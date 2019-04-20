Дебаты кандидатов на стадионе в фото

Копірайт зображення Reuters Image caption Кандидаты в президенты встретились на НСК "Олимпийский"

Долгожданные дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским состоялись на НСК "Олимпийский". Они почти три недели согласовывали детали, время и место их проведения.

Как сообщает полиция, вживую посмотреть на дебаты пришли 22 тысячи человек. Миллионы зрителей следили за телетрансляцией вживую.

Копірайт зображення Reuters Image caption Поле (фан-зона) стадиона были разделены на две части. Кордон правоохранителей разделял сторонников кандидатов. Перед дебатами на обеих сценах по очереди проходили музыкальные выступления

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Дебаты начались и закончились исполнением гимна Украины

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Петр Порошенко с женой Мариной. Оба кандидата пришли со своими женами

Копірайт зображення EPA Image caption Владимир Зеленский с женой Еленой. Оба кандидата выступали со своей группой поддержки на сцене

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Петр Порошенко начал с выступления на своей сцене ...

Копірайт зображення Getty Images Image caption ... Но потом неожиданно перешел на сцену оппонента

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption После вступительных речей кандидаты начали задавать друг другу вопросы

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption У оппонентов было 36 минут на вопрос: одна минута на каждый вопрос и три минуты на каждый ответ

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Сторонники кандидатов бурно реагировали на выступления

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кандидаты на коленях

В ходе дебатов Владимир Зеленский сказал, что готов встать на колени перед всеми, кто потерял родных на фронте.

После этого Зеленский встал на колени. Вместе с ним встал на колено и Порошенко, но развернувшись спиной к толпе.

Выяснилось, что президент встал на колено перед депутатом, волонтеркой и офицером ВСУ Татьяной Рычковой. Ее муж Вадим погиб в зоне АТО в 2014 году.

Копірайт зображення Reuters Image caption Дебаты продолжались один час. Победителя не определяли

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram