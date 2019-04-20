"Почему я пишу фейковые онлайн-отзывы"
"Я научился не доверять отзывам", - говорит Иэн Тейлор из Восточного Сассекса.
В свободное время и ради дополнительного заработка 44-летний британец пишет фейковые онлайн-отзывы в обмен на деньги и бесплатные товары.
"От обезболивающего крема до электронных книг - вот неполный перечень тем моих отзывов", - рассказывает он.
"Это - плохо, но, думаю, все это делают", - говорит Тейлор и называет себя циником. - С тех пор как я начал этим заниматься, прошу семью и друзей не доверять мнениям других людей в интернете. И если планируете что-то купить, лучше больше узнать о самом товаре, чем читать отзывы с пятью звездочками".
Он добавляет, что писателям платят за то, что покупают продукцию и оставляют соответствующий отзыв.
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Главное - статистика
Женщина, которая не захотела называть свое имя, пишет фальшивые онлайн-отзывы о ресторане, в котором работает.
"Менеджер говорит, чтобы мы просили посетителей писать отзывы о заказанном блюде в Facebook, Google или TripAdvisor", - рассказывает она. - Чтобы руководство не цеплялось, оставляю несколько отзывов от себя. Однако еще парочка под чужим именем не повредят, правда? Так я чувствую себя более уверенно и, очевидно, выгляжу лучше как работник".
"Если бы мой руководитель узнал, что я это делаю, думаю, он не был бы против. Наоборот - поддержал бы, потому что наша компания больше ориентирована на статистику и прибыль, чем на потребности и желания наших клиентов", - добавляет женщина.
"Мутный" мир фейковых онлайн-отзывов снова попал в заголовки газет после того, как британская группа по защите прав потребителей Which? заявила о том, что сайт Amazon переполнен фальшивыми пятизвездочными отзывами о товарах от незнакомых брендов.
Amazon ответила, что "отсеивает" ложные отзывы с помощью автоматизированных технологий. Компания инвестировала "значительные ресурсы" в защиту системы отзывов, "потому что мы знаем, что клиенты ценят знания и опыт, которыми делятся другие покупатели".
"Даже одна сомнительная мысль - это уже очень много", - добавили представители Amazon.
Онлайн-отзывы уже давно стали важной частью бизнеса. Британская правительственная комиссия по вопросам конкуренции подсчитала, что потенциальное воздействие таких отзывов "выливается" в 23 млрд. фунтов стерлингов, которые покупатели тратят ежегодно.
Тупиковая ситуация
Одна компания в Бингли (Западный Йоркшир) решила не использовать такие сайты отзывов, как TrustPilot или Feefo, из-за риска нечестной конкуренции.
"Мы работаем в нишевом сегменте, - рассказывает Хелена Гервитц, руководитель отдела маркетинга Feature Radiators. - Бывает, появляется новый сайт и сразу же получает около 200 отзывов. Это много, потому что мы знаем, что они открылись только в прошлом месяце".
Она считает, что то сумасшедшее количество положительных отзывов, которое демонстрируют некоторые конкуренты, невозможно получить законно.
"Мы обсуждали, стоит ли нам идти таким путем, - добавляет Гервитц. - Однако мой руководитель категорически против, ведь это - неэтично. Мы могли создать аккаунт для отзывов и действовать честно. Однако на фоне конкурентов, которые платят за фейковые отзывы, мы выглядели бы как полные неудачники.
Поэтому мы решили не делать этого. Но возникает другая проблема - люди думают, что мы что-то скрываем. Это тупик. И нас это огорчает".
Утрата доверия к онлайн-магазинам
Даже проверенным отзывам не всегда можно доверять. Некоторые потребители опасаются, что их личными данными могли воспользоваться для распространения "проверенных отзывов".
Схема такова: компания-продавец отправляет человеку товар в подарок. Документы с персональными данными, подтверждающие доставку, конечно, сохраняются.
После этого создается новый аккаунт от имени "счастливого покупателя" для размещения положительных отзывов о своей продукции.
В Amazon говорят, что "расследуют" жалобы о получении "нежелательных подарков", поскольку это нарушает политику компании.
Пол Бейли - архитектор Billericay в Эссексе считает, что это не случайность. В прошлом месяце он получил ряд "неожиданных подарков", в частности кольцо для ключей, чехол для телефона, комплект для удаления татуировки и зубную пасту.
"Когда получили первую посылку, были обескуражены. Проверили с женой, делала ли она заказы через мой счет. Когда в тот же день получили вторую - было странно, но весело".
Пол Бейли говорит, что не знает, получили ли интернет-продавцы его персональные данные, но это "серьезно подорвало мое доверие к интернет-магазинам".
Представитель Amazon пояснил: "Мы подтвердили, что наши менеджеры по продажам не получали никаких имен или адресов от Amazon. Мы прощаемся с работниками, нарушающими нашу политику, приостанавливаем платежи и сотрудничаем с правоохранительными органами, чтобы принять соответствующие меры".
Психология онлайн-отзывов
Натали Нагай, автор сайта "Психология онлайн-убеждения", считает, что эффективность отзывов кроется в особенностях психологии личности. При принятии решений люди пытаются выбрать "легкий путь".
"Когда речь идет о покупке обычных вещей, мы ожидаем, что это будет удобно и просто, - объясняет она. - Мы можем передать свои решения на аутсорсинг".
"При превышении определенного порога люди скорее выберут более низкий рейтинг", - продолжает Нагай, ссылаясь на исследование, которое показало, что продукт с большим количеством просмотров, но рейтингом 4,3 был более популярным, чем тот же продукт с рейтингом по-выше (4,4), но меньшим количеством просмотров.
"Мы проявляем некую снисходительность к негативным оценкам. А самым высоким рейтингам, как правило, не доверяем, потому что они выглядят нереально хорошо, - объясняет она. - Оценка 4,8 или 4,7 вызывает большее доверие, чем 5".
Порядок размещения отзывов также играет определенную роль.
Психолог Кэтрин Янссон рассказывает, что некоторые производители понимают, как работает эффект первичности (первого впечатления) и эффект новизны. То есть предрасположенность людей запоминать первый и последний элементы в серии лучше, чем те, что в середине.
"Люди читают первые пять-шесть отзывов, а затем, если им интересно, просматривают последний. Поэтому некоторые компании размещают положительные отзывы в верхней части сайта и внизу".
Это, конечно, не означает, можно забыть о правдивых онлайн-оценках, считает Ниса Баиндир, директор по глобальным аналитическим исследованиям компании GlobalWebIndex.
"Мы знаем, что люди покупают товары и бренды, которые позволяют сохранять и улучшать их имидж. Они могут оставлять настоящие положительные отзывы, чтобы продемонстрировать благодарность и привязанность к брендам, которые соответствуют их ценностям. Качество продукции, внимательное отношение к клиентам и хорошее соотношение цены и качества - это те вещи, которые для них действительно важны".
По ее мнению, бренды должны уделять достаточно внимания построению доверия, но признает, что в ближайшем будущем фальшивые отзывы могут сопровождать дешевый товар.
"Иногда люди готовы заплатить меньшую сумму за посредственный опыт", - добавляет Янссон.