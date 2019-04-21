Копірайт зображення ВВС Image caption 21 апреля украинцы выбирают президента

Седьмые со времени независимости выборы президента Украины стали, пожалуй, самыми неожиданными и беспрецедентными за всю историю. И, несмотря на данные многочисленных соцопросов, напряжение в ожиданиях их результата сохраняется до конца.

Во второй тур вместе с действующим президентом Петром Порошенко, который занимается политикой уже около 20 лет, вышел актер, фронтмен студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, который заявил о своих намерениях баллотироваться на эту должность в новогоднюю ночь, в 23:55 31 декабря 2018 года, в эфире своего развлекательного шоу. А уже через три месяца, 31 марта 2019 года, он одержал убедительную победу в первом туре, обогнав действующего президента практически в два раза.

Такой небывалый избирательный успех Зеленский получил не с помощью общепринятых методов агитации - таким, как участие в политических эфирах или встречи с избирателями, чтобы отвечать на их вопросы или провозглашать со сцены свою программу, - а благодаря бесплатным концертам "Квартала" в больших и малых городах Украины, очереди на которые люди занимали за несколько часов. А большое количество молодежи удалось мобилизировать еще и благодаря соцсетям, где штаб кандидата активно привлекал новую аудиторию.

Image caption Очередь на бесплатный концерт "Квартала" в Кременчуге

Петр Порошенко до официального выдвижения кандидатом объехал Украину с "Томос-туром", а затем посещал "советы регионального развития" и общался с избранной прессой. Владимир Зеленский, кроме короткого интервью ВВС и еще одного - "1 + 1", с другими СМИ до первого тура не разговаривал.

Image caption Митинг Петра Порошенко в Хмельнике

Политическая реклама Порошенко апеллировала к ключевым ценностям его "ядерного электората", тогда как агитация Зеленского базировалась на простых и понятных вещах, понятных едва ли не каждому украинцу, независимо от его политических предпочтений.

После ошеломляющих результатов первого тура Петру Порошенко пришлось стать еще более публичным, контактировать с прессой, записывать видеоролики и даже сдавать анализы, а также принять навязанные Владимиром Зеленским условия дебатов на НСК "Олимпийский". То есть, несмотря на большой опыт в политике, ему все же пришлось выйти из своей зоны комфорта и играть на "поле", более привычном для своего оппонента-шоумена.

Дискуссии о времени, месте и формате дебатов между штабами Зеленского и Порошенко, а также и между самими кандидатами начались еще до установления официальных результатов первого тура и продолжались три недели. За президентской гонкой наблюдали едва ли не с большим интересом, чем за новым сезоном "Игры престолов".

Анализ на профпригодность

Пытаясь вызвать Владимира Зеленского на привычный для себя формат дискуссии, Петр Порошенко стал настаивать на том, что кандидаты должны прийти на дебаты, которые по закону должны состояться 19 апреля в 20:00 в студии Общественного телевидения. Однако Владимир Зеленский ответил на это видеороликом, в котором позвал Порошенко на НСК "Олимпийский", а перед этим предложил медицинскую экспертизу, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов". "Даю вам 24 часа. Думай-те!" - сказал Владимир Зеленский.

Порошенко принял удар и следующей ночь записал видеообращение в ответ: "Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Стадион, так стадион. Я жду", - сказал он.

Утром 5 апреля Петр Порошенко пошел еще дальше, сдав кровь, мочу, волосы и ногти для определения в организме наркотических веществ, в лаборатории стадиона "Олимпийский", и впоследствии эти материалы попали в четыре различные лаборатории. Ни одна из них не обнаружила наркотики в сданных материалах.

Копірайт зображення Facebook/Petro Poroshenko

Владимир Зеленский сдал только кровь в одной коммерческой лаборатории - "Евролаб", владельцем которой является Андрей Пальчевский, давно симпатизирующий Зеленскому. В крови Зеленского наркотиков не нашли. Позже оказалось, что в результатах анализов, опубликованных 5 апреля, стоит дата 2 апреля, и впоследствии на Facebook-странице Зеленского этот документ заменили на другой, с правильной датой. За это извинялись работницы лаборатории, объяснив, что перепутали цифры на клавиатуре.

Неожиданный звонок

За десять дней до второго тура, 11 апреля, состоялось едва ли не самое горячее событие предвыборной гонки - знаменитый телефонный разговор Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Действующий президент неожиданно пришел на прямой эфир канала "1+1", где требовал дебатов с Владимиром Зеленским. Его оппонент вскоре вышел в эфир по телефону и сказал, что он в Париже готовится к встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Дальнейший диалог продолжался на повышенных тонах, собеседники говорили одновременно, а потом Владимир Зеленский сказал: "Я закончу через пять лет, а Вы - 22 числа (...) А сейчас закончил я: 19 числа на НСК "Олимпийский". Точка", - и бросил трубку. Этот телефонный разговор возмутил многих пользователей соцсетей.

Увидев такие страсти, Юлия Тимошенко заявила, что она увидела "разрушение статуса должности президента" и "унижение украинского государства".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Юлия Тимошенко призвала обоих кандидатов вести себя достойно и не унижать пост президента

Она призвала Петра Порошенко "не становиться частью чужого шоу, держать президентскую планку, и, как бы тяжело не было, защитить статус президента и статус государства", а Владимиру Зеленскому посоветовала: "Если вы мечтаете занять эту должность, берегите честь и достоинство этой должности. Не нужно вокруг нее устраивать бои, и не нужно, борясь за право стать президентом, уничтожать честь и гордость президентского статуса".

