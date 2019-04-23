Генштаб Зеленского. Как изменит армию ЗеКомандующий?

Копірайт зображення Квартал 95 Image caption Владимир Зеленский был верховным главнокомандующим только в сериале "Слуга народа". Что известно о его реальных планах относительно армии и как они могут повлиять на обороноспособность Украины?

Оборона - та сфера, где новоизбранный президент имеет ключевые полномочия и может проводить изменения едва ли не с начала каденции.

Темы кадровых изменений в армии Владимир Зеленский коснулся уже на первом брифинге после объявления результатов экзит-полов.

На вопрос BBC News Украина, есть ли у него уже кандидаты для назначений в Генштаб, Зеленский ответил, что "у нас есть очень серьезные ребята, которые имеют авторитет в армии, это действующие генералы".

В то же время он традиционно не назвал ни одной фамилии, объяснив это договоренностями с генералами.

Сама армия, по приблизительным оценкам, во время голосования разделилась примерно поровну между Порошенко и Зеленским.

Причем в зоне ООС на Донбассе в первом туре за Порошенко проголосовало чуть больше военных, а во втором туре там минимальное преимущество было уже у Зеленского.

В целом, как пишет РБК со ссылкой на данные Центризбиркома, во втором туре проголосовали более 35 тыс. военнослужащих, 17,7 тыс. из которых поддержали Владимира Зеленского и 17,4 тыс. - Петра Порошенко.

Авторитет в армии

Копірайт зображення Квартал 95 Image caption Владимир Зеленский с бойцами АТО, август 2014 года

Действующий начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко открыто не высказывался в пользу кого-то из кандидатов, но дал понять, кого он поддерживает в гонке.

Например, вечером после дебатов Зеленского и Порошенко (и за минуту до начала "дня тишины") Facebook Генерального штаба опубликовал сообщение с критикой вопроса лидера "Квартала 95" о "повстанцах" на Донбассе.

"У нас "повстанцев" нет. У нас есть российская агрессия" - напоминание Президента Украины - Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Вооруженные Силы Украины об этом не забудут и не простят. Никогда!!!" - говорилось в публикации.

При таких условиях, а также на фоне многочисленных заявлений Зеленского и его команды о "замене старых кадров", будущее Виктора Муженко во главе Генштаба ВСУ вызывает вопросы.

Копірайт зображення Facebook Виктора Муженко Image caption Действующий начальник Генштаба Виктор Муженко пользуется авторитетом в армии из-за своей работоспособности и имиджа "настоящего солдата", говорит обозреватель Серж Марко

В то же время, замена ключевых военных должностей в воюющей стране также вызывает много вопросов, особенно при отсутствии конкретных фамилий.

"Если на должность начальника Генштаба назначат генерала, который будет некомпетентным - точнее, которого армия будет считать некомпетентным, - это будет очень плохо. Ведь что бы там ни говорили, в армии Муженко уважают именно за компетентность - это человек, который повоевал, имеет образ солдата, который безумно работоспособен и не жалеет себя на рабочем месте", - считает военный обозреватель и блогер Серж Марко.

"С учетом того, что высший командный состав вообще консервативен и ценит то, что было сделано в армии, замена Муженко по чисто политическим мотивам на менее компетентного в их глазах генерала еще больше осложнит отношения Зеленского с армией", - добавляет он.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Военное руководство президента Порошенко: секретарь СНБО Александр Турчинов, начальник Генштаба Виктор Муженко и министр обороны Степан Полторак

По мнению Сержа Марко, это даже может привести к "отчуждению" армии от президента: "Понятно, что никто ему этого не будет говорить в глаза, все будут выполнять приказы. Но это будет большая ошибка, с такими назначениями надо быть очень осторожным".

Отбор способных

В то же время полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов отмечает - незаменимых в армии нет.

"Чем высше орган управления, тем больше конкуренция за него, и всегда есть выбор. Под каждым генералом сидит куча полковников, а под теми - много подполковников, которые хотели бы пойти на повышение. И всегда можно провести качественный отбор способных", - объясняет Олег Жданов.

