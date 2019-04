Зеленский или Порошенко? Кого поддерживают звезды и интеллектуалы

View this post on Instagram

Победа в первом раунде - это просто победа в битве. Война еще не окончена. Все те, кто поддержали @zelenskiy_official , не должны праздновать сейчас, скорее оставьте это на 21 апреля. Потому что настоящая битва начинается сейчас, когда Порошенко использует весь свой 20-летний опыт политических игр против трехмесячного политического новичка. Это будет включать в себя заключение сделок с кандидатами в президенты, которые проиграли в этом туре, покупку голосов, подрыв доверия к Зеленскому, его предполагаемую связь с Коломойским, или наличие российских компаний, или наличие активов за пределами страны и т. Д. И т. Д. Короче, игра по обвинению начнется сейчас, чтобы отговорить людей голосовать за Зеленского. Сторонники Зеленского должны игнорировать такие сообщения и упорно трудиться, чтобы убедить еще больше людей голосовать за него. Чуть более 50% проголосовали за других кандидатов, если Зеленский получит хотя бы половину этих голосов в следующем туре, он перейдет победную черту. Но для этого не нужно обольщаться этой победой и начинать бороться за финальный бой только тогда, вы выиграете войну. #vivazelelnsky #победазеленскому #слуганарода #зеленский #камалия. P.S. Мой пост адресован сторонникам Зеленского. Если кто-то имеет другое мнение и хочет проголосовать за второго кандидата, это его конституционное право, и я не имею права критиковать, оскорблять или подрывать его, и наоборот. Если я нахожу некоторые комментарии тревожными или оскорбительными, я либо удалю комментарий, либо заблокирую автора. В любом случае, не ждите моих ответов на троллинг.