Зеленский или Порошенко? Кого поддерживают звезды и интеллектуалы

Копірайт зображення UNIAN Image caption Певица Ольга Полякова

Самые известные украинские артисты, писатели, ученые и интеллектуалы окончательно определяются в своих симпатиях на второй тур президентских выборов и часто заявляют об этом публично.

Кто-то делает намеки в социальных сетях, кто-то говорит об этом открыто в телеэфирах, а другие публикуют открытые письма в поддержку или с осуждением Петра Порошенко или Владимира Зеленского.

Во время избирательных кампаний партии и кандидаты пытаются заручиться поддержкой звезд эстрады и телевидения, которые выступают в роли VIP-агитаторов политиков. Кто-то это делает по зову сердца, кто-то выражает свою гражданскую позицию, а кто-то отрабатывал гонорары.

На этих выборах фаворитом стал известный шоумен Владимир Зеленский, который вместе с командой и сам раньше иногда выступал в роли политического VIP-агитатора.

Мы собрали самых известных сторонников обоих кандидатов среди звезд шоу-бизнеса, интеллигенции и ученых, а также их мнение о кандидатах.

Петр Порошенко

На этих выборах VIP-агитаторами Петра Порошенко во время поездок по регионам и мероприятий с участием президента стали известные певцы Марийка Бурмака, музыкант Тарас Компаниченко, фронтмен группы "Мандры" Сергей Фома и солист группы "Плач Иеремии" Тарас Чубай.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Тарас Чубай

На президентских концертах во время избирательной кампании также выступал певец Тарас Петриненко.

Винницкая группа ТИК во главе с Виктором Бронюком перед выборами даже сняла отдельный клип "Циклоны", посвященный выборам.

"В шоколаде немножко лучше, чем в дерьме", - эти слова из песни не оставили сомнений, кого поддержал артист.

Доверенным лицом президента во Львовской области стала певица София Федина, которая также руководит Всемирной федерацией украинских лемковских объединений.

Среди писателей Петр Порошенко получил целую команду сторонников.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Оксана Забужко в Каневе

Легендарным стало 20-минутное выступление писательницы Оксаны Забужко на канале ICTV в поддержку Петра Порошенко, во время которого она прочитала лекцию о том, сколько интеллектуальных усилий требует осознанный выбор.

Писатель Юрий Винничук в телеэфирах слов в поддержку Порошенко не произносил, но на своей странице в Facebook достаточно однозначно и иногда резко высказывается в поддержку президента и критикует избирателей Зеленского.

Один из самых известных в мире украинских писателей Андрей Курков на своей странице в Facebook открыто за Петра Порошенко не агитирует, однако намекает, в пользу кого делает свой выбор.

"Не любите президента, так хоть страну свою уважайте, не втаптывайте ее в грязь перед глазами всего мира", - написал в одном из своих постов Курков.

Один из классиков современной украинской литературы Юрий Андрухович напрямую поддержал Петра Порошенко в достаточно гневной колонке "Карьера Владимира З., которую еще можно остановить".

Сценарист и писатель Андрей Кокотюха также рассказывает, почему "за" Порошенко и "против" Зеленского.

Молодой, но уже достаточно популярный писатель Андрей Любка открыто поддерживает президента и расхваливает его достижения в сфере обороны и международных отношений.

Писательница Ирэн Роздобудько на своей странице в Facebook высказалась довольно четко - "те, кто 31-го навлечет на Украину "ЗЕ-леную весну "- будут нести ответственность за третий Майдан. Но сначала - за хаос, который придет и в их дом" .

Писатель Андрей Бондарь также в своей постах фактически поддерживает Петра Порошенко, указывая, что "тот, кто отказывается от "армии, языка и веры", обречен на "веру, царя и отечество".

Открытым сторонником и даже агитатором за Петра Порошенко стал легендарный художник и писатель Лесь Подервянский, который даже выступал на форуме, на котором президент объявил о намерении баллотироваться на второй срок.

Одесский художник Александр Ройтбурт вообще является официальным доверенным лицом Петра Порошенко в Одесской области.

