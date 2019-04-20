Миллиарды из ПриватБанка могли "исчезнуть" через Кипр - расследование OCCRP

Копірайт зображення AFP Image caption В ПриватБанке открыты счета более чем у 20 миллионов клиентов

Центр исследования коррупции и организованной преступности (Organized crime and corruption reporting project, OCCRP) обнародовал свою версию того, как бывшие владельцы ПриватБанка могли выводить из него миллиарды долларов.

Со ссылкой на отчет детективного агентства Kroll, специализирующегося на финансовых расследованиях и консультировании по вопросам рисков, авторы OCCRP пишут, что 5,5 млрд долларов были выведены из Украины через филиал ПриватБанка на Кипре.

"Такая схема позволяла скрыть факт, что деньги куда-то исчезают, поскольку Национальный банк Украины воспринимал кипрский филиал ПриватБанка как любой другой из украинских филиалов. В силу этого чиновники не замечали, что наличность, переведенная на Кипр, покидает Украину", - говорится в расследовании OCCRP.

"Между тем кипрский (банковский) регулятор либо не заметил, как разные банковские транзакции на общую сумму в 5,5 млрд долларов были подкреплены фальшивыми контрактами, либо не принял необходимых шагов, чтобы это остановить", - пишут авторы OCCRP.

После того, как деньги оказывались в кипрском филиале, они распылялись дальше на счета различных оффшорных компаний, - продолжает OCCRP.

В то же время кипрский регулятор воспринимал филиал украинского банка как самостоятельную единицу, а потому никогда не сообщал украинским властям о дальнейшем перетекании средств.

Центральный банк Кипра в комментарии авторам расследования сообщил о двух проверках кипрского филиала ПриватБанка в 2015 году, результатом которых стало информирование властей Кипра, Украины и других государств об утечке денег из Украины. Там также напомнили о штрафе, наложенном на филиал в октябре 2016 года, за несколько недель до национализации ПриватБанка.

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года.

В январе 2018 года НБУ сообщил, что расследование американской компании Kroll подтвердило предварительные выводы о том, что ПриватБанк стал объектом мошеннических действий перед тем, как его национализировали. По их данным, со счетов банка исчезли 5,5 миллиарда долларов.

Однако в Нацбанке не обнародовали самого отчета независимого расследования, но заявили, что передадут эти выводы правоохранителям.

В интервью ВВС один из бывших владельцев ПриватБанка Игорь Коломойский выразил сомнения, что Kroll имела з законные основания проводить в Украине следственные действия, и настаивает, что в расследовании Kroll не смогли показать, куда ушли средства, на какие счета, но должны были это сделать.

В информации, предоставленной Национальным банком на запрос ВВС News Украина, регулятор пояснил, что проведение независимого расследования компанией Kroll было обязательствам перед Международным валютным фондом для выявления нарушений в банке перед национализацией.

Во время интервью ВВС напомнила Коломойскому об обвинениях в выводе из банка 5,5 миллиарда долларов бывшими владельцами, а также спросила, где эти деньги и намерен ли олигарх их возвращать?

"Если они покажут, куда и сколько мы забрали, мы готовы это вернуть. Но они этого не сделали. Это все - один большой фейк", - ответил Игорь Коломойский.

Он говорит, что 5,5 миллиарда никуда не исчезали.

"Они не могли исчезнуть, потому что это глупость - самому у себя воровать деньги из своего же банка. Кроме того, мы наоборот всегда свои деньги держали в "ПриватБанке" и давали ему возможность работать с ними", - настаивает Коломойский.

Расследование Kroll он вообще назвал "дымовой завесой".

В том же интервью, которое было записано перед первым туром президентских выборов в Украине, Коломойский заявлял, что в истории с ПриватБанком для него есть несколько важных аспектов:

"Первый - это очистить свое имя, второй - наказать виновных, а третий - получить компенсацию в том или ином виде".

После первого тура в интервью "Украинской правде" он заявил, что не намерен возвращать себе национализированный ПриватБанк, но хочет вернуть капитал в размере 2 миллиардов долларов.

"Мне не нужен ПриватБанк. Но там лежало два миллиарда долларов капитала. Пусть вернут, и нет вопросов".

В декабре 2016 года ПриватБанк признали неплатежеспособным. Но, учитывая то, что банк был и остается одним из системообразующих в банковской системе Украины, его национализировали. При этом тогдашние владельцы банка обратились с соответствующей письменной просьбой к правительству.

Однако впоследствии НБУ обвинил экс-акционеров банка в том, что те вывели из банка несколько миллиардов долларов, в том числе и средства рефинансирования, которые НБУ предоставлял до национализации. В то же время бывшие владельцы стали оспаривать законность национализации.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и кабинету министров и признал национализацию ПриватБанка незаконной.Решение не вступило в силу. Национальный банк и министерство финансов - нынешний владелец банка - заявили, что обжалуют его в судах высших инстанций.

Сейчас украинские суды рассматривают несколько сотен дел, связанных с ПриватБанком. Еще два дела рассматривают иностранные суды.

AFP Количество судебных дел, связанных с ПриватБанком в украинских судах около 500дел в судебном производстве, где Приват является ответчиком 138 дел в судебном производстве, где НБУ является ответчиком

129дел в судебном производстве, где НБУ является истцом Source: Минфин, ПриватБанк, НБУ

Международные партнеры Украины - МВФ, Всемирный банк, ЕБРР - воспринимали национализацию ПриватБанка как важную часть оздоровления и реформирования украинской банковской системы.

19 апреля представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман в заявлении напомнил, что МВФ поддержал национализацию ПриватБанка в 2016 году, как "единственный эффективный способ защитить вкладчиков банка - украинских физических и юридических лиц - и стабильность финансовой системы".

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