"Муравейник" Зеленского: почему Кривой Рог - таки за него

В день выборов в Кривом Роге на билбордах еще виднелись цвета кампании Петра Порошенко. А вот "зеленый" с рекламных площадей исчез. Но Владимир Зеленский и без этого получил от земляков поразительную поддержку. За него проголосовали почти 90%.

На участках здесь не было ни конкуренции, ни ажиотажа. Одни избиратели приходили, другие с чувством выполненного долга уже покидали помещение. Возможно, так люди заступают на свою смену варить чугун на заводе или опускаются добывать железную руду.

Новая смена подхватывает то, что делали предшественники.

Это в Кривом Роге столь же очевидно, как и то, что площадь в так называемом 95 квартале расположена в центре города.

Но многие сторонники Владимира Зеленского хотят, чтобы политика в Украине начала работать совсем по другим принципам. Не преемственности власти. А с новыми лицами.

"Десятилетиями руководили одни и те же люди. Нужны новые политики", - говорит Сергей, электрик с предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог".

Сергей обрадовался победе Владимира Зеленского. Однако сомнения относительно того, что его кандидат сможет побороть коррупцию, поднять экономику и завершить войну на Востоке, у него есть.

Сергей - ветеран АТО, с первой волной мобилизации воевал в составе 5-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.

"Почему уже тогда в Национальной гвардии были новенькие КрАЗы, а мы ездили на каком-то хламе?" - возмущается он.

Сейчас молодой человек думает, как и где можно еще заработать.

О первых результатах экзит-полов Сергей, который вез нас из одного конца самого длинного города Украины в другой, узнал от жены по телефону.

Она также сказала, что у памятника казаку Рогу один из лояльных Зеленскому телеканалов вел прямую трансляцию. И там перед камерами вечером собралось много радостных людей.

Одной из самых популярных локаций для журналистов в дни триумфа Зеленского стал район города, который называют "Муравейником".

Здесь до сих пор живут родители следующего президента страны.

"Конечно, видела его, если он здесь ребенком рос", - ответила нам пенсионерка Ирина, которую мы спросили, помнит ли она юного Зеленского.

"Учился в 95-й школе, хороший мальчик. Ничего плохого сказать не могу. Очень простые родители. Несмотря на то, что отец ученый. Мать - обычная женщина, пенсионерка. На нее сейчас просто жалко смотреть, потому что вопросами ее достали! Она не виновата, что у нее сын - такой умный!".

Разговорить других здесь оказалось непростым делом. Многих смущала видеокамера.

Хотя "не под запись" большинство демонстрировали готовность критиковать правление президента Порошенко.

Во время такого разговора с группой пенсионеров рядом вдруг появился бородатый молодой человек, который громко ругал криворожан за чрезмерное доверие Зеленскому.

Мужчину звали Андрей. Он тоже житель одной из квартир "Муравейника".

"Есть опасения, чтобы не было возрождения "русского мира". Человек не является, как мне кажется, патриотически настроенным", - громко объяснил свою позицию Андрей.

После его слов осторожные пенсионеры сразу перешли в другую часть двора.

Андрей тоже помнит молодые годы Зеленского и места привычных "тусовок" его товарищей. Говорит, что те точно видели в жизни всякое. И начинает рассказывать о какой-то сценке из КВН.

А какие изменения произошли в этом дворе, когда Владимир стал уже популярным и успешным бизнесменом? Возможно, чем-то помогал "Муравейнику"?

"Никак. Все, что здесь сделали или отремонтировали - то сами жители", - утверждает Андрей.

Image caption Фанаты Зеленского Константин и Ольга Эрешовы перед просмотром экзит-полов ... и после объявления результатов

Константин и Ольга Эрешовы готовились к победе Владимира Зеленского заранее. Они внимательно читали программу кандидата. Обсуждали преимущества новых форм общения через интернет с избирателями. Даже на мобильных телефонах супругов появились наклейки с буквами "Зе".

Но самым искренним вкладом в дело народной команды "Зе" стала их песня. Ольга написала слова, а Константин - музыку.

"Ми в тебе віримо, поведи нас туди, в країну мрій без корупції й війни, ми віримо в тебе, як і більшість всіх людей..." - звучит в припеве.

Песня не потерялась в дебрях интернета. На YouTube ее слушали и смотрели тысячи раз. Но когда ее перетянул на свою страницу пользователь Ze! Life, клип быстро получил более полутора сотен тысяч просмотров.

Константин говорит, что его очень впечатлил фильм "Слуга народа" и образ президента в нем.

"Я посмотрел третий фильм "Слуга народа", он этим фильмом доносит, как мы должны жить. Не так, как нам лапшу вешали на уши уже 28 лет независимости".

После того, как объявили результаты экзит-полов, много криворожан облегченно вздохнули.

Победу Владимира Зеленского никто не отрицал и не попытался украсть. Некоторые боялись фальсификаций, но выборы прошли чисто.

Мы ехали в тот вечер через весь город, который по праву называют самым длинным в Европе. Но улицы казались пустыми. Неужели никто не вышел праздновать? Ведь это была такая напряженная изнурительная борьба, которая завершилась невероятным результатом.

Людей, которые хотели показать, что радуются победе Зеленского, мы увидели только возле памятника казаку Рогу - вокруг мобильной студии телеканала. Здесь работа продолжалась до поздней ночи.

А потом началась новая рабочая неделя. Тысячи криворожан снова пошли на свои заводы и шахты плавить металл и добывать железную руду.

Новая смена подхватила то, что делали предшественники.

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