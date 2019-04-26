Что Путин хочет заочно сказать Зеленскому?

Копірайт зображення Getty Images/BBC Image caption Многие убеждены, что Путин специально начал паспортизацию "республик" во время передачи власти президенту, не имеющего политического опыта

За несколько дней до второго тура выборов Россия запретила экспорт в Украину угля, нефти и нефтепродуктов, а также импорт из Украины некоторых видов труб, бумаги, картона и одежды. А после победы Владимира Зеленского президент Путин упростил процедуру выдачи российских паспортов жителям так называемых "республик".

Кроме того, Кремль до сих пор не поздравил нового лидера Украины с победой на выборах.

Опрошенные BBC News Украина эксперты считают, что таким образом Владимир Путин посылает "сигналы" украинскому визави, ставя его в изначально проигрышную позицию.

Ограничение поставок угля создает проблемы для металлургии и может сказаться на экспорте стали из Украины. В 2018 году, по данным Госкомстата, доля российского угля в структуре потребления Украины составила 70%.

Если Россия прекратит поставки, придется ориентироваться на рынки Австралии, США, других стран, и доставлять его по морю.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В июне станет понятно, получают ли российские компании спецразрешения на поставку угля

Правда, этот экспорт не запрещен полностью. Его смогут осуществлять компании, которые получат спецразрешения.

Найти альтернативу российскому дизельному топливу и сжиженному газу Украине будет несколько легче, чем углю, утверждают эксперты.

Однако, если за экономику отвечает правительство, то внешняя политика, в частности отношения с Россией и переговоры по Донбассу, - сфера компетенции именно президента.

В эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" Владимир Зеленский представил команду, которая, возможно, будет работать с ним в президентской администрации.

Однако вопросы внешней политики во время этого эфира не обсуждались.

В числе кандидатов на пост главы министерства иностранных дел называли экс-министра финансов Александра Данилюка. Впрочем, он заявил, что его эта должность не интересует.

В экспертных и дипломатических кругах до сих пор не знают, кто станет советником президента Зеленского по вопросам внешней политики, в частности с Россией.

Иллюзия. Путин не изменится

Новому президенту еще до инаугурации необходимо "считывать" месседжи Владимира Путина.

Официально российский президент заявил, что "не имеет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти", но терпеть лишения людей гражданских прав не будет.

Однако убеждены аналитики, что это формальная риторика, за которой скрываются другие смыслы.

"У преемника Порошенко могло сложиться иллюзорное впечатление, что недостаток желания договариваться именно с Порошенко автоматически свидетельствует о желании договариваться с преемником. Эта иллюзия была развеяна решениями Кремля о запрете экспорта нефтепродуктов и паспортизацией", - считает заместитель директора центра "Новая Европа" Сергей Солодкий.

Он убежден, что решение о паспортизации "республик" - доказательство того, что политика России в отношении Украины не изменилась.

Эксперт усматривает в этом определенные аналогии с Харьковскими соглашениями о продлении срока пребывания Черноморского флота. Документ в 2010-м был подписан тогдашним российским президентом Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем.

Харьковские соглашения Продлен срок пребывания Черноморского флота в Крыму до 2042 года.

Взамен Украина получила скидку на российский газ в размере $100 за каждую тысячу кубометров.

Многие эксперты считали, что соглашения противоречат Конституции.

Россия тогда не спешила идти Киеву на уступки и предоставлять какие-либо "бонусы".

"От Януковича ожидали встречных предложений в обмен на дешевый газ. Вскоре все увидели, что под предложениями имелось в виду продление срока пребывания Черноморского флота в Крыму. Украинский президент государства допустил стратегическую ошибку, что фактически стало началом аннексии Крыма", - говорит Солодкий.

Разговоры о предоставлении жителям на востоке Украины российского гражданства начались еще в 2014 году.

В непризнанных Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье такие паспорта РФ выдавали еще в 1990-х. Фактически местное население - преимущественно граждане России.

Ситуация на Донбассе, как прогнозируют эксперты, будет сходной лишь частично. "Республики" на территории Грузии вышли из-под контроля Тбилиси в начале 1990-х, еще до того, как большинство местных жителей могли получить грузинские паспорта.

Решение вопроса Донбасса на условиях Кремля может включать и особый статус, и федерализацию, и отказ от Крыма Юлия Тищенко, аналитик

На неподконтрольных территориях Донбасса у всех есть украинские паспорта.

