значительно больше.

С.Н.: Объединенные силы получили новейшие образцы ПТРК украинского производства, улучшилась обучаемость личного состава - подготовка проходит в специальных учебных центрах за пределами района ООС.

Копірайт зображення УНИАН Image caption За последний год украинская армия получила много противотанковых ракетных комплексов "Стугна" и "Корсар"

Командиры бригад направляют туда обучаемых и мотивированных бойцов.

А дальше бригада прибывает в район ООС уже с обученными расчетами и новейшими ПТРК и применяет их по всем правилам военного дела.

BBC News Украина: Как показывает себя украинский ПТРК "Стугна"?

С.Н.: "Стугна" оправдала все ожидания.

Когда начинали их получать летом прошлого года, проводили соревнования между противотанковыми подразделениями. Там были расчеты с еще советскими ПТРК "Штурм" и "Фагот" и со "Стугнами".

У советских комплексов были проблемы, например, невыход ракет или промахи. А "Стугна" их намного превзошла - отмечали, что каждый выстрел был в цель.

BBC News Украина: Противник также использует новейшее оружие?

С.Н.: Российско-оккупационные войска на Донбассе испытывают свои ПТРК - мы замечали комплексы "Корнет", а также снаряды "Краснополь" (новейший российский управляемый снаряд калибра 152 или 155 мм. - Ред.)

Их не так много, но случаи есть.

Гражданское население

Копірайт зображення Getty Images

BBC News Украина: Какова ситуация с гражданским населением в зоне боевых действий?

С.Н.: Мы ввели понятие "район боевых действий" и "зоны безопасности".

Первый - район, охваченный боевыми действиями вдоль линии соприкосновения ...

А "зоны безопасности" расположены на контролируемых территориях рядом с линией разграничения. Туда, моим решением, может ограничиваться или запрещаться доступ, чтобы обезопасить мирное население в случае обострения.

Действуют специальные методики предотвращения потерь среди гражданских, фиксируем и анализируем все чрезвычайные случаи.

И сейчас удалось значительно сократить число случаев гибели и ранений мирных жителей.

Это подтверждают и международные гуманитарные организации ... (По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека, в 2018 году на Донбассе погибли 55 мирных жителей, 224 получили ранения, что "вдвое меньше, чем количество жертв среди гражданского населения в 2017 году, и наименьший годовой показатель за весь период конфликта". Правда, речь идет о ситуации по обе стороны фронта. - Ред.)

Копірайт зображення Getty Images Image caption В непризнанной "ДНР" в постоянных обстрелах населенных пунктов обвиняют украинскую армию

BBC News Украина: А что по ту сторону?

С.Н.: Нам известно, что осенью прошлого года в Горловке погибли трое детей в результате подрыва на минно-взрывных заграждениях российско-оккупационных войск. Дети смогли спокойно выйти на линию соприкосновения.

А месяц назад люди, которые возвращались из КПВВ "Троицкое", подорвались на минно-взрывном заграждении в нескольких метрах от пункта пропуска врага на его территории. Их "рупор" Бессонов (представитель "Народной милиции ДНР". - Ред.) объяснял, что виноват водитель.

То есть, там работа по защите гражданских абсолютно неэффективна.

Отвоевали 20 км

Копірайт зображення Пресс-центр ООС Image caption Сергей Наев в марте прошлого года возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, а 30 апреля исполнится год с начала операции объединенных сил на Донбассе под его командованием

BBC News Украина: Не так давно сообщалось о продвижении Объединенных сил под Горловкой. Какова вообще ситуация с продвижением вперед?

С.Н.: Действительно, за время ООС были взяты под контроль ряд территорий и улучшено тактическое положение на определенных участках.

В том числе под Горловкой, где восстановили контроль над населенными пунктами Южное (прежнее название Ленинское) и Шумы.

Кроме того, в некоторых местах удалось улучшить тактическое положение - продвинулись в глубину от двух до пяти километров, а общая площадь территории, которую смогли вернуть под контроль украинской власти, - около 20 квадратных километров.

