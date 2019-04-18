Зеленский о Бандере: для части украинцев он герой - и это классно

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Владимир Зеленский исполнил свое обещание дать интервью изданию, журналист которого выиграл у него в настольный теннис в ночь первого тура выборов.

18 апреля издание "РБК-Украина" опубликовало разговор с лидером президентской гонки, в котором он рассказал об отношении к Степану Бандере, НАТО, украинскому языку, декоммунизации, Петру Порошенко, проституции, игорному бизнесу и легализации медицинской марихуаны.

Коротко рассказываем о самых главных заявлениях Владимира Зеленского, который очень редко общается с журналистами.

Запрет российских социальных сетей

Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос, оставит ли в силе запрет российских социальных сетей в Украине в случае победы на президентских выборах.

На прямой вопрос, сохранится ли запрет, он ответил вопросом - "И чего мы добились?"

Копірайт зображення FACEBOOK.COM/SLUGA95 Image caption Владимир Зеленский в роли президента в сериале "Слуга народа"

В целом он негативно оценил запрет ВКонтакте и "Одноклассников", отметив, что многие украинцы обходят этот запрет.

"Сначала нужно в любом решении сплотить общество, объяснить почему, предложить модель, а потом закрывать, только так", - считает Зеленский.

Декоммунизация и Бандера

"В целом, я нормально отношусь к декоммунизации", - ответил он на вопрос, будут ли ее продолжать при его возможном президентстве.

На уточнение, должны ли быть проспекты Степана Бандеры, кандидат в президенты отметил, что Степан Бандера - герой для части украинцев, а потому это "нормально и классно".

"Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины", - добавил Зеленский.

При этом ему не нравится, что очень многие улицы называют одним и тем же именем.

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И касается это не только Степана Бандеры, но и, к примеру, Тараса Шевченко.

Владимир Зеленский считает, что надо не забывать называть именами тех, кто сейчас являются героями и объединяют страну. Например, он предложил называть улицы именем футболиста Андрея Шевченко.

Язык и квоты

Четкого ответа на вопрос, подпишет ли Владимир Зеленский закон о функционировании украинского языка, который сейчас рассматривает парламент, кандидат также не дал.

"Во-первых, его надо глубоко изучить. Потом я хочу узнать мнение общества по поводу этого закона", - заявил Зеленский.

Узнавать это мнение он собирается через социальные сети.

Вопрос о сохранении квот на украинский язык на телевидении и на радио также остался без однозначного ответа.

"Никто отменять квоты не будет, но есть регулирование...", - заявил Зеленский.

Он хочет сохранить квоты, но при этом у него есть вопросы к тому, какими они должны быть.

Кандидат в президенты указывает, что в законодательстве есть много вещей, которые несколько мешают развиваться телеканалам, но четко говорить, что именно в вопросе квот он бы менял, Зеленский не стал.

Он отметил, что есть много людей, говорящих на русском языке, и нельзя у них забирать русскоязычное телевидение.

По мнению Зеленского, стимулировать переходить на украинский язык лучше экономическими инструментами, а не запретами.

Агитация за НАТО и ЕС

Владимир Зеленский считает, что Украина уже однозначно выбрала направление в Европу.

"НАТО - класс, безопасность, уровень армии", - сказал кандидат.

Чтобы объединить страну в вопросе НАТО, Зеленский планирует каждый день записывать видео для восточных регионов Украины.

"Говорить им: смотрите - НАТО - не зверюга, не проглотит вас", - рассказал Зеленский.

Досрочные выборы Рады и Порошенко

Не дал Зеленский однозначного ответа и о том, будет ли распускать парламент.

Очередные выборы парламента запланированы на 27 октября. Распускать Верховную Раду нельзя в последние полгода ее полномочий.

"Боюсь, что я не успею. Я ломать закон не буду, нарушать закон не буду", - ответил он на вопрос, успеет ли распустить Верховную Раду.

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Но, если будет успевать распустить, то предположил, что "будем думать, да. Но вы же понимаете, что нам это выгодно".

