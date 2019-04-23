Зеленский-президент: пять надежд, что не "все пропало"

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После сокрушительного поражения Петра Порошенко на президентских выборах социальные сети переполнены эмоциями: от гнева и отчаяния одних до радости и эйфории - других. Сторонники действующего президента, среди которых много интеллектуалов и моральных авторитетов, рисуют мрачную картину будущего Украины при президентстве Владимира Зеленского.

ВВС News Украина попросила экспертов спрогнозировать, какими, по их мнению, могут быть плюсы от деятельности Зеленского на посту главы государства?

Их оценки, конечно, основываются на гипотетических предположениях, ведь рисков много, и до сих пор неизвестно, каким реформам даст начало новоизбранный президент, и кто и как их будет претворять в жизнь.

Новый человек в политике, переформатирование украинской политической системы, появление новых элит

Большинство экспертов, опрошенных ВВС News Украина, считают, что избрание на пост президента человека не из существующей политической системы приведет к смене элит и появлению "свежей крови" в органах государственной власти. И результат был бы таковым независимо от того, кто победил - Владимир Зеленский или другой "несистемный" кандидат.

"Новый, несистемный человек во власти - это первый и самый большой плюс. Это значит, что у него нет тех старых практик "решения вопросов", которые уже 30 лет сохраняются в украинской политике. То есть, он не сможет работать по-старому, потому что этому надо учиться, а времени у него не будет", - говорит в комментарии BBC News Украина политолог, исполнительный директор Украинского института будущего и сторонник Владимира Зеленского Виктор Андросов.

"Главный плюс - удалось встряхнуть украинскую политическую элиту, которую олицетворяет президент Порошенко. Люди, не поддержав старую элиту, своими голосами показали, что - несмотря на правильность заявлений и намерений, - действия не дали желаемых результатов для значительного количества украинцев. И это сигнал всей политической элите, а не только Петру Порошенко", - считает политолог Валерий Клочок.

Высокий уровень поддержки дает легитимность для действий и для снижения зависимости от олигархов

"Высокая общественная поддержка - это большой плюс. По крайней мере, он (Владимир Зеленский. - Ред.) будет иметь безусловную легитимность для принятия важных решений. Получив более 70% доверия, он может напрямую апеллировать к Верховной Раде и давить на парламент. Вполне вероятно, что его команда попытается реализовать реформы, которые не были реализованы предыдущим президентом", - считает политолог Петр Олещук.

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"Хотя, конечно, сейчас самая большая проблема в том, что мы на самом деле не знаем наверняка, чего ждать от Владимира Зеленского. Также многое будет зависеть от окружения - куда оно его будет направлять. Вполне возможно, что уже в ближайшее время все превратится в борьбу внутри групп влияния и - соответственно - это снизит эффективность президента", - добавляет политолог в комментарии BBC News Украина.

"Владимир Зеленский - первый президент, которому не нужны большие каналы, чтобы общаться с избирателями. Его интернет-ресурсы и сеть сторонников настолько велики, что он спокойно будет доносить свои идеи и планы, не используя олигархические каналы. Это означает, что олигархи не смогут шантажировать его своими медиаресурсами, как это они делали с другими", - считает Виктор Андросов из Украинского института будущего.

Внешнеполитический курс на ЕС и НАТО вряд ли изменится

Именно угрозу пересмотра курса на вступление в ЕС и НАТО, начатого Петром Порошенко, многие связывали с приходом к власти Владимира Зеленского. Однако, по крайней мере, последние недели показали, что новоизбранный президент не отказывается от этих намерений.

"Внешнеполитический курс останется прежним. Украина не сойдет с пути интеграции в Европейский Союз и НАТО. В публичных заявлениях Владимир Зеленский это поддерживает, западный вектор был визуализирован его поездкой во Францию. Поэтому критической ситуации не будет, безвизовый режим останется", - говорит Валерий Клочок.

"Если будет четко задекларирован перечень действий страны во внешней политике, и эти действия будут претворяться в жизнь, то для западных партнеров не будет иметь значения фамилия президента - Порошенко или Зеленский", - считает политолог Петр Онищук.

Политический обозреватель Ольга Мусафирова отмечает, что перед вторым туром выборов Владимир Зеленский сделал несколько заявлений, которые дают основания считать, что он не намерен менять проевропейский курс Украины и считает Владимира Путина врагом Украины. "А превращение деклараций о намерениях в действия будут контролировать СМИ и институты гражданского общества", - добавляет она.

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Никогда не зарабатывал на бюджете, имеет успешный опыт создания команды

К положительным качествам Владимира Зеленского некоторые эксперты относят его несхожесть с традиционными украинскими политиками, давно погруженными во властные структуры.

"Бизнес Зеленского, который он сам построил, полностью независим от государственного бюджета. Поэтому его президентство не может иметь целью личное обогащение", - считает Виктор Андросов.

Положительным политолог также считает успешный опыт создания команды, которая не менялась годами: "Он умеет строить командную работу. Все это очень важно для политики и проведения реформ".

Консолидация национально-патриотических сил, появление конструктивной оппозиции

Эксперты также полагают, что Владимир Зеленский может стать "раздражителем" появления конструктивной оппозиции в Украине и объединения тех, кто будет готов защищать достижения предыдущих лет.

"Единственный плюс от прихода Владимира Зеленского к власти, который я вижу сейчас, это очередная мобилизация патриотических сил для противодействия ползущему пророссийскому реваншу в Украине. Победа Зеленского должна мобилизовать ту часть общества, которая считает, что защита национальной государственности является приоритетом. И новоизбранный президент - очень хороший раздражитель для этого", - считает политолог Михаил Басараб.

Политический обозреватель Ольга Мусафирова отмечает, что до сих пор слово "оппозиция" в Украине в основном ассоциировалось с "врагами", "реваншистами" и имело негативную окраску.

Возможно, впервые в новейшей истории, говорит она, появится конструктивная оппозиция, "парламентская или даже внепарламентская, и ее лидером может стать - усвоив тяжелый урок недоверия - Петр Порошенко".

"Его международный авторитет, опыт и связи в политико-дипломатических, деловых и военных кругах США и ЕС могут сыграть роль так называемого "второго крыла самолета". Впрочем, как показывает практика многих европейских демократических государств, оппозиция - это просто прежняя власть, которая может стать и властью будущей", - отмечает в комментарии ВВС News Украина Ольга Мусафирова.

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