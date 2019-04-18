Копірайт зображення УНІАН

Адвоката Андрея Богдана называют "неформальным руководителем" штаба Зеленского и "куратором" от бизнесмена Игоря Коломойского, интересы которого он защищает.

BBC News Украина собрала о нем всю доступную информацию из открытых источников, а также вспомнила, что о нем говорили в самой Зе команде.

Дважды уполномоченный по антикоррупционным вопросам

Андрею Богдану 42 года.

Он жил и учился во Львове, где получил высшее юридическое образование.

Там же в 2001 году получил свидетельство адвоката.

Позже переехал в Киев, где со временем стал управляющим партнером объединения "Адвокатская фирма "Юридические советники".

По данным СМИ, кроме адвокатской работы, был также помощником судьи Киевского апелляционного суда.

В 2007 году баллотировался в Верховную Раду по спискам блока "Наша Украина - Народная самооборона" (хотя, как указано на сайте ЦИК, не входил ни в одну из партий).

Был 93-м номером списка, и депутатом в итоге не стал.

В январе 2008 года тогдашний министр юстиции Николай Онищук назначил Андрея Богдана своим заместителем по вопросам борьбы с коррупцией.

Копірайт зображення Министерство юстиции Image caption Назначение Богдана в Министерстве юстиции, 2008 год

Остался в правительстве после победы Виктора Януковича и в марте 2010 года стал заместителем министра Кабинета Министров Украины и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики.

Позже эту должность ликвидировали, однако в 2013 году тогдашний премьер-министр Николай Азаров вновь назначил Андрея Богдана уполномоченным Кабмина в сфере антикоррупционной политики.

После Евромайдана и отставки правительства Азарова, в марте 2014-го, Андрей Богдан был уволен с должности.

Советник Коломойского и адвокат Корбана

Весной того же 2014-го он стал советником новоназначенного губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского.

А осенью вторично баллотировался в Верховную Раду - уже по спискам партии "Блок Петра Порошенко". По информации ЦИК, Андрей Богдан на тот момент все еще был беспартийным и работал главным юрконсультом юридической фирмы "Статус".

Впрочем, депутатом он снова не стал, несмотря на то, что его 74-е место в списке в итоге оказалось проходным, - партия отменила его регистрацию в качестве кандидата.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Андрей Богдан и Геннадий Корбан во время заседания Апелляционного суда Киева, 10 февраля 2016 года

В 2018 году Андрей Богдан безрезультатно обжаловал это решение в суде и требовал "запретить ЦИК признавать избранным любого другого, а также тех народных депутатов, которые уже были зарегистрированы после меня - их полномочия на это время прекратить".

В то же время Андрей Богдан защищал интересы соратника Игоря Коломойского Геннадия Корбана, которому в 2015 году инкриминировали захват заложников, создание преступной организации и присвоение средств.

"Товарищ Зеленского"

С начала президентской кампании Владимира Зеленского Андрея Богдана стали называть "куратором Коломойского" в Зе-штабе, где видели адвоката.

Впрочем, в самом штабе это последовательно отрицают.

Так, на вопрос BBC News Украина о том, есть ли представители Игоря Коломойского в команде Владимира Зеленского руководитель его штаба Иван Баканов ответил: "Нет, мне о таком человеке неизвестно. Вы имеете в виду Андрея Богдана? Он юрист, нет вопросов".

Впрочем, какие именно функции выполняет Андрей Богдан, в штабе не объясняют.

Политконсультант Владимира Зеленского Дмитрий Разумков лишь отметил, что "ключевых позиций" у него нет, а сам он "помогает по юридическим вопросам".

По словам Разумкова Андрей Богдан является "давним товарищем" Владимира Зеленского.

А Игорь Коломойский в разговоре с журналистами программы "Схемы" признавал, что хоть Андрей Богдан и является его адвокатом, однако работает и с другими клиентами: "Что вызывает у меня раздражение, потому что возникает вопрос: есть ли конфликт интересов?"

В медиа также появился ряд расследований о поездках и визитах Андрея Богдана, например в НАБУ, где он от имени команды Зеленского разговаривал с Артемом Сытником о борьбе с коррупцией.

Журналисты упомянутых "Схем" утверждали, что с 2014 года юрист минимум трижды летал в Россию.

Андрей Богдан в своем Facebook это опроверг: "Много времени провел на фронте, в том числе в самых горячих точках. На моей странице сотни фото с войны. Внесен в черный лист в России. В Россию и Белоруссию не могу въехать, даже если бы хотел".

И добавил: "Готовьтесь. К суду".

Копірайт зображення УНІАН

А позже "Схемы" сообщили, что Андрей Богдан "тайно посещал Конституционный суд", где, по предположению журналистов, разговаривал с председателем суда на предмет люстрации.

Как обращают внимание авторы расследования, по закону "Об очистке власти" Андрей Богдан, который дважды работал в правительстве при Януковиче, не может находиться на гражданской службе до 2024 года.

"При этом, ходят тревожные слухи, что у части команды Зеленского зреет план люстрацию отменить - это позволит брать "новые лица" из старой обоймы подзабытых кадров Януковича. Таких как Богдан, например", - написала в Facebook автор "Схем" Наталья Седлецкая.

Конституционный суд все еще проверяет закон о люстрации и может признать его неконституционным, что теоретически позволит Андрею Богдану получить должность в исполнительной власти.

В четверг агентство "Укринформ" со ссылкой на собственные источники сообщило, что Конституционный суд решил вообще не рассматривать этот вопрос в ближайшее время.

Что касается возможных должностей, то в команде Зеленского много раз уверяли, что заранее не договаривались с кем-либо о будущих назначениях во власти.

BBC News Украина обратилась в пресс-службу Владимира Зеленского и к самому Андрею Богдану с запросом об интервью и ожидает ответа.

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