Мы восстанавливаем ситуацию в соответствии с Минскими договоренностями - то есть, Объединенные силы не пересекают линию, установленную соглашениями. А также мы создаем возможность для восстановления инфраструктуры и безопасных условий для гражданских.

Копірайт зображення униан Image caption Авдеевский промзона - одна из самых горячих точек на Донбассе

BBC News Украина: А противник предпринимает аналогичные попытки?

С.Н.: Да, но это ему ни разу не удалось.

Помню, как близ Желобка Луганской области в День государственного флага была совершена атака на позиции 24-го батальона. Она не удалась. (Речь идет о бое 23 августа 2018 года, когда погибли четверо бойцов штурмового батальона "Айдар", еще семеро были ранены. В штабе ООС тогда сообщали, что потери противника были еще больше. В непризнанной "ЛНР", напротив, заявляли о попытках атаки со стороны ВСУ. - Ред.)

Имеют место и незначительные попытки - вывод диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), пытающихся захватить наши передовые позиции. Это случается почти каждый день, но каждый раз безуспешно.

BBC News Украина: Какие участки фронта доставляют наибольшее количество проблем?

С.Н.: ДРГ активно действуют на Мариупольском направлении, на Донецком - со стороны Спартака, есть попытки в Авдеевский промзоне, в Попасной, а также близ Крымского Луганской области.

2 тысячи "кадровых военных РФ"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Киев вот уже пятый год утверждает, что в "армейских корпусах" непризнанных "ДНР" и "ЛНР" воюют кадровые российские военные. В Москве подобные упреки последовательно отвергают и признают только, что на Донбассе действительно могут воевать граждане России, однако не действующие, а бывшие военнослужащие

BBC News Украина: Украинская сторона неоднократно заявляла о присутствии кадровых российских военных на Донбассе.

С.Н.: Российское присутствие здесь действительно не ограничивается поставками боеприпасов или горючего.

По нашим данным, россиянами комплектуются руководящие должности "республиканских органов госуправления", "органы военного управления" оперативного и тактического уровня, командные должности отдельных подразделений.

И хотя есть тенденция к уменьшению присутствия кадровых российских военных, основу руководящего командного состава от батальона до "армейского корпуса" составляют российские кадровые офицеры и генералы.

Они рассматривают "командировки" на восток Украины как обязательный этап продвижения по службе.

Также кадровые российские офицеры являются военными советниками, инструкторами, командирами подразделений боевого и оперативного обеспечения.

По нашим оценкам, их численность - более 2 тысяч человек.

BBC News Украина: Если бы теоретически существовали гарантии невмешательства РФ в ситуацию на Донбассе, за какое время украинская армия могла бы взять под контроль территории "республик"?

С.Н.: Мы рассматриваем различные варианты военных действий, поэтому, конечно, есть и такие мысли.

Что касается сроков - то операция по освобождению временно оккупированных территорий должна быть очень и очень оперативной.

BBC News Украина: Каковы вероятные потери со стороны Объединенных сил при этом?

С.Н.: Это закрытая информация. Но мы четко понимаем, какую цену придется заплатить.

"Легенды" противника

Копірайт зображення Пресс-центр ООС Image caption Сергей Наев настаивает: обнародованные штабом ООС данные о потерях противника тщательно проверяются по нескольким источникам

BBC News Украина: В ежедневных сводках пресс-центра ООС каждый раз сообщают о потерях"ДНР" и "ЛНР" - там они почти всегда существенно выше, чем украинской стороны. При этом постоянно говорят о некомплекте в их подразделениях. Поэтому иногда такие данные о потерях противника вызывают недоверие. Как получают эту информацию?

С.Н.: Этой информации можно доверять так же, как информации нашей разведки.

Сведения о потерях врага мы берем из нескольких источников: радиоперехвата, оперативных данных из больниц о фамилиях раненных и характере ранений или летальных случаях.

И именно совпадение информации из разных источников дает возможность все это обнародовать.

BBC News Украина: А что с некомплектом их подразделений? Проводят они мобилизацию?

С.Н.: Речь о мобилизации не идет, но нехватка личного состава у них катастрофическая. Данные разведки свидетельствуют, что укомплектованность их подразделений значительно ниже нашей.

