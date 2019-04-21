Выборы 2019: Украина мирно голосует с детьми и собаками - фото
- 21 апреля 2019
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21 апреля украинцы выбирают президента между комиком Владимиром Зеленским, который является фаворитом гонки, и действующим президентом Петром Порошенко.
- Между Зеленским и Порошенко: как украинцы выбирают президента
- Выборы в Украине: Зеленский и Порошенко в цифрах и фактах
- Похож ли Зеленский на Макрона? Что об этом думают французы
Как проходит голосование в разных уголках - смотрите в нашей фотогалерее.