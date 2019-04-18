Семь величественных соборов Украины, которые еще можно спасти
Разрушительный пожар в средневековом Соборе Парижской Богоматери привлек внимание всего мира к сохранению старинных уникальных религиозных памятников.
Украинские лидеры сразу же заявили о поддержке Франции и заговорили о важности сохранения уникальных исторических памятников.
Министр культуры Евгений Нищук даже написал в Facebook, что Украина готова "максимально быстро направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению Собора".
Добавив, что работа министерства культуры - это сохранение для будущих поколений всех культурных и исторических памятников.
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BBC News Украина постоянно рассказывает о ситуации с сохранением уникальных исторических памятников Украины: городской архитектуры, средневековых замков и средневековых синагог.
К сожалению, Украина не может похвастаться большими успехами в сохранении архитектурных ценностей.
Возможно, если министерство культуры имеет возможности и нужных специалистов для реставрации старинного собора в Париже, власти могут обратить внимание и на украинские старинные соборы и храмы, которые давно нуждаются в спасении.
Речь идет преимущественно о католических костелах XV-XVII веков в Западной Украине, спасать которые фактически не кому.
В Украине сотни старинных храмов, которые находятся на грани разрушения, мы же собрали семь наиболее известных.
Изяслав, Хмельницкая область
Фарный костел ( главный храм города) Иоанна Крестителя, был построен в 1599 году. Энтузиасты регулярно проводят расчистку костела от кустов и мусора, но храм разрушается.
Подгайцы, Тернопольская область
Троицкий костел, построенный в 1634 году, находится в катастрофическом состоянии.
Староконстантинов, Хмельницкая область
Руины Доминиканского костела, 1613 года постройки. Памятник архитектуры национального значения давно передан УПЦ Московского патриархата, однако восстановлением памятника никто не занимается.
Каменец-Подольский, Хмельницкая область
Костел св. Николая и доминиканский монастырь, самый старый каменный храм города. Памятник архитектуры XV-XVIII века.
Реставрировать интерьеры помогают специалисты и студенты польских художественных вузов, закончить реставрацию фасада так и не удалось после разрушительного пожара 1993 года.
Червоноград (Червоногруд), несуществующее поселение в Залищицком районе Тернопольской области
Доминиканский костел 1615 года является частью чуть ли не самых живописных руин Украины вместе с остатками Червоноградского замка.
Язловец, Бучацкий район Тернопольской области
Костел Успения Девы Марии 1590 года, построенный в ренессансно-готическом стиле. В 1609 году здесь был похоронен известный польский композитор Николай Гомулка. Немногочисленные католики, живущие в деревне, пытаются своими силами поддерживать пришедший в упадок храм.
Гвоздец, Коломыйский район, Ивано-Франковская область
Бернардинский монастырь 1723-1735 годов постройки. Немногочисленные местные католики пытаются собирать деньги на реставрацию костела.
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