Среди активных агитаторов в пользу Порошенко - известный издатель и поэт Иван Малкович.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Ада Роговцева

Актриса Ада Роговцева также агитирует за президента и является его доверенным лицом. В числе агитаторов президента - публицист и ученый Юрий Щербак, а также известный шоумен и дипломат Дмитрий Чекалкин.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Мирон Маркевич сейчас является председателем комитета национальных сборных ФФУ

Петра Порошенко поддержали и участники инициативной группы интеллектуалов и общественных деятелей "Первого декабря".

Среди подписантов были почетный президент "Киево-Могилянской академии" Вячеслав Брюховецкий, диссидент и литературовед Иван Дзюба, диссидент Иосиф Зисельс, правозащитник Мирослав Маринович, писатель Владимир Панченко, искусствовед Вадим Скуратовский, дипломат Юрий Щербак, ученые Игорь Юхновский и Ярослав Яцкив.

Актриса Ирма Витовская публично заявляет о своей поддержке Петра Порошенко, а один из самых известных футбольных тренеров Украины Мирон Маркевич даже является доверенным лицом президента во Львовской области.

Владимир Зеленский

Такого большого клуба поклонников среди украинских звезд шоу-бизнеса и интеллектуалов, как у Петра Порошенко, у Владимира Зеленского нет.

Из известных общественных деятелей достаточно положительно о Владимире Зеленском отзывался Александр Доний.

На своей странице в Facebook он остро критикует Петра Порошенко, однако открыто и напрямую голосовать за Зеленского не призывал.

"Европа - это без Порошенко. Порошенко - это малая Россия. Выбор есть у каждого", - написал он перед вторым туром.

Зато один из самых известных врачей Украины Евгений Комаровский, ведущий еженедельной медицинской телевизионной передачи, фактически призвал голосовать за Владимира Зеленского и аргументировал свою позицию.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Олесь Доний

"Я проголосую за Вову Зеленского. Он наиболее адекватный, наиболее порядочный и наиболее трудолюбивый. Меньше всех украл, это 100%! И если человек может больше 10 лет сохранить команду, которая в него верит и с ним работает, - я очень люблю таких людей" , - заявил Евгений Комаровский в эфире телеканала ZIK.

Вечером 18 апреля Зеленский назвал Евгения Комаровского своим советником и экспертом по медицинским вопросам, который будет работать в администрации президента.

Правозащитник и советский политзаключенный Степан Хмара и еще более десятка его единомышленников перед вторым туром записали специальное видеообращение, в котором призвали ни в коем случае не голосовать за Петра Порошенко и фактически поддержали Зеленского.

Большинство участников обращения не известны широкой общественности, однако среди них есть первый генпрокурор Украины, экс-судья Конституционного суда Виктор Шишкин.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Степан Хмара последние годы жестко критикует Петра Порошенко

Собеседник ВВС News Украина из команды Владимира Зеленского рассказал, что в общественной среде есть много людей, которые поддерживают Зеленского, но не делают это публично, опасаясь осуждения или травли.

Среди известных украинских шоуменов Владимира Зеленского поддержал Сергей Сивохо, который рассказывает о положительных качествах своего давнего знакомого, а также сообщил, что будет за него голосовать.

Известная украинская исполнительница и ди-джей Анастасия Топольская также фактически поддержала Зеленского. На своей странице в Facebook она написала, что "Зеленский - эксперимент, а эксперименты я люблю. И я верю в его искренность, уважаю его за смелость сделать всем и себе в первую очередь такой вызов".

Муж Топольской, депутат Сергей Лещенко, близок к команде Зеленского.

Украинская певица Камалия, жена миллионера и бывшего владельца Kyiv Post Мохаммада Захура, на своей странице в Instagram поддержала Зеленского и поздравила его с победой в первом туре.

"Все, кто поддержали Зеленского, не должны праздновать сейчас, скорее оставьте это на 21 апреля. Потому что настоящая битва начинается сейчас, когда Порошенко использует весь свой 20-летний опыт политических игр против трехмесячного политического новичка", - написала она.

Певица Гайтана в Instagram также намекнула о поддержке Зеленского, но открыто об этом не сказала.

Певица и ведущая Ольга Полякова после первого тура президентских выборов запостила фото с Зеленским и поздравила его с успехом.

Наиболее массовой поддержкой Зеленский заручился у представителей российского шоу-бизнеса.

Также в его пользу высказываются многие бывшие украинские политики, которые покинули Украину в 2014 году, в частности, Николай Азаров и Андрей Портнов.

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