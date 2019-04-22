И что теперь? Команда Зеленского - о своих планах
Владимир Зеленский и члены его команды рассказывают о том, хотят ли они распустить Верховную Раду, как будут действовать в экономике, какие IT-решения видят для страны и что будет с армией и возвращением пленных.
Руслан Стефанчук, идеолог: о плане А и плане Б в отношениях с Радой
Мы реалисты, и понимаем, что процедура сводит такую вероятность (роспуска парламента. - Ред.) к минимуму. Поэтому мы очень заинтересованы в конструктивном взаимопонимании и сотрудничестве с парламентом.
Мы будем предлагать новые направления как новый взгляд на развитие страны. Очень надеюсь, что парламент прислушается.
Поэтому план А - это нормальное сотрудничество, и мы будем с него начинать.
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Это мы говорим: друзья, посмотрите на цифры и давайте просто будем сотрудничать. Давайте будем принимать нормальные законы, принимать те вещи, которые пообещали народу Украины и которые получили поддержку.
Конечно, если он (парламент. - Ред.) не будет прислушиваться, то у нас есть свои варианты общения с парламентом, вариантов множество. Но мы не хотим думать о плане Б...
Такой план - это все же думать о роспуске парламента.
Или возможность каким-то образом начинать работать по различным направлениям с депутатскими группами, находя так сторонников.
Михаил Федоров, эксперт по вопросам диджитализации: об IT-решения для Украины
Украина входит в топ-3 стран по количеству IT-специалистов и реализованных IT-решений: наши "айтишники" точно уже полмира отцифровали.
То есть готовые решения есть, и проблема не в них. Проблема в других процессах, которые нужно понять и внедрить решение туда.
Ведь я, например, привожу ребенка в "Охматдет" - записываю его через электронное решение, но все равно должен выстоять две очереди.
Проблема в том, что решения есть, но когда их вводили, не просчитали реальные процессы.
Поэтому наша главная задача - решение проблем в смежных сферах.
Если честно, то именно это было ключевой и первой идеей Владимира Зеленского. Он сказал: "Я хочу, чтобы все было в электронном виде в смартфоне".
Тогда не будет ни коррупции, избирать и отзывать выборные должности можно будет за один клик - если под это нормально "подогнать" законодательство.
Дмитрий Разумков, политконсультант: о ресурсе экономики
Экономическая ситуация в стране очень сложная, так как внешний долг Украины очень большой. Решать эти проблемы действительно нужно.
Но в Украине есть серьезные резервы - это и коррупционная составляющая, которая сегодня лежит в бюджете.
Это теневой сектор, который не выходит наружу, потому что договариваться с сегодняшней элитой практически невозможно. Имею в виду - не устраивать "договорняк", а делать открытую дискуссию.
Поэтому для улучшения ситуации нужно идти навстречу бизнесу, разрабатывать единую стратегию независимо от олигархов...
Ситуация в стране действительно очень сложная в политическом и социально-экономическом плане, но она не катастрофическая.
Не хочется делать какие-то прогнозы, как будто завтра наступит светлое будущее - впереди сложный процесс.
Но если оставить все, как есть, то завтра уже не будет где наводить порядок.
Владимир Зеленский: о переговорах по Донбассу и командовании армии
Мы будем действовать в "нормандском формате", будем продолжать "минский процесс", будем его перезагружать.
Будем идти до конца, чтобы прекратить огонь и вернуть наших ребят живыми - кроме Минских соглашений, для нас сейчас задача номер один - вернуть всех пленных домой.
В ближайшее время мы будем делать очень мощную информационную войну, чтобы закончить огонь на Донбассе.
У нас есть план действий - своей избирательной кампанией мы показали, что мы можем делать, какая у нас сильная молодая команда, и очень креативные идеи.
А по поводу Генштаба - у нас есть очень серьезные ребята, которые имеют авторитет в армии. Это действующие генералы.
Вы обязательно их увидите - увидите весь состав команды Владимира Зеленского.
Но сейчас я не имею права назвать их имена, потому что есть договоренность с генералами.