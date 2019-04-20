Дебаты кандидатов на стадионе в фото
Долгожданные дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским состоялись на НСК "Олимпийский". Они почти три недели согласовывали детали, время и место их проведения.
Как сообщает полиция, вживую посмотреть на дебаты пришли 22 тысячи человек. Миллионы зрителей следили за телетрансляцией вживую.
В ходе дебатов Владимир Зеленский сказал, что готов встать на колени перед всеми, кто потерял родных на фронте.
После этого Зеленский встал на колени. Вместе с ним встал на колено и Порошенко, но развернувшись спиной к толпе.
Выяснилось, что президент встал на колено перед депутатом, волонтеркой и офицером ВСУ Татьяной Рычковой. Ее муж Вадим погиб в зоне АТО в 2014 году.