Об этом, кстати, говорили и пленные, захваченные в районе поселков Пески и Марьинка.

BBC News Украина: Светлана Дрюк, которая входила в командование одного из подразделений "ДНР" и недавно перешла на украинскую сторону,рассказала, что в их "армейских корпусах" якобы подготовлены документы для оформления кадровых российских военных в случае большого обострения. Вы проверяли эту информацию?

С.Н.: В случае широкомасштабных или локальных действий в планах врага действительно произвести усиление за счет российско-оккупационных войск.

Может состояться заход отдельных групп российских военных, которые получат документы "с легендой" батальонов и бригад 1-го и 2-го "армейских корпусов".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Светлана Дрюк на танке Т-72 одного из подразделений "ДНР", сентябрь 2016 года. В начале 2019-го она при участии СБУ перешла на сторону Украины

Кроме того, все российские кадровые военные и сотрудники ФСБ, находящиеся на временно оккупированных территориях, выдают себя за разных должностных лиц оккупационной власти родом из Донецкой и Луганской областей.

Разведка четко отслеживает, кто и под какой легендой работает.

BBC News Украина: Также сообщалось, что при переходе Светланы Дрюк в "ДНР" произошла диверсия и взорвались семь или восемь танков.

С.Н.: У них бывают случаи, когда на полигонах по причине неправильной эксплуатации выходит из строя техника.

Что касается танков, то, по нашей информации, там имела место халатность, в результате которой они подорвались.

Речь шла о шести танках.

BBC News Украина: В украинских соцсетях часто появляются видео блогера Штефана "Штирлица" об уничтожении техники и огневых точек противника. Что это за видео? Они реальные?

С.Н.: Анатолий Штефан - не только блогер, но и действующий офицер ВСУ.

Он работает по данному направлению и, насколько я знаю, его видео настоящие.

Думать о политике нет времени

Копірайт зображення УНІАН

BBC News Украина: Не можем не спросить, как политика и выборы влияют на ООС?

С.Н.: В период выборов количество провокаций в информационном пространстве значительно увеличилось, особенно в районе проведения ООС.

Распространяют "фейки" о разных проблемных вопросах, делают акценты на важных для врага моментах, есть попытки дезориентации общества и распространения панических настроений.

Тут основная цель - создать т.н. "управляемый хаос" ...

Мы в Объединенных силах понимаем, что период выборов для врага - чуть ли не лучший момент для скрытых спецопераций по расшатыванию ситуации, внесению раскола в общественное мнение, созданию неоправданной напряженности среди местного населения. Все это может дестабилизировать обстановку в регионе.

Поэтому на время выборов командование Объединенных сил ввело целый комплекс мер по нормализации ситуации и противодействию вражеской информационной агрессии.

От усиленной охраны общественного порядка до ежедневного информирования общества о событиях ООС - делаем все возможное, чтобы граждане спокойно и сознательно могли сделать свой выбор.

Image caption Наев: дисциплина в Объединенных силах из-за выборов не пострадала

BBC News Украина: А как влияют выборы на Объединенные силы? На дисциплину?

С.Н.: О дисциплине могу сказать, что нам удалось уменьшить не только боевые потери, но и небоевые.

Улучшили уровень правопорядка - в несколько раз снизили преступность в подразделениях ООС.

Например, недавно по моему распоряжению задержали одного комбата, который организовал незаконный сбор средств с подчиненных для собственных нужд.

BBC News Украина: То есть, вся эта предвыборная лихорадка на дисциплину в ООС никак не повлияла?

С.Н.: Армия и Объединенные силы - всегда вне политики, нам есть чем заняться.

Перед нами враг, и когда каждый день отбиваешь вражеские обстрелы и думаешь, как предотвратить угрозы в день грядущий, на другое не остается времени.

BBC News Украина: В соцсетях можно встретить сообщения, где военные обещают уволиться из армии, если победит тот или иной кандидат в президенты. Вас встречались такие настроения?

С.Н.: Порядок прохождения военной службы четко регламентирован. Подобные основания для увольнения не предусмотрены с ВСУ.

Настроение одно - бить врага.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram