Поливальный понедельник: водные баталии под дождем во Львове
- 29 апреля 2019
- Share this with Facebook
- Share this with Twitter
- Share this with ВКонтакте
- Share this with Одноклассники
- Share this with Facebook
- Share this with Twitter
- Share this with ВКонтакте
- Share this with Одноклассники
-
Поделиться
Share this withВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
-
MessengerShare this with Messenger
-
MessengerShare this with Messenger
-
-
ВКонтактеShare this with ВКонтакте
-
LiveJournalShare this with LiveJournal
-
Мой мирShare this with Мой мир
-
ОдноклассникиShare this with Одноклассники
-
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
В первый день после Пасхи во Львове традиционно проходит Поливальный понедельник: сотни людей собираются на площади Рынок в центре города с водными пистолетами, бутылками и даже ведрами и поливают друг друга водой.
- Писанки и зайчики - украинская Пасха в фото
- Почему воскресенье Вербное и зачем святят вербу?
- Что украинцы на праздники надевали: фотовыставка "Щирі. Свята"
Как проходил этот праздник, для BBC News Украина рассказывает Анна Беловольченко из Львова.
Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram