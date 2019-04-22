Елена Зеленская: "После победы Вовы хочу писать сценарии для 95 Квартала"

Жена Владимира Зеленского Елена еще не решила, чем будет заниматься в случае победы мужа на президентских выборах в Украине. Но признается, что ничего не хотела бы менять, и занималась бы, как и прежде, написанием сценариев для "Студии Квартал 95".

Копірайт зображення Прес-служба "Квартал 95"

Она - человек непубличный, о котором, кроме немногочисленных интервью, известно крайне мало.

Корреспондент BBC News Украина встретилась с ней в офисе "Студии Квартал 95", куда Елена ежедневно ходит на работу. В общении жена Зеленского достаточно спокойный и открытый человек, хотя чувствуется определенная усталость.

"Если это возможно, я бы хотела заниматься тем, чем занималась", - признается она во время разговора.

Елена откровенно говорит, что боится политики и хотела бы остаться в стороне, чтобы продолжать заниматься любимым делом - написанием сценариев. Но этот вопрос, конечно, будет еще обсуждать с мужем.

"Интересно пообщаться с Мишель Обамой"

BBC News Украина:Чем вы занимаетесь?

Е.З.: Я работаю сценаристом в "Студии Квартал 95". Мы пишем смешное, удачно или неудачно - это уже оценивают зрители. Мы этим занимаемся уже более 15 лет, и если зрителям не надоело смотреть, то это, пожалуй, удачно.

Мне нравится то, чем я занимаюсь, ведь на самом деле работа должна приносить удовольствие. То, что я делаю, приносит мне максимум удовольствия.

BBC News Украина:То есть вы ничем другим не занимались?

Е.З.: Да. Я закончила университет, по образованию - архитектор, но уже на последних курсах мы начали делать то, что делаем. Я защитила диплом, и мы поехали на гастроли. С того момента мы начали заниматься юмором.

У нас много сценаристов, лично я пишу для "Вечернего квартала", а также для нового шоу "Женский квартал". До этого мы писали для "Вечернего Киева", начинали разрабатывать проект "Рассмеши комика", много было проектов за эти годы, но основными являются, конечно, кварталы.

Это коллегиальная работа, очень редко кто-то может похвастаться, что он взял и написал номер один. Такого в принципе никогда не бывает, ведь нужно мнение со стороны. То, что тебе смешно, другим может показаться совершенно не смешным.

Поэтому в процессе возникает очень много споров. У нас такая схема работы: авторская группа разрабатывает идею номера, начинает его писать, а потом на общем авторском совещании мы все вместе это совершенствуем.

Копірайт зображення Пресc-служба "Квартал 95"

BBC News Украина: Чем вы занимаетесь в свободное время?

Е.З.: Последние пять лет мы постоянно занимаемся спортом, уже привыкли, и нам это очень нравится. Это спортзал, бассейн, Вова часто ездит на велосипеде. У меня было несколько травм, поэтому я боюсь, но тоже хочу. Каждый день, кроме субботы и воскресенья, если нет никакого форс-мажора, мы обязательно проводим время в спортзале.

BBC News Украина: Читаете?

Е.З.: Да, конечно, читаю. У меня сейчас проблема, несколько книг начала читать, но не могу закончить. Я люблю художественную литературу. Пыталась читать образовательную литературу, сейчас много разных книг по саморазвитию, но меня не надолго хватает.

В основном читаю в электронном виде, хотя очень люблю бумажные книги. Просто наш младший сын спит с нами, и ему надо выключать свет. Поэтому максимум, что мне удается, - это почитать книгу с телефона перед сном.

BBC News Украина: Какие известные женщины вас вдохновляют?

Е.З.: Я не склонна искать себе кумира. Конечно, есть любимые актрисы, писательницы, есть люди, которые прекрасно выглядят, и я мечтаю, например, выглядеть в 60, как Мерил Стрип.

У меня есть одна подруга, я ей этого не говорила, но я стараюсь быть на нее похожей в плане четкости и упорства в достижении целей. Она на первый взгляд хрупкая, милая девушка, но у нее есть внутренний стержень. В ситуации, в которой я бы уже давно сдалась, она продолжает бороться. При этом у нее прекрасные отношения с людьми, она на всех находит время, я на нее стараюсь равняться.

BBC News Украина: Кто вам больше по душе: Мишель Обама или Мелания Трамп?

Е.З.: Мишель Обама, наверное. Мне кажется, она более человечная, и это, как раз основное качество, которое Владимир пытается принести в украинскую политику. Чтобы мы не забывали, быть в первую очередь обычными людьми. Чтобы мы не делали из себя портретов, которые должны висеть в каждом кабинете.

Мелания Трамп, конечно, шикарно выглядит, у нее замечательный стиль, но с Мишель мне было бы интереснее пообщаться.

BBC News Украина: Готовите дома?

Е.З.: Я неплохо готовлю, иногда бывает вдохновение что-то приготовить. Но сказать, что я очень люблю готовить, не могу. Мне помогает мама иногда, у детей есть няня. Когда есть время, могу что-то вкусненькое приготовить.

Владимир любит, как и все мужчины, мясо, рыбу, салаты. Он неприхотлив, иногда, мне кажется, он льстит, когда говорит, что я очень вкусно готовлю. Ему просто все нравится, он всеяден, ему легко угодить.

BBC News Украина: Вы носите одежду украинских дизайнеров? Марина Порошенко, например, популяризирует одежду украинского производства.

Е.З.: Мне нравятся украинские дизайнеры, сейчас очень много красивой одежды. Я бы, наверное, не углублялась в этнос, как Марина Порошенко. Это очень хорошо, но я больше тяготею к современным тенденциям. У нас есть отличные дизайнеры, они иногда даже становятся законодателями новых тенденций, которые затем во всем мире носят, в том числе знаменитости.

BBC News Украина: Вышиванки одеваете?

Е.З.: У меня есть несколько вышиванок. Три года назад, помню, был бум на вышиванки - платья, блузки. В гардеробе есть, иногда одеваю.

"Отговаривать Владимира бесполезно"

BBC News Украина: Как вы познакомились с Владимиром?

Е.З.: Мы учились в параллельных классах, поэтому заочно друг друга знали. Уже после школы, когда поступили в университеты, я с подругой шла по улице, а Владимир с другими ребятами шел навстречу. Мы жили в одном районе. Так слово за слово мы и познакомились, начали общаться, а потом - встречаться. Поженились еще в Кривом Роге.

Он очень искренний и открытый человек, не будет обещать то, что не сможет никогда выполнить. Если у него есть какие-то чувства, это очень видно, и это покоряет. Ведь для 18-летней девушки это прекрасно, когда ты чувствуешь, что тебя искренне любят. Еще он очень целеустремленный. Я сначала не была настроена на какие-то отношения, но он своего добился.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Владимир Зеленский с женой узнают первые данные экзит-полов первого тура президентских выборов

BBC News Украина: Вы часто ссоритесь?

Е.З.: Нет, редко. Конечно, бывают какие-то короткие стычки, но глобально мы не ссоримся.

BBC News Украина: Как много времени уделяете детям?

Е.З.: Сейчас времени не хватает, поскольку я на определенных мероприятиях должна быть с Владимиром, плюс у меня есть работа. Мне сейчас сложно совмещать, хотя каждый день я возвращаюсь домой и несколько часов перед сном провожу с детьми. Пока глобально ничего не изменилось, а дальше мне нужно будет решить, как распределить свое время.

Я бы, конечно, хотела все-таки остаться на своей работе, если это возможно. С детьми уже проще, поскольку они подросли - Саше 14 (дочь Александра. - Ред.), Кириллу 6. И они сейчас тоже настолько загружены в школе и детском саду, что все свое время, вплоть до сна, заняты своими делами.

Я провожу время с детьми, и Вова проводит. Он всегда был трудоголиком и никогда рано домой не приходил. Сейчас, конечно, у него эмоционально тяжелый период, но по времени - это не очень отличается от того, что было раньше. Поэтому сознание я не теряю.

BBC News Украина: Кто обычно занимается решением домашних проблем?

Е.З.: Я занимаюсь. У Владимира времени практически нет на это, тем более он мне полностью доверяет. Поэтому все бытовые проблемы я решаю самостоятельно. Разве что я не могу, тогда он подключается.

BBC News Украина: Есть ли у вас домашние животные?

Е.З.: Да, у нас их много. Две собаки - белая швейцарская овчарка и черный цвергшнауцер. У нас есть попугай - очень странное создание. Он очень нервный, я не знаю почему, может, что-то произошло при транспортировке. Он очень кричит, потом сидит и смотрит. Однажды он начал вырывать себе перья. Мы вызвали орнитолога, чтобы нас проконсультировал, что с ним не так. Орнитолог сказал, что он просто нервный. Такой вот у нас Кеша.

Есть еще рыбки и морская свинка. У нас была кошка, две недели назад она трагически погибла. Тяжелый период не может проходить без жертв.

BBC News Украина:Как часто вы ездите с семьей отдыхать?

Е.З.: Мы всегда отдыхаем с семьей. Обычно зимой. Все катаются на лыжах, кроме меня. Я пыталась научиться, но не смогла. Мне немного страшно, поэтому я нахожу, как провести время, пока все остальные катаются.

Младший сын до недавнего времени не мог кататься, и мы с ним в это время гуляли. Но уже второй год он в их банде, поэтому они просто ждут, когда упадет снег, чтобы поехать на лыжи.

Летний отдых не всегда получается организовать, ведь летом часто съемки, много работы. Но иногда удается вырваться всем вместе.

BBC News Украина: Говорят, у вас в Италии есть вилла ...

Е.З.: Я не знаю, это наша вилла или нет, несколько раз мы там отдыхали. Сначала мы ее арендовали, потом каким-то образом компания ее приобрела, но с тех пор мы там уже не бывали. Уже три года, как мы туда не ездим.

BBC News Украина: Я читала, что вы не поддерживали поход мужа в политику. Вы его отговаривали?

Е.З.: Вы же видите, что происходит? Я это предполагала. Отговаривать его бесполезно, ведь он все решил. Многие упрекают, что он кого-то слушает - это не про него. Никогда он никого не слушал и не собирается. Это его черта характера.

Когда я начала понимать, что есть такое в планах, как и многие близкие люди, сказала: "Ты сошел с ума?" Но говорить это было бесполезно, поэтому пришлось сесть и откровенно об этом поговорить. Когда я осознала, что он действительно понимает, что собирается делать, я успокоилась.

Ведь бывает, что человека сбивает с толку окружение. Но когда я поняла, что это не так, что это действительно его решение, остается только не мешать, а поддержать. Пытаться помочь, чтобы это прошло для него как можно легче.

"Меня ждал сюрприз"

BBC News Украина:Если Владимир станет президентом, какой будет первая леди?

Е.З.: Я об этом очень серьезно еще не думала. Но если это возможно, я бы хотела заниматься тем, чем я занималась. С другой стороны, мне говорят: есть же первые леди, которые создают фонды и занимаются благотворительностью. Я очень серьезно к этому отношусь, ведь это огромная ответственность.

В это нужно полностью погрузиться, и я переживаю по этому поводу. С другой стороны, я понимаю, что такая персона, как первая леди, может привлечь внимание к проблемам тех, кто действительно может помочь. То есть это - персона, которая может гарантировать результат.

Для меня это очень сложно.

BBC News Украина: То есть вы с Владимиром основательно этот вопрос не обсуждали?

Е.З.: Нет. Он вообще сказал, что ты можешь нигде не быть, полностью выйти из информационного поля и отсутствовать в нем.

BBC News Украина: А вам бы чего хотелось?

Е.З.: Честно, я бы хотела отсутствовать. Как получится. Будем думать, разговаривать. Возможно, тут есть обязанности, которые невозможно на кого-то переложить.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Елена Зеленская голосует во время первого тура президентских выборов, 31 марта 2019 года

BBC News Украина:Вам страшно?

Е.З.: Страшно, конечно.

BBC News Украина: Вы морально готовы?

Е.З.: Я постоянно себя настраиваю, начиная с Нового года, когда это стало известно. В том числе и мне.

BBC News Украина: То есть вы узнали о том, что Владимир идет в политику на Новый год?

Е.З.: Были планы, мы понимали, что он собирается это сказать, но меня не предупредили, что он это сделает в новогоднюю ночь.

BBC News Украина: И вы из телеобращения узнали, что муж идет в президенты?

Е.З.: Даже не из телеобращения. Мы были как раз на лыжах во Франции, спокойно встретили Новый год, выпили шампанского и пошли спать. А утром я в соцсетях вижу этот шквал, была очень удивлена и спросила: а можно было меня предупредить, чтобы я подготовилась морально. А он говорит: "А я тебе ничего не говорил? Я забыл".

Дело в том, что они были в туре и записали это объявление в другом городе после концерта. Мы не виделись до Нового года, потому что он был в туре, и он забыл мне сказать. Поэтому меня ждал сюрприз.

BBC News Украина: Как дети восприняли то, что папа идет в президенты?

Е.З.: Дочь, конечно, переживала, ведь обычно в школе дети все обсуждают. Пока без особых проблем, потому что достаточно тактично и учителя отнеслись, и дети на удивление очень толерантно отнеслись. Поэтому в процессе она немного расслабилась. Младший сын в принципе в это не вникает, и мы намеренно ему ничего не говорим, потому что ему это не нужно.

Все же понимают, что жизнь изменится, но, надеюсь, это их коснется не так глубоко, как может быть.

"Владимир совершенствует украинский"

BBC News Украина: Ощущает ли сейчас "Студия Квартал 95" отсутствие Владимира? Стало лучше или хуже?

Е.З.: Конечно, ощущает. Сначала все были подавлены, ведь это лидер, это человек, который всегда брала большую часть ответственности, к тому же он не просто лидер команды, но и очень творческий человек, которого невозможно заменить.

Все сначала были в легкой депрессии, а потом он провел очень классную встречу с авторами, на которой донес, что теперь надо сплотиться и сделать еще лучше, но уже без него. И я смотрю, в последние несколько недель, что это действительно подействовало. Ведь люди поняли и почувствовали, что теперь новые возможности и перспективы роста и в авторстве, и в организации процесса. Многие начали работать активнее.

Пока мне очень нравится, как мы справляемся.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Так Владимир и Елена Зеленские встретили результаты экзит-полов президентских выборов в Украине вечером 21 апреля

BBC News Украина: Вы не думали о том, чтобы писать Владимиру речи, если он станет президентом?

Е.З.: Для того, чтобы быть спичрайтером, нужно быть глубоко в теме той или иной сферы. Это глубокие политические, экономические и другие вопросы, в которые, конечно, нам придется вникать, но прямо так глубоко я это сделать не смогу. Это должен быть политически подкованный человек.

BBC News Украина:Как вы считаете, политика изменит Владимира?

Е.З.: Я надеюсь, что не очень. Мне кажется, что все равно что-то меняется, это как долговременный стресс, это как погружение в абсолютно иную среду с другими людьми, обстоятельствами. Конечно, это наложит на него свой отпечаток. Я надеюсь, что его это больше закалит и, надеюсь, что как человека его это не изменит.

BBC News Украина: Многие критикуют и Владимира, и вас будут критиковать за то, что говорите на русском языке (Елена Зеленская во время интервью говорила по-русски. - Ред.). Вы изучаете украинский?

Е.З.: Конечно, мы знаем украинский язык и свободно на нем общаемся. Но одно дело, когда ты это делаешь в обычной обстановке, быстро находишь слова и все хорошо. В последнее время он постоянно в стрессе, постоянно под напряжением и психологическим давлением. Поэтому трудно.

Мы не можем ничего изменить в своем прошлом, так случилось. Я услышала украинский язык впервые во втором классе на уроке украинского языка от учительницы. Конечно, у нас были родственники, которые говорили на суржике (российско-украинская языковая смесь. - Ред.). Все всё понимали, но погружаться в литературный украинский язык мы начали уже в школе.

Сейчас, конечно, Владимир пытается углубить свои знания, он учит. Мы ищем преподавателя, который бы помог ему набрать скорость. Ведь посмотрите, Петр Алексеевич говорит всегда медленно, с четкими паузами, разделяя фразы. Владимир тоже так может говорить, но это не его природный темп речи. Он быстро говорит. И когда начинает быстро говорить, в это время переводит, возникают задержки и появляется ощущение, что человек говорит не на своём языке.

Мы над этим работаем, и я думаю, что он догонит темп. Важно, чтобы вокруг разговаривали на украинском, у них в штабе уже говорят только на украинском.

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BBC News Украина: Чего вы ожидаете от Владимира, если он станет президентом?

Е.З.: Я надеюсь, что ему удастся реализовать то, что он задекларировал во время предвыборной кампании. Я считаю, что основная его задача - изменить отношение к политике в нашем государстве.

Ведь у нас принято считать, что политические персоны находятся на каком-то Олимпе, они недоступны и всесильны. Так и есть, ведь после попадания в политику начинается передача власти по наследству, обрастание связями и так далее. Но так не должно быть.

Во всем мире все демократизируется. Мы должны избавиться от советского представления о вожде. Это обычный человек, у которого есть работа и свои обязанности.

BBC News Украина: Владимира обвиняют в связях с олигархом. Как вы к этому относитесь?

Е.З.: Есть рабочие бизнес-связи, они даже не прямые, это связи через телеканал. Мы все с вами каким-то образом связаны с олигархом. Получается, что все сотрудники фабрики Roshen подчиняются президенту. Это не совсем корректно, и это обидно, когда говорят, что им кто-то управляет. Это неправда.

BBC News Украина: Нравится ли вам деятельность Марины Порошенко?

Е.З.: Я слышала, что она занимается вопросом инклюзивного образования. Это действительно очень важно. Я не углублялась в то, какие там изменения произошли, но я уверена, что они есть. Это, конечно, вызывает большое уважение.

BBC News Украина: Вы знакомы?

Е.З.: Нет, мы не знакомы. Пожалуй, было бы интересно пообщаться. Ведь это (благотворительность. - Ред.) в любом случае очень сложная работа. Я к ней прекрасно отношусь как к женщине и матери.

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