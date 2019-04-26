Зеленский отправился в Турцию. Почему это вызвало бурю в соцсетях

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Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский отправился в Турцию. Правда, не с официальным визитом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Это заявление Зеленского вызвало бурную реакцию в соцсетях. Поскольку он сделал его на следующий день после видеообращения, в котором обвинил ЦИК в затягивании оглашения официальных результатов выборов, а также в том, что от него "кто-то булаву прячет".

"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело", - сообщил Зеленский.

"Весело" - ежегодный фестиваль, который студия "Квартал 95" проводит в турецком Бодруме.

Что за фестиваль?

На сайте студии сообщается, что это большой "пионерский лагерь" с насыщенной спортивно-развлекательной программой. В этом году мероприятие пройдет с 30 апреля по 7 мая.

На фестивале, в частности, выступят Тина Кароль, Настя Каменских и группа "Антитела". За спортивную часть, по словам организаторов, будет отвечать Василий Вирастюк.

Зеленский добавил, что вернется в Украину уже через два дня. По его словам, это его первые выходные за последние 4 месяца.

"Всем желаю тепла, здоровья и норм. отдыха!", - добавил он.

"Все равно ничего не может сделать"

В соцсетях начали появляться первые шутки по поводу "первого визита президента Зеленского".

"Все эксперты-международники, делавшие прогнозы относительно первого зарубежного визита новоизбранного президента, безнадежно просрамлены. Нет, это не Польша, не США, не Брюссель и даже не Берлин", - пишет Сергей Сидоренко.

В комментариях к публикации Владимира Зеленского мнения разделились.

Одни пользователи не понимают, как можно отдыхать в момент, когда Кремль принимает решение о выдаче российских паспортов для жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР", другие - наоборот, не видят в этом ничего ужасного, ведь Зеленский до сих пор не вступил в должность президента и "все равно ничего не может сделать".

Спор с ЦИК

Накануне Владимир Зеленский обнародовал видеообращение, в котором обвинил ЦИК в затягивании официального объявления итогов выборов.

"Происходят очень забавные вещи. Победа есть, а полномочий нет", - говорит Зеленский.

По его словам, объявление его победы намеренно затягивают, чтобы Верховная Рада смогла отложить дату его инаугурации, и это не позволит ему "даже думать о роспуске" парламента.

"Мне кажется, это несправедливо. Президент, у которого уровень доверия составляет 73%, имеет, по крайней мере, право думать о возможном роспуске парламента и иметь право на такую возможность. Система боится, а это значит одно - мы всех победим, все будет хорошо", - говорит Зеленский.

На обвинения Зеленского ответил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, который заявил, что Центральная избирательная комиссия принимает протоколы от окружных избирательных комиссий в "беспрецедентно быстром режиме".

Он напомнил, что по украинскому законодательству, у Центризбиркома есть 10 дней после голосования во втором туре выборов президента Украины на объявление официального результата. А по состоянию на 25 апреля (на момент обращения Зеленского) шел лишь четвертый.

"ЦИК приняла почти все протоколы окружных комиссий для обработки. Это такая скорость по сравнению с другими избирательными кампаниями, которая может быть названа беспрецедентной", - заверил Евгений Радченко.

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