Видеоролик Зеленского с призывом стать ведущей дебатов между ним и действующим президентом Тимошенко проигнорировала.

"Молодая команда"

Пока действующий президент Петр Порошенко посещал многочисленные прямые эфиры и ток-шоу на разных каналах и проводил "дебаты", его оппонент Владимир Зеленский общения с прессой избегал, за что его часто критиковали. Однако за несколько дней до второго тура он дал интервью РБК-Украина, право на которое журналист этого издания выиграл у господина Зеленского в избирательную ночь на "турнире" в пинг-понг в его избирательном штабе. Он рассказал о своем отношении к декоммунизации и признание героем Степана Бандеры, однако на вопрос о роспуске парламента или языковых квотах четко не ответил.

Кроме закрытости для прессы, Зеленскому многие (в том числе, и Порошенко) вменяли отсутствие не только четкой политической программы, но и тайну вокруг хотя бы первой пятерки его команды. 18 апреля в студию ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1" Владимир Зеленский пришел в компании 21 человека.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Зе команда" во время поездки на встречу с президентом Франции (слева направо): Иван Баканов, Александр Данилюк, Владимир Зеленский и Руслан Рябошапка

"Эти люди идут с нами в Администрацию президента, после этого они пройдут проверки и только тогда займут должности", - сказал он. По его словам, кто-то из них мог бы претендовать на должности министров. Некоторые члены этой команды были ранее советниками в предыдущих правительствах Украины под руководством Юрия Еханурова, Николая Азарова и Владимира Гройсмана, а Александр Данилюк даже был министром.

Дебаты о дебатах

Спор о том, кто, с кем и где будет проводить дебаты, продолжался чуть ли не весь второй тур.

Петр Порошенко приглашал Владимира Зеленского на дебаты на НСК "Олимпийский" 14 апреля: "Я приглашаю и зрителей, как и хотел господин Зеленский, я приглашаю все каналы для того, чтобы дебаты были проведены, как хотел Владимир Зеленский"

На это Зеленский ответил очередным видеороликом, в котором сказал, что дебаты пройдут на Олимпийском 19 апреля и призвал украинцев задавать вопросы действующему президенту. Сам же озвучил намерение спросить, "когда начнутся посадки, почему свинарчуки не в тюрьме".

14 апреля Петр Порошенко провел "одиночные дебаты" на стадионе "Олимпийский". Зеленский на них не появился. Действующий президент отвечал в отдельном зале на вопросы журналистов, а люди, которые пришли его поддержать, смотрели на это в трансляции на большом экране перед стадионом. Он заявил, что примет любой выбор народа, "потому что это демократия". Затем он призвал всех на поле стадиона "для совместного селфи" и даже спел со сцены вместе с Иваном Леньо "Ти ж мене підманула".

Петр Порошенко еще не раз призывал Владимира Зеленского прийти на дебаты в студию Общественного телевидения 19 апреля, только в 20:00, однако ответа не получил. В конце концов, 18 апреля Центральная избирательная комиссия одобрила перенос начала официальных дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко 19 апреля на 21:00.

В то же время штабы кандидатов еще несколько дней договаривались о том, как пройдут "дебаты" 19 апреля в 19:00 на "Олимпийском", кто сможет туда прийти, как поделить стадион, сколько нужно сцен и кто будет транслировать этот "поединок". Сошлись на двух сценах, двух модераторах и двух различных концертах музыкантов, которые играли с этих различных сцен поочередно, а ведущие перекликались между собой.

Дебаты начались вовремя, их модерировали Андрей Куликов и Елена Фроляк. У кандидатов была возможность для пятиминутных выступлений в начале и в конце, а также для трех вопросов к оппоненту. Петра Порошенко пришло поддержать гораздо больше людей, его часть поля была заполнена до отказа.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Владимир Зеленский призвал Петра Порошенко стать на колени и сделал это сам

После этого в 21:00 Петр Порошенко пришел на дебаты в студии Общественного телевидения. Владимир Зеленский не появился, поэтому Порошенко сам отвечал на вопросы журналистов и общественных активистов.

Выборы в седьмой раз

Президентские выборы 2019 года - седьмые за время независимости Украины.

Копірайт зображення ВВС

В этом году в Украине зарегистрировалось 35,5 млн избирателей, около 1% из них изменили место голосования.

По данным Центральной избирательной комиссии, на подготовку и проведение выборов в Украине будет потрачено 1,95 млрд гривен.

В первом туре баллотировались 39 кандидатов.

Второй тур голосования продлится 21 апреля с 8:00 до 20:00 по всей Украине, кроме аннексированного Россией Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова проведут "Национальный экзит-пол 2019". Его результаты социологи объявят сразу после закрытия избирательных участков в 20:00.

Официальные результаты ЦИК должен установить до 1 мая, а официально их обнародовать - через три дня после этого.

Инаугурация новоизбранного президента должна состояться в течение 30 дней с момента опубликования официальных результатов, но не позднее 3 июня 2019.

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