И вполне вероятно, что от них никто не будет отказываться. Впрочем, это не нейтрализует главного вызова в этой ситуации. На Востоке, вполне возможно, будут жить сотни тысяч граждан России. А последняя сохраняет за собой право защищать своих граждан за рубежом от вооруженного нападения.

Копірайт зображення Stanislav Krasilnikov/Getty Images Image caption В "республиках" проживают около 3 млн граждан Украины. Теперь они могут получить гражданство РФ

"Это говорит о, по меньшей мере, повышении ставок на потенциальных переговорах. Желании диктовать свои условия с позиции силы. Это может быть давлением в решении вопроса Донбасса на условиях Кремля. Это может включать и особый статус, и федерализацию, и отказ от Крыма", - объясняет Юлия Тищенко, аналитик Украинского независимого центра политических исследований.

Все это сужает пространство для договоренностей именно для Владимира Зеленского.

Решение о выдаче паспортов было публичным, демонстративным.

Для сравнения: Венгрия также выдавала паспорта украинским гражданам, проживающим на Закарпатье. Но это делалось тихо, непублично.

Пакет компромиссов или уступок?

Сергей Солодкий убежден, что Россия демонстрирует жесткость - ее политика может пойти еще дальше.

"Кремль намекает, что новая власть должна выходить с пакетом компромиссов, а фактически - с пакетом уступок. Он показывает, что новому президенту придется выкручиваться. Действия России нарушают договоренности, достигнутые в рамках Минского процесса", - считает аналитик.

Руководитель программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Андрей Колесников объясняет: "Зеленскому нужно дать сигнал, что все непросто в отношениях, и не так просто будет начать их заново. Заявление о том, что эта паспортизация возможна, сделали еще перед вторым туром. Это был ответ на старт политической жизни Зеленского. Пока его держат в черном теле".

Задача-минимум такого давления на новоизбранного президента - добиться отказа от курса на вступление в НАТО и ЕС, убежден Денис Рыбачок, эксперт Комитета избирателей.

Задача-максимум - подвигнуть новое руководство страны к ее федерализации, что предусматривает особый статус для неподконтрольного Украине Донбасса с соответствующими бюджетными вливаниями, амнистией боевиков, местными выборами без восстановления контроля Украины над границей с Россией.

Кремль намекает, что новая власть должна выходить с пакетом компромиссов, а фактически - с пакетом уступок Сергей Солодкий, заместитель директора центра "Новая Европа"

"Россия использует метод кнута и пряника. С одной стороны, "пряник" в виде дешевого газа. Его озвучил Виктор Медведчук. Еще ранее Юрий Бойко летал в Москву и там это обсуждал. Россия показывает, если вы не хотите по-хорошему, то у нас есть вот такие методы воздействия на вас: запрет экспорта, выдача паспортов", - отмечает Денис Рыбачок.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Прямые поставки дешевого российского газа - "пряник", с помощью которого Россия до сих пор пытается воздействовать на некоторых политиков в Украине

По его мнению, возможность введения новых санкций ограничена. Из-за смены власти в Украине международные партнеры не знают, на чем будет строится внешняя политика страны.

Команда Зеленского отреагировала на паспортизацию на Востоке, заявив, что Россия действует как агрессор: "Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта. Эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России, как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну".

Ранее они подчеркивали, что будут защищать права украинских граждан, живущих на неподконтрольных территориях.

В ходе избирательной кампании Владимир Зеленский говорил, что к участию в мирных переговорах нужно привлечь Великобританию и США. Однако конкретики в отношении этой проблемы украинцы от него пока не услышали.

"Я согласен с тем, что Россия, раздавая паспорта, готовится к дальнейшей эскалации. Такой же сценарий был реализован в Грузии, Южной Осетии и Абхазии", - резюмирует Денис Рыбачок.

С этим соглашается заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука: "Указ Путина означает очередное повторение сценария, который был воплощен в так называемой "Приднестровской Молдавской Республике", Южной Осетии, Абхазии. Когда начались боевые действия, выяснялось, что больше 90% местного населения являются гражданами России. Именно это они сейчас вводят и на Донбассе".

Учиться на ошибках предшественников и не повторять их Зеленскому советуют дипломаты и эксперты-международники. В частности, не идти на прямые переговоры с Владимиром Путиным без международных посредников.

Фактически же политическое противостояние с новоизбранным украинским президентом Путин уже начал.

Пока заочно и с помощью намеков.

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