Выборы 2019: Украина мирно голосует с детьми и собаками - фото

  • 21 апреля 2019
выборы в Киеве Копірайт зображення EPA/SERGEY DOLZHENKO
Image caption На выборы берут детей и домашних животных. На фото - выборы в Киеве

21 апреля украинцы выбирают президента между комиком Владимиром Зеленским, который является фаворитом гонки, и действующим президентом Петром Порошенко.

Как проходит голосование в разных уголках - смотрите в нашей фотогалерее.

Выборы в Украине Копірайт зображення EPA/TATYANA ZENKOVICH
Image caption Выборы в Украине проходят спокойно, говорят в ЦИК. На фото - выборы в селе Великие Дмитровичи, Киевская область
выбори Копірайт зображення unian
Image caption По состоянию на 15:00 проголосовали 45,26% украинцев. Лидеры - Запорожская, Днепропетровская и Полтавская области
Выборы в Украине Копірайт зображення YURI DYACHYSHYN Getty
Image caption Для многих украинцев выборы - как праздник. По крайней мере, так кажется при взгляде на украшенные участки и празднично одетых людей. На фото - выборы во Львовской области
Выборы в Украине Копірайт зображення unian
Image caption В этом году в Украине зарегистрировалось 35,5 млн избирателей, около 1% из них изменили место голосования
выбори Копірайт зображення YURI DYACHYSHYN Getty
Image caption К тем людям, которые не могут голосовать, идут представители избирательных комиссий. Выборы во Львовской области
выбори Копірайт зображення EPA/TATYANA ZENKOVICH
Image caption Николай Каплиненко голосует дома в селе Великие Дмитровичи, Киевская область
Выборы в Украине Копірайт зображення EPA/TATYANA ZENKOVICH
Image caption Как и Катарина Кастагрыз
Выборы в Украине Копірайт зображення REUTERS/Gleb Garanich
Image caption Военные в ООС голосуют на специально созданных участках. На фото - село Зайцево около линии фронта
Выборы в Украине Копірайт зображення ANATOLII STEPANOV
Image caption Выборы с оружием в руках. На фото - участок в зоне ООС в Золотом, Луганская область
Выборы в Украине Копірайт зображення Brendan Hoffman/Getty Images
Image caption Избирательные участки размещают в школах, домах культуры, клубах, спортивных залах
Зеленский Копірайт зображення EPA/ZOYA SHU
Image caption Владимир Зеленский голосовал в Киеве. Он - фаворит гонки

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