Зеленский - мировой тренд популизма или нет?

Image caption В избирательной кампании Зеленского было минимум конкретики. Эту пустоту можно заполнить как крайним популизмом, так и взвешенным либерализмом

Количество популистов, получивших политическую власть, увеличилось с начала 2000-х вдвое. Таковы результаты большого исследования роли популизма в мире, проведенного командой ученых под названием Team Populism по заказу газеты Guardian.

На протяжении последних десятилетий в мире наблюдается глубокое недовольство старыми элитами. Новые харизматичные лидеры озвучивают популярные лозунги о борьбе с коррупцией и служении народу. И побеждают опытных системных политиков.

Насколько избрание президентом Украины Владимира Зеленского вписывается в этот мировой тренд, и о каких рисках необходимо знать из опыта других стран?

Подсознательное популизма

Аналитики советуют осторожно обращаться с термином "популизм". В современном мире существуют его вариации, и в каждом конкретном случае трудно спрогнозировать, к чему он приведет. Так считает Кирк Хокинс, исследователь популизма, профессор университета Бригама Янга в США.

В популярном украинском сериале "Слуга народа" есть эпизод, где Василий Голобородько, экранный герой актера Владимира Зеленского, разговаривает во сне.

За ним наблюдают античные мудрецы Геродот и Плутарх. Вот их разговор:

- Волнуется парень. Целая страна на него свалилась.

- Радоваться надо. На три поколения вперед жизнь удалась.

- Да он же честный. Хочет служить стране, сделать ее лучше. Реформатор.

- Слушай, а что при социализме плохо жилось? Если менять, то на самодержца. Царь сам у себя воровать не будет.

Между паузами Василий Голобородько во сне невнятно бормочет о "долларе по восемь" (о курсе 8 гривен за доллар - Ред). А седовласые авторитеты прошлого рассказывают, что Украина находится на пороге дефолта, несмотря на свои богатые ресурсы.

В этом вымышленном кинодиалоге отражается коллективное подсознательное современного популизма.

С одной стороны, дефолт и мечты о "долларе по восемь" - символы глубокого экономического кризиса, стагнации, обнищания. Популистов часто выбирают из-за социально-экономических проблем.

Оказавшись в тяжелом положении, люди склонны верить в чудо или действовать импульсивно.

С другой стороны, обещание того, что этот "президент от народа" не будет красть, как другие. Современный популизм - это восстание против коррупции правящей элиты, отмечает Кирк Хокинс.

В кинодиалоге нет, правда, признаков европейского правого популизма. Страха перед непохожим, то есть мигрантами.

Играя на подобном страхе, крайне правые популисты прошли в парламенты и исполнительные органы власти в Австрии, Швеции, Италии, Дании.

Копірайт зображення Michael Campanella/GettyImages Image caption Нынешний лидер правой партии "Шведские демократы" Йимми Окессон радуется результатам выборов. Его партия получила 63 из 349 мест в парламенте, 9 сентября 2018 года

К антииммигрантской риторике прибегают и польская правящая партия "Право и справедливость", и венгерский премьер Виктор Орбан.

В добропорядочном, честном и открытом миру герое Василия Голобородько этого и в помине нет. Как и во Владимире Зеленском, реальном политике, который уже в ближайшем будущем займет пост президента страны.

Но это все версия для массовой аудитории "Слуги народа". А версию своей политики для народа настоящий Зеленский должен будет продемонстрировать совсем скоро.

"Поддержка Зеленского значительно превышает поддержку Голобородько, и люди четко разделяют эти два образа", - отметил один из спикеров команды Зе! Дмитрий Разумков в интервью Youtube-канала "Krym - критическое мышление - Крым". Зеленский, по его словам, до сих пор воспринимался украинцами как "успешный бизнесмен".

Впрочем, по мнению Кирка Хокинса, он не похож ни на латиноамериканских левых популистов-социалистов, ни на европейских ультраправых.

Украина получила новое явление. Из недр ее социально-политической системы на свет появился свой вид популизма.

В нем нет страха перед мультикультурализмом. Однако присутствует много романтической риторики о прямой демократии "в смартфонах" и на референдумах. Слава телезвезды, как у Трампа, заявка на либерализм в экономике и отсутствие конкретики. Действительно уникальная комбинация.

"Вокруг Зеленского доминируют экономические либералы. О каком социальном популизме может идти речь?", - риторически спрашивает политолог Владимир Фесенко.

Айварис Абромавичус, экс-министр экономики, который сотрудничает с командой Зе!, в беседе с BBC News Украина отметил, "если речь идет о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента", то такой "популизм" допустим. А вот в экономической политике его не будет.

Призрак Венесуэлы?

Представьте себе большой ржавый холодильник для хранения инсулина в больнице в Каракасе, столице Венесуэлы. Вот уж пять лет, как он сломан. И никто не ремонтирует. Там, где должны храниться лекарства, можно найти разве что тараканов. Да и то мертвых.

Этот эпизод из репортажа BBC News можно воспринимать как метафору венесуэльской руины. Эксперты убеждены, что до такого состояния страну довел крайний левый популизм ее лидеров - Уго Чавеса и Николаса Мадуро.

И это напоминание всему миру об опасностях близоруких решений "политиков от народа" ради получения поддержки "здесь и сейчас".

Этот популизм проявил себя прежде всего в экономике и социальной политике. Уго Чавес в свое время в телеэфире переклеивал ценники на китайских холодильниках. Вместо рыночной цены устанавливал свою собственную, "справедливую".

