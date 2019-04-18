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Решение Окружного административного суда Киева о незаконности национализации ПриватБанка, появившееся за несколько дней до избрания нового президента, порождает вопрос, как это может повлиять на курс гривны и что делать с вкладами.

После первого тура выборов бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский заявил, что он не намерен возвращать себе ПриватБанк. Он хочет возмещения морального ущерба и "очищения своего имени", поскольку считает решение о национализации незаконным.

В то же время Коломойский добавил, что хочет вернуть два миллиарда долларов, которые были на счетах банка.

Петр Крумханзл, председатель правления ПриватБанка

"Решение суда никак не влияет на работу банка. Банк работает в стандартном режиме. Банк стабильный, он прибыльный", - сказал он на брифинге сегодня.

По его словам, сейчас отсутствует ситуация, когда вкладчики начинают массово снимать средства со своих счетов.

ВВС News Украина обратилась также к экспертам, чтобы услышать реакцию на решение суда и комментарии о возможных последствиях.

Виталий Шапран, главный эксперт Совета Нацбанка:

Во-первых, это решение суда первой инстанции.

Во-вторых, Национальный банк уже официально сообщил о намерении обжаловать решение Окружного административного суда. Нас ждет затяжное судебное разбирательство.

Если посмотреть на суть этого вопроса и решение суда, то там речь не идет о возвращении банка прежним владельцам.

Суд первой инстанции признал наличие проблем с процедурами во время национализации. Но это не значит, что по решению суда банк будет возвращен прежним владельцам.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Игорь Коломойский говорит, что ему не нужен банк - нужна моральная победа

Фактически, это судебный спор между властями и бывшим владельцем.

Он не имеет никакого отношения к вкладчикам и кредиторам ПриватБанка.

Поэтому я бы советовал не спешить, не бежать к банкоматам и в отделения банка за депозитами, по большому счету для них рисков никаких нет. И в долгосрочной перспективе, когда будут пройдены все судебные инстанции, эти процессы вкладчикам никакой угрозы не представляют

Владимир Дубровский, эксперт Центра социально-экономических исследований CASE-Украина:

Это решение суда первой инстанции, и это суд, который имеет, мягко говоря, неоднозначную репутацию. Впереди еще обжалование в судах высшей инстанции, в том числе в Верховном суде Украины. Сейчас никаких действий не будет происходить, потому что судебные разбирательства - это длительный процесс.

У вкладчиков банка нет причин паниковать.

Напомню, что когда произошла национализация ПриватБанка, никаких потрясений не было.

Если кто-то опасается, надеется, что президентом станет Владимир Зеленский, якобы близкий к бывшему владельцу банка Игорю Коломойскому, то он, как и любой избранный президент, первый будет заинтересован в том, чтобы ситуация на валютном рынке оставалась спокойной.

Оснований бежать и забирать свои депозиты в ПриватБанке, скупать валюту, нет.

Курс зависит не от того, кто является владельцем банка. Это зависит от того, будет ли Нацбанк печатать деньги, будут ли стабильными поступления от экспорта и от украинских работников зарубежом, на которых, кстати, держится на сегодня гривна. От того, каким будет сотрудничество Украины с Международным валютным фондом. Вот это те вещи, которые действительно влияют на курс гривны.

Если же даже теоретически представить процедуру денационализации, то это отнюдь не означает, что кому-то что-то будут выплачивать, что на рынок будут выбрасывать какие-то деньги, что могло бы повлиять на курс. Смена собственника, если она происходит, почти никак не влияет на спрос и предложение валюты.

А вот заявление Игоря Коломойского о том, что он хочет отсудить два миллиарда долларов у государства - это более серьезно, потому что это наличные средства.

Мария Репко, заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии:

Это не окончательное решение суда, Нацбанк будет его оспаривать. Очевидно, что верховенства права в пост-майданной Украине так и не удалось достичь. Суды принимают политически мотивированные решения.

Это решение может содержать сколько угодно юридических обоснований. Но год назад этот же Окружной административный суд по иску бывшего миноритарного акционера ПриватБанка вынес совершенно противоположный вердикт, не найдя оснований признать незаконным национализацию.

Если суды могут так поступать, для бизнес-климата и верховенства закона в стране это не очень хорошо.

Нынешнее решение суда может повлиять на курс валют только в результате паники населения. Если люди не будут паниковать, не будут забирать свои деньги из банка, то ничего не произойдет.

Если люди начнут становиться в очереди к банкоматам, раскручивать спираль паники, то государству придется с помощью средств налогоплательщиков и Нацбанка "вливать" в ПриватБанк дополнительную ликвидность.

Паника - это самый большой враг банковского сектора. Она может "убить" даже нормальный, здоровый банк.

После национализации ПриватБанк является абсолютно стабильным финучреждением. У него как в активах, так и в пассивах - государственные облигации.

Большинство активных операций и капитала связаны с государством, уровень банка зависит от его надежности.

Возможно, эти суды - это "разминка" для переговоров, которые Игорь Коломойский планирует с Министерством финансов о выплате ему компенсации, которой он добивается. Хотя не понятно, как он рассчитывает эти средства вернуть. Экономических оснований выплачивать ему эти два миллиарда долларов нет.

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