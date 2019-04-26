Отказывается ли Зеленский от своих обещаний?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Владимира Зеленского начали обвинять в публичном отказе от собственных обещаний. Действительно ли победитель президентской гонки начал "сдавать назад"?

После триумфального для Владимира Зеленского второго тура выборов в медиапространстве все чаще появляются мысли о том, что он и его команда начали отказываться от своих обещаний - тех самых, которые позволили "ЗеКандидату" получить 73% голосов поддержки.

Так ли это?

BBC News Украина проверила риторику команды Зеленского в отношении некоторых вопросов до и после выборов.

"Снижение тарифов"

Чуть ли наибольшую критику со стороны оппонентов Владимира Зеленского вызывает якобы отказ от обещаний снизить коммунальные тарифы.

"Это не совсем прерогатива президента с экономической и государственной точки зрения", - заявил в эфире телеканала ICTV политконсультант команды Зе Дмитрий Разумков сразу после голосования 21 апреля.

Владимир Зеленский действительно не давал четких обещаний снизить тарифы после победы - в его программе этого нет.

Впрочем, теме "завышенных тарифов" в предвыборной риторике Зеленского и его команды было отведено видное место.

Например, в февральском видеоролике "Тарифы за коммуналку: Платить невозможно уменьшить" Владимир Зеленский так говорил на "тарифную тему": "На "т" начинается, на "полный капец"- заканчивается".

Из видеообсуждения с экспертами вытекало, что проблемы с тарифами вызваны влиянием монополий, схемами типа "Роттердам +" и нежеланием властей инвестировать в собственную добычу газа.

Копірайт зображення Facebook Команды Зеленского Image caption В одном из своих видеообращений Владимир Зеленский со ссылкой на экспертов сетовал на сокращение добычи собственного газа в Украине в сравнении с 1970-ми годами, а также на влияние монополий на формирование тарифов

"Со всеми этими монополиями, конечно же, надо бороться на уровне государства. Наше государство не борется ... Как может наше государство бороться с монополией, если оно само взрастило эту монополию?" - задавался вопросом Владимир Зеленский.

"Согласно среднестатистическим данным, украинец сегодня за коммуналку платит от 30% до 50% своих доходов. А если провести сравнение с европейскими государствами, то там, друзья мои, люди платят от 13% до 20%", - рассуждал тогда еще кандидат в президенты.

Шла речь о возможном снижении тарифов.

Так, Андрей Герус, эксперт "ЗеКоманды" по энергетике, ЖКХ и антимонопольному регулированию, в том же видео отмечал: "Стоит только открыть рынок электроэнергии, цена сразу упадет на 15%".

А сам видеоролик заканчивался тезисом другого эксперта - Виктора Куртева из УК "Метрополия": "Вам не нужна реформа энергорынка - долго и много лет. Вот посадите одного человека - условно Андрея (Геруса. - Ред.). Он возьмет структуру тарифов и за месяц просто пальцем ткнет - где нужно порезать и на сколько. И вырежет эти раковые опухоли без всяких рынков, конкуренции и долгоиграющих тем. И 80% "перегибов" может быть решено за очень короткий промежуток времени при наличии политической воли".

Еще больше ожиданий в отношении "снижения тарифов" принесли результаты социологических исследований.

За несколько дней до второго тура КМИС опубликовал результаты опроса, где самым главным ожиданием от первых ста дней президента стало "снижение тарифов на коммунальные услуги".

Копірайт зображення униан Image caption Тарифы - традиционная тема предвыборных лозунгов. Некоторые из кандидатов вообще обещали снизить их в четыре раза

Уже после победы Зеленского Дмитрий Разумков в упомянутом интервью ICTV объяснял, что на самом деле "ЗеКоманда" обещала повлиять на тарифы посредством борьбы с коррупцией.

"Если мы говорим о коррупционной составляющей, которая часто лежит в основе тарифов - в том числе и пресловутый "Роттердам +", - то позиция президента во многом может повлиять на эти процессы. А снижение коррупционной составляющей, думаю, даст возможность, в том числе, снизить тарифы", - отмечал политконсультант Зеленского.

Но, добавил Дмитрий Разумков, это не может произойти "спустя день-два-три после инаугурации": "Это процесс непростой, который придется пройти и президенту Зеленскому и его команде, и украинскому народу".

"В рамках законодательства, на что сможет президент влиять - он будет влиять", - резюмировал Разумков.

Влиять же на тарифы президент может лишь опосредованно - через правительство и через назначение нескольких членов Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП).

Быстрое завершение войны и Минские соглашения

Копірайт зображення УНІАН

Еще одна тема, где, как считают оппоненты Владимира Зеленского, он изменил позицию после выборов - это подход к Минским соглашениям.

В начале кампании и до нее Владимир Зеленский действительно много критиковал Минские договоренности и неспособность "старой власти" перекратить бои на Донбассе.

"Минские соглашения - не работают. Правильно? Правильно", - сетовал Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону в конце 2018 года, еще до своего официального заявления о выдвижении кандидатом на пост президента Украины.