При этом кандидат осознает, что без досрочных выборов до октября он будет иметь абсолютно неподконтрольный парламент, но в обход закона распускать его не будет.

На уточнение журналиста о том, что досрочные выборы Рады могут быть выгодны и Петру Порошенко, Зеленский посоветовал действующему президенту вообще уйти из политики.

"Он человек обеспеченный, он человек богатый, он может унести с собой в памяти те заслуги, которые он сделал для Украины", - добавил Владимир Зеленский.

Прочь с Банковой

Как и в сериале "Слуга народа", в реальной жизни Зеленский хочет съехать из здания администрации президента на Банковой.

"Сказал своим ребятам - ищите какой-то оpen space, какой-то unit интересный", - говорит кандидат.

Здание на Банковой он хотел бы отдать на нужды общества.

То же самое будет касаться государственных резиденций - "пускай в этих резиденциях живут детки какие-то".

Также Зеленский обещает, что для него не будут перекрывать дороги и он будет стоять в пробках.

На уточнение, как в таком случае будет решать вопрос безопасности, Зеленский ответить не смог.

Кандидат в президенты хвастается, что хотел бы в качестве президента летать рейсовыми самолетами, а часть президентских самолетов продать.

Коалиция в парламенте

После парламентских выборов в новой Раде команда Владимира Зеленского не пойдет на союз с бывшим "регионалом" Юрием Бойко и с Виктором Медведчуком.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Владимир Зеленский общается с министром МВД, но на политический союз пока не готов идти

Так же он не пойдет на союз с политической силой Петра Порошенко.

По словам Зеленского, формировать с кем-то коалицию будет сложно, поэтому он хотел бы, чтобы его партия получила собственное большинство.

Отношения с Аваковым

Владимир Зеленский признает, что общается с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

"Тема моего очень серьезного общения связана с безопасностью. К сожалению, не только моей, но и с безопасностью моей семьи", - пояснил он.

На вопрос, готов ли он формировать некий политический союз с Аваковым, Зеленский ответил, что о каких-либо союзах пока говорить рано.

Идею министра о переходе страны к парламентской модели власти кандидат не поддерживает и предпочитает сохранение нынешней парламентско-президентской.

"Я вообще плохо отношусь к глобальным изменениям Конституции", - заверил Зеленский.

Парламентская республика, по его мнению, может вести к узурпации власти, а разделение дает "баланс в обществе".

Отношения с Коломойским

Владимир Зеленский утверждает, что нечасто видится с олигархом Игорем Коломойским, а общается только по вопросам бизнеса.

Копірайт зображення GETTY/UNIAN/BBC Image caption Игорь Коломойский на выборах поддерживает Зеленского и критикует Петра Порошенко

Причем о сотрудничестве на телеканале "1+1" с Коломойским общается как сам Зеленский, так и его основной бизнес-партнер Сергей Шефир.

Если же Коломойский после победы Зеленского будет "решать свои вопросы" по поводу госкомпаний, то на посту президента будет "жестко" разговаривать с олигархом и даже "ругаться".

Путин и Донбасс

На прямой вопрос - является ли для него Владимир Путин врагом, тот ответил - "конечно".

На вопрос, подпишет закон об амнистии боевиков "ДНР"/"ЛНР", сказал - "нет".

Также он заявил, что у Донбасса не должно особого статуса.

Легализация оружия, марихуаны, проституции и казино

На вопрос о легализации оружия Владимир Зеленский ответил отрицательно, объяснив, что этого нельзя делать в нынешней Украине, где идет война.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Медицинское применение марихуаны в Украине полностью запрещено

Владимир Зеленский выступил за легализацию медицинской марихуаны. И по этому вопросу он консультировался с врачом Евгением Комаровским.

Также Зеленский не исключает легализации проституции, а также игорного бизнеса.

Однако с важным условием - только в одном конкретном городе страны, который можно превратить в "украинский Лас-Вегас".

"Общество было бы не против, и налоги бы платили. Дать возможность какому-то городу, какой-то территории и там все это открыть", - считает кандидат.

Что это будет за город, он не уточнил, но сказал, что вряд ли это может Кривой Рог, там "не все мужики поймут".

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