Пройдет несколько лет, и в этих дешевых устройствах не останется ни продуктов, ни даже холода. Из-за постоянных отключений электроэнергии они выйдут из строя.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Так выглядит обед 12-летнего Льюиса. Его мать, сотрудница государственного предприятия, по дороге с работы обыскивает ресторанные помойки, чтобы накормить сына. Каракас, 18 апреля 2019 года

Преемник Чавеса, нынешний президент Николас Мадуро, продолжил традиции предшественника. Он приказывал супермаркетам снижать цены вполовину и наказывал "буржуазных менеджеров-паразитов", то есть руководство крупных бизнес-компаний.

Вариант Зеленского точно нельзя сравнивать с популизмом в Венесуэле. Скорее можно провести параллель с Трампом: он такой же нестандартный и экстравагантный Владимир Фесенко, политолог

Именно пример Венесуэлы побуждает многих в мире критиковать популизм.

Впрочем, эксперты убеждены, что в Украине при президенте Зеленском такого сценария не будет.

"Вариант Зеленского точно нельзя сравнивать с популизмом в Венесуэле. Скорее можно провести параллель с Трампом: он такой же нестандартный и экстравагантный. В украинском случае авторитарным популизмом даже и не пахнет", - объясняет Владимир Фесенко.

Эмоции "брексита", Трампа и "рацио" технологий

К чему приводят эмоции вместо рациональной конкретики, в полной мере ощутили на себе британцы.

"Многие аргументы в поддержку "брексита" содержали мало прагматизма или реалистичной оценки последствий, а больше - эмоций и недовольства. Эту волну поймали маргинальные, но харизматичные политики. Они ее раскачивали, но ничего конкретного не предлагали: не рассказывали, как Великобритания будет жить после выхода из ЕС, а просто обещали светлое будущее", - объясняет Анна Корбут, исследовательница Chatam House.

Кирк Хокинс в комментарии BBC News Украина сравнивает Зеленского с латиноамериканскими лидерами: "В странах Латинской Америки есть примеры прихода к власти людей не из существующей политической системы, среди них есть, например, телезвезды. Их политические карьеры складывались по-разному. Некоторые политические аутсайдеры работали на своих должностях плохо, теряли власть, некоторые достигали успеха. Зеленский похож на них, но, что его ожидает, сейчас трудно предугадать".

Один из последних примеров - Джимми Моралис, ныне президент Гватемалы, комик в прошлом. К власти он пришел как "обычный человек", "голос народа".

Идет четвертый год его президентства. Он и его родственники фигурировали в нескольких коррупционных скандалах. К примеру, выяснилось, что министерство обороны доплачивало ему ежемесячно 7 300 долларов в качестве бонуса "за повышенную ответственность". Эти деньги Моралес вернул.

Он не опустился до такого популизма, как Мадуро, но в целом не гнушался его приемами. К примеру, обещал раздать всем детям по смартфону.

Копірайт зображення RONEN ZVULUN/GettyImages Image caption Джимми Моралес вместе с женой Патрисией Маррокин открывают посольство Гватемалы в Иерусалиме. Моралес перенес его туда из Тель-Авива, 16 мая 2018 года

Что касается возможной параллели между Зеленским и Трампом, то опрошенные BBC News Украина эксперты считают, что в смысле популизма их пока рано сравнивать.

Первый еще себя не проявил, а опираться можно только на его риторику и состав команды.

"Трамп, как и Зеленский, знает, как использовать власть медиа в свою пользу. Оба были телезвездами и умеют говорить метко, просто и в унисон ожиданиям людей. Зеленский сможет использовать силу трибуны, чтобы давить на Верховную Раду, как это делал Трамп в отношении Конгресса", - считает Мелинда Геринг, редактор блога UkraineAlert аналитического центра "Атлантический совет".

Эксперт добавляет, что, по ее мнению, Зеленский имеет шанс изменить украинскую политику. А Трамп изменил "характер и природу не страны, а собственной Республиканской партии, усугубив в США политические разделения".

Зеленский сможет использовать силу трибуны, чтобы давить на Верховную Раду, как это делал Трамп в отношении Конгресса Мелинда Геринг, редактор блога UkraineAlert

Джон Хербст, директор Евразийского центра Атлантического совета, экс-посол США в Украине (2003-2006), напоминает, что Трамп строил свою избирательную кампанию как настоящий популист.

Он фокусировался на жизненных стандартах "белых воротничков" и критиковал незаконную миграцию, а также международные компании за их торговые сделки, которые негативно сказывались на уровне жизни простых людей. "Зеленский тоже по-своему сосредоточен на ухудшении жизненных стандартов и коррупции", - говорит Хербст.

"Кажется, что победитель выборов в Украине готов поддержать серьезные экономические реформы. Но он не так много говорил о своих планах. Если Зеленский действительно привлечет таких реформаторов, как Данилюк и Абромавичус, мы не увидим популистской политики", - убежден эксперт.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Харизматичные популисты способны бросить вызов старой элите, но не всегда могут предложить достойную альтернативу

Старший вице-президент Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас считает, что уникальность Зеленского - это частично продукт современных информационных технологий, в частности социальных сетей.

"Технологические изменения позволяют достучаться до большой аудитории, что раньше было возможно только в сфере развлечений. Она стала более демократичной и, как следствие, интертейнмент (развлекательная индустрия - Ред.) стал частью демократии", - отмечает Лукас в комментарии BBC News Украина.

Станет ли Зеленский "украинским Моралисом или Трампом"? Убедятся ли украинцы в том, в чем уже убедились британцы? Создаст ли он свою собственную, неповторимую историю?

Ответов на эти вопросы пока не знает никто. Зато известно, что эффективным противовесом президентского популизма может быть парламент и гражданское общество. В идеале последнее при таких президентах должно крепнуть и контролировать их. Чтобы в один прекрасный момент в больничных холодильниках не завелись тараканы.

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