"Но какие-то потрясения, конечно, будут, ведь, я, например, как гражданин хотел бы, чтобы некоторые генералы предстали перед судом за свои действия во время войны 2014-2015 годов: за Зеленополье (обстрел лагеря ВСУ в июле 2014 года - по версии украинского командования, велся с границы России. - Ред.), Саур-Могилу, Иловайск, Дебальцево, ДАП", - добавляет военный эксперт.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Смена начальника Генштаба армии в воюющей стране - серьезный шаг

Олег Жданов настаивает, что без масштабных изменений в армии Владимиру Зеленскому вообще будет трудно качественно улучшить сферу нацбезопасности.

"Надо изменить Устав ВСУ, ведь украинская армия, по сути, до сих пор использует устав Советской армии, просто переведенный на украинский язык. А без реформ украинская армия будет деградировать, она лишь немного модернизировалась с советских времен", - считает эксперт.

Далее, говорит он, надо наконец воплотить в жизнь разделение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ (не путать с должностью верховного главнокомандующего, которую занимает президент), которые сейчас занимает Виктор Муженко.

Новый закон о нацбезопасности предполагает такое разделение, однако в итоговой редакции его отложили.

"Надо лишить начальника Генштаба права хозяйственной деятельности - Генштаб должен отвечать только за боеспособность армии и планирование боевых действий в соответствии с внешними угрозами. А все склады, ремонтные базы, военные заводы надо передать исключительно Министерству обороны, возглавлять которое должен менеджер, а не генерал, просто снявший погоны", - обращает внимание Олег Жданов, вспоминая о Степане Полтораке, который стал первым гражданским министром обороны, просто формально уволившись из армии.

"Уйду из армии"

Еще один вопрос, который вызывает тревогу в СМИ и соцсетях в связи со сменой верховного главнокомандующего - настроения самих бойцов в зоне Операции объединенных сил.

В частности, заявления о том, что часть бойцов якобы могут уволиться в случае победы определенного кандидата.

Копірайт зображення Пресс-центр ООС Image caption Командующий ООС Сергей Наев настаивает: оснований для расторжения контракта с ВСУ "из-за прихода нового президента" просто не существует

В разговоре с BBC News Украина командующий ООС Сергей Наев подчеркнул, что оснований для разрыва контрактов с ВСУ из-за прихода нового президента в армии не предусмотрено.

В то же время Серж Марко, который общается с бойцами, признает, что такие настроения действительно присутствуют, однако это, скорее, эмоциональное проявление: "Таких бойцов, которые действительно уйдут из армии, на самом деле гораздо меньше, чем пишут. Ведь эмоции пройдут, а война никуда не денется".

"Но какое-то количество (тех, кто покинет армию, - Ред.) будет", - добавляет обозреватель.

"И это все равно проблема, если речь пойдет о мотивированных бойцах. Ведь на одного мотивированного бойца - пять немотивированных. И фронт на самом деле держится не благодаря "гастарбайтерам", а именно благодаря мотивированным бойцам. Если они начнут уходить, то это будет ужасно", - предупреждает он.

Обострение

Копірайт зображення УНИАН Image caption Эксперты говорят, что ожидать серьезного обострения на Донбассе именно сейчас вряд ли стоит

В то же время эксперты сходятся во мнении, что ожидать какого-то серьезного обострения на Донбассе в переходный период кадровых изменений все же не стоит.

"Не думаю, что этот процесс может быть болезненным для армии или обороноспособности страны. Армия - такой организм, который может в условном режиме автопилота работать несколько месяцев, система очень устойчивая и хорошо управляемая", - говорит Олег Жданов.

А Серж Марко добавляет, что России обострение на Донбассе сейчас, до парламентских выборов в Украине, и не нужно.

Кремль, тем временем, продолжает отрицает военную поддержку "ДНР" и "ЛНР".

"Пока не видно настроения России воевать с Украиной, которой руководит Зеленский. Тем более, что Путину выгоден президент, с которым можно решить вопрос политическим путем, а не военным - военный способ очень дорогой", - объясняет военный обозреватель.

"Можно предположить, что в будущем, если Путин не сможет реализовать какие-то свои запланированные шаги политически, он может прибегнуть к какой-то акции силы. Но это, скорее всего, будет не сейчас", - резюмирует эксперт.

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