Похожие тезисы он озвучивал и в интервью BBC в феврале: "Что касается России, которая захватила и оккупировала часть Украины, нельзя работать посредством одних лишь минских соглашений. Мы видим, что Минские соглашения не работают, их надо расширять, подтягивать больше стран, западных партнеров".

В то же время Владимир Зеленский подчеркивал, что все мирные процессы на Донбассе нужно проводить максимально быстро (резонансной стала его фраза "нужно прекратить огонь, просто прекратить стрелять").

"Мы не можем себе позволить какой-либо долгий процесс. Потому что каждый день мы начинаем утро с новостей, сколько наших ребят погибло на востоке. Мы понимаем, что каждый день - это жизнь, это человеческая судьба и трагедия для каждой человеческой семьи" , - рассказывал Владимир Зеленский в интервью каналу "Украина" о том, как долго могут продолжаться переговоры о реальном перемирии на Донбассе.

Копірайт зображення УНІАН

Впрочем, после выборов в "ЗеКоманде" четко заявили, что от Минских соглашений новоизбранный президент отказываться не будет, а мирное урегулирование не может быть очень быстрым.

"Война - это длительный вопрос. Никто не имеет возможности закончить войну завтра. Обещать это было невозможно", - объяснял Дмитрий Разумков в упомянутом интервью каналу ICTV 21 апреля.

"Продолжением "нормандского формата" являются Минские соглашения, и от них отходить нельзя. Там действительно много моментов, которые на сегодня позволяют говорить, что "Минск" не особо эффективен. Это правда. Но отходить от этого формата нельзя, ведь к "Минску" привязаны все ключевые санкции в отношении РФ", - добавил политконсультант Разумков.

Image caption Дмитрий Разумков в интервью BBC News Украина незадолго до выборов отмечал, что "ЗеКоманда" недовольна тем, как работают Минские соглашения, но простых альтернатив им нет

Следует отметить, что с приближением выборов команда Владимира Зеленского более осторожно говорила о Минских соглашениях.

В интервью BBC News Украина за десять дней до второго тура Дмитрий Разумков подчеркивал, что Минские соглашения как продолжение "нормандского формата" являются одним из ключевых векторов переговоров с Россией по Донбассу (вместе с двумя другими - привлечением США и Великобритании к переговорному процессу).

"Представим команду"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Будущие кадровые назначения - чуть ли не главный вопрос к победителю президентской гонки

В течение всей кампании от Владимира Зеленского ожидали представления людей, которые впоследствии могут получить должности, к назначению которых причастен президент: министра обороны, министра иностранных дел, руководителя СБУ, Генпрокуратуры, начальника Генштаба ВСУ или, по крайней мере, руководителя будущей Администрации президента.

В команде Зеленского, которая декларировала свою полную открытость, на это отвечали, что кандидат в президенты не обязан расскрывать все свои кадровые планы ( "Скажите, когда Петр Алексеевич Порошенко презентовал, например, кандидатуру Гладковского на должность заместителя секретаря СНБО ...?" - спрашивал Дмитрий Разумков в интервью BBC News Украина).

"ЗеКоманда" также утверждала, что ни один из ее членов ни с кем не договаривался о будущих должностях.

В конце концов, в марте Владимир Зеленский пообещал представить команду ко второму туру: "За нос водить людей не будем - мы пятерку назовем".

Копірайт зображення Getty Images Image caption "ЗеКоманда" накануне встречи с президентом Франции (слева направо): Иван Баканов, Александр Данилюк, Владимир Зеленский и Руслан Рябошапка

А 18 апреля в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" Зеленский представил свою команду экспертов в различных сферах: от обороны и финансов до медицины и образования.

Зеленский подчеркнул, что представленные им люди не являются кандидатами на должности министров.

Например, Иван Апаршин впоследствии в интервью каналу ZIK пояснил, что должность министра обороны ему не предлагали: "Будущий президент Украины представил меня как советника по вопросам безопасности и обороны, который может с ним войти в Администрацию президента".

"Советник по медицине" Евгений Комаровский также написал впоследствии в Facebook, что "министром быть не планирует".

А вот один из юристов штаба Зеленского Андрей Богдан в интервью "Украинской правде" та НВ заверил, что Зеленский не раздает должности, пока официально не станет президентом: "За год не было выдано ни одного векселя. У нас нет ни одного министра, депутата. Это - не часть политической игры. Это - договоренность".

Сам Владимир Зеленский на первом брифинге после результатов экзит-полов в очередной раз пообещал очень скоро приоткрыть завесу над будущими кадровыми решениями.

"В ближайшее время - у нас еще есть время - мы представим команду. Вы увидите весь состав команды Владимира Зеленского", - анонсировал победитель выборов.

А пока Владимир Зеленский отправился в Турцию. Отвез своих детей в "пионерский лагерь" под названием "Весело!", отметив, что это - его первые выходные за последние четыре месяца.

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