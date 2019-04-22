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Владимир Зеленский - 41-летний комик, пародист и актер, который до 2019 года никогда не занимался политикой. За меньше чем четыре месяца после того, как в новогоднюю ночь прозвучало его заявление об участии в выборах, он получил более 70% доверия граждан.

Такие результаты голосования стали беспрецедентными для всех президентских кампаний в Украине. Никто из предшественников-победителей не получал такой высокий уровень доверия.

До сих пор самый высокий результат был у Леонида Кравчука в 1991 году - около 62%.

Владимир Зеленский пообещал, что за пять лет изменит страну, воплотив лозунги избирательной кампании - "Конец эпохи бедности", "Конец эпохи лжи" и "Конец эпохи жадности" - завершит войну на Донбассе, вернет украинские территории, посадит коррупционеров.

Но за всю избирательную кампанию он так точно и не сказал, кто и как будет выполнять эти амбициозные планы, кто будет отвечать за безопасность страны и возглавит ключевые посты в государстве - руководителей министерства обороны, иностранных дел, СБУ, Генеральной прокуратуры.

Транзит к карьере юмориста

Владимир Зеленский, получив диплом юриста, по специальности не работал. Всю сознательную жизнь, со старших классов школы и вуза, посвятил себя сцене.

Он родился в Кривом Роге в 1978-м. Там учился в экономическом институте Киевского национального университета имени Гетьмана, стал активным участником КВН, сначала команды "Запорожье-Кривой Рог-Транзит", а затем - "95 Квартал".

Его отец Александр Зеленский - доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информатики и информационных технологий в вузе, который закончил Владимир.

Мать - Римма Зеленская - работала инженером, сейчас на пенсии. В детстве вместе с родителями в течение четырех лет Владимир Зеленский жил в Монголии, где его отец долгое время работал на строительстве горно-обогатительных комбинатов.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Владимир Зеленский превратил свое хобби в бизнес

Достигнув популярности, "95 Квартал" начал сотрудничать с телеканалами "1+1" и "Интер". На "плюсах" кварталовцы выступали с концертами, Зеленский также вел кулинарное шоу "Мистер Кук". На "Интере" выходил "Вечерний квартал" - телепроект, идеологом которого он был. Непродолжительное время, в 2010-2012 годах, был генеральным продюсером "Интера".

Впоследствии появляется бизнес-проект - общество с ограниченной ответственностью Студия "Квартал 95", одним из владельцев которого стал Владимир Зеленский.

Деятельность "Квартала 95" не ограничивается телевизионными шоу. Авторы, среди которых и жена новоизбранного президента, также пишут сценарии для мюзиклов и фильмов. Сегодня Владимир Зеленский снялся или был одновременно и актером, и продюсером более чем в 10-ти полнометражных художественных фильмах.

Политика, которая "достает каждый день"

"Политика - хорошая знакомая, которую ты не любишь, а она достает тебя каждый день", - так заявлял Владимир Зеленский еще в 2007 году, создав собственную юмористическую "Азбуку".

В июле 2017 года в Юрмале в одном из интервью он утверждал, что "пока не рассматривает" для себя пути в политику.

В новогоднюю ночь 2019-го он сказал: "Сейчас в Украине такая ситуация, когда у каждого украинца есть три пути. Первый путь - жить, как живешь, плыть по течению, и это нормально, это выбор каждого. Второй путь - собрать свои вещи и уехать в другую страну, зарабатывать там деньги и отправлять своим близким и родным. И это тоже нормально. Но есть еще третий путь - попробовать самому что-то изменить в Украине. И я для себя выбрал именно его ... я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе!".

Лозунг "Сделаем это вместе!" стал ключевым в его избирательной кампании. В течение трех месяцев Владимир Зеленский дал лишь несколько интервью, не провел ни одной пресс-конференции для всеукраинских СМИ. Журналисты слышали и видели его заявления в видеороликах на Youtube, а также слушали комментарии представителей избирательного штаба, что дало повод экспертам называть Зеленского "виртуальным кандидатом", "голограммой", "оберткой".

И все же, через три месяца избиратели таки услышали его заявления о том, как он видит решение самой болезненной проблемы для страны.

В интервью Дмитрию Гордону Владимир Зеленский говорил, что о завершении войны на Донбассе "говорить надо с людьми из Кремля", и что он готов к переговорам с кем угодно. При этом главарей "ДНР" и "ЛНР" называл марионетками Москвы. Он также подчеркивал, что является сторонником всеобщего референдума о том, "что делать с территориями Донбасса", однако в последнее время об этом уже не вспоминал.

Что касается внешней политики, то Зеленский уверял в приверженности курсу Украины в ЕС и НАТО, но говорил, что хочет референдума. Владимир Зеленский в целом является сторонником референдумов по важным для страны вопросам.

