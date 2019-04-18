Семь величественных соборов Украины, которые еще можно спасти

Копірайт зображення Iryna Pustynnikova Image caption Костел Иоанна Крестителя в Изяславе

Разрушительный пожар в средневековом Соборе Парижской Богоматери привлек внимание всего мира к сохранению старинных уникальных религиозных памятников.

Украинские лидеры сразу же заявили о поддержке Франции и заговорили о важности сохранения уникальных исторических памятников.

Министр культуры Евгений Нищук даже написал в Facebook, что Украина готова "максимально быстро направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению Собора".

Добавив, что работа министерства культуры - это сохранение для будущих поколений всех культурных и исторических памятников.

BBC News Украина постоянно рассказывает о ситуации с сохранением уникальных исторических памятников Украины: городской архитектуры, средневековых замков и средневековых синагог.

К сожалению, Украина не может похвастаться большими успехами в сохранении архитектурных ценностей.

Возможно, если министерство культуры имеет возможности и нужных специалистов для реставрации старинного собора в Париже, власти могут обратить внимание и на украинские старинные соборы и храмы, которые давно нуждаются в спасении.

Речь идет преимущественно о католических костелах XV-XVII веков в Западной Украине, спасать которые фактически не кому.

В Украине сотни старинных храмов, которые находятся на грани разрушения, мы же собрали семь наиболее известных.

Изяслав, Хмельницкая область

Фарный костел ( главный храм города) Иоанна Крестителя, был построен в 1599 году. Энтузиасты регулярно проводят расчистку костела от кустов и мусора, но храм разрушается.

Копірайт зображення Iryna Pustynnikova

Подгайцы, Тернопольская область

Троицкий костел, построенный в 1634 году, находится в катастрофическом состоянии.

Копірайт зображення Iryna Pustynnikova

Староконстантинов, Хмельницкая область

Руины Доминиканского костела, 1613 года постройки. Памятник архитектуры национального значения давно передан УПЦ Московского патриархата, однако восстановлением памятника никто не занимается.

Копірайт зображення Iryna Pustynnikova

Каменец-Подольский, Хмельницкая область

Костел св. Николая и доминиканский монастырь, самый старый каменный храм города. Памятник архитектуры XV-XVIII века.

Копірайт зображення Iryna Pustynnikova

Реставрировать интерьеры помогают специалисты и студенты польских художественных вузов, закончить реставрацию фасада так и не удалось после разрушительного пожара 1993 года.

Червоноград (Червоногруд), несуществующее поселение в Залищицком районе Тернопольской области

Доминиканский костел 1615 года является частью чуть ли не самых живописных руин Украины вместе с остатками Червоноградского замка.

Копірайт зображення Iryna Pustynnikova

Язловец, Бучацкий район Тернопольской области

Костел Успения Девы Марии 1590 года, построенный в ренессансно-готическом стиле. В 1609 году здесь был похоронен известный польский композитор Николай Гомулка. Немногочисленные католики, живущие в деревне, пытаются своими силами поддерживать пришедший в упадок храм.

Копірайт зображення Iryna Pustynnikova

Копірайт зображення Ірина Пустиннікова

Гвоздец, Коломыйский район, Ивано-Франковская область

Бернардинский монастырь 1723-1735 годов постройки. Немногочисленные местные католики пытаются собирать деньги на реставрацию костела.

Копірайт зображення Ірина Пустиннікова

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