Копірайт зображення Ukrinform Image caption В телесериале "Слуга народа" Владимир Зеленский предстал в образе народного президента

"Слуга народа" и Коломойский

Политические шутки и пародии - это то, что преимущественно показывала студия "Квартал 95" и лично Владимир Зеленский, особенно в последние годы. Апогеем стала третья часть фильма "Слуга народа", вышедшая на экраны в марте, незадолго до первого тура выборов. Слоганом фильма стали слова "История следующего президента".

"Слуга народа" - такое название получила и партия, которую еще в 2017-м зарегистрировали в Минюсте.

Жесткие политические шутки в "Квартале 95" и намеки на политическую деятельность появились тогда, когда олигарх и владелец телеканала "1+1" Игорь Коломойский вошел в конфликт с действующей властью. Сначала, когда Коломойский еще работал губернатором Днепропетровской области, правительство лишило его контроля над компанией "Укрнафта". Затем был национализирован его ПриватБанк.

А после того, как в декабре 2018 года Национальный банк подал иск в Швейцарии против Коломойского как экс-акционера ПриватБанка на 6,64 млрд гривен, эксперты прогнозировали, что олигарх этого так не оставит и будет бороться против Петра Порошенко, в том числе с помощью популярного комика.

Именно сотрудничество студии "Квартал 95" с каналом Коломойского дало основания многим экспертам предполагать, что Зеленский выполняет политический заказ олигарха ради мести, а в будущем - появления в Верховной Раде фракции "Слуги народа", которую он будет контролировать.

Сам Владимир утверждал, что с Коломойским его связывают исключительно бизнес-отношения.

"Я никакая не игрушка в руках Коломойского и не был игрушкой в ​​руках ни одного олигарха. Когда говорят, что я чья-то игрушка, это неправда. Это делают СМИ, которые принадлежат другим группам. Выйдите на улицу и спросите у людей, считают они меня игрушкой в ​​руках Коломойского. Нет такой общественной мысли!" - говорил он в феврале в интервью ВВС.

Владимир Зеленский также уверял, что в случае, если будет доказана преступная деятельность любого из олигархов, в том числе Коломойского, они будут сидеть в тюрьме.

"Кто вы такие?"

Оппоненты Зеленского упрекают его за оскорбительные высказывания в адрес Украины в 2016 году в Юрмале, где он пародировал Петра Порошенко и других действующих и бывших политиков.

Говоря о сотрудничестве Украины с МВФ, он называл Украину "нищей", а также "актрисой немецкого фильма для взрослых", которая "готова принять в любом количестве с любой стороны". Впоследствии он объяснял, что имел в виду не страну в целом, а ее власть.

За его шутки в "Квартале" о Томосе, который его герой называл "термос", требуют извинений в социальных сетях и в публичных заявлениях, в том числе Петр Порошенко.

Еще один скандал был связан с объявлением Службой безопасности Украины персонами нон-грата россиян, посещающих Крым. Среди них и актеры сериала "Сваты", автором которого были Зеленский и его команда. Он успешно транслировался на "1+1". Госкино также забрало прокатную лицензию у этого фильма, что вызвало недовольство Зеленского.

"Если кому-то не нравится слово "сваты" и вам ближе слово "кумовья", то вы сначала преодолейте кумовство, а потом боритесь с нашими сватами. (...) Какого черта вы что-то там вообще предлагаете? Кто вы такие? Что вы сделали? Если вы Служба безопасности, то позаботьтесь о безопасности страны, чтобы на улицу можно было свободно выйти детям и было не страшно. А от "Сватов" еще ни один человек не повесился", - заявлял он.

Владимир Зеленский высказывался против "черных списков" артистов, которым запрещено посещать Украину.

Он считал, что не надо "впутывать артистов в политические игры", или же делать это только тогда, когда артист является одновременно и политиком.

Бизнес в России

В СМИ активно обсуждали его бизнес. Журналисты-расследователи программы "Схемы" обнаружили, что несмотря на заявление Зеленского о закрытии своего бизнеса в России в 2014 году, он через посредников имеет три российские компании, которые занимаются производством кино и видеофильмов и телевизионных программ в России. Это "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". После этого Владимир Зеленский заявил о выходе из состава кипрской компании Green Family LTD, которой принадлежит "Грин Филмс".

"28 лет наши политики обещают, а потом обязательно врут. Я не хочу быть таким, мне неприятно быть таким. Поэтому я пообещал - я сделал. И мне для этого пять лет ждать не надо", - говорил он.

Перед вторым туром голосования Владимир Зеленский пообещал, что в случае, если станет президентом и нарушит закон, добровольно уйдет в отставку.

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