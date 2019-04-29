В первый день после Пасхи во Львове традиционно проходит Поливальный понедельник: сотни людей собираются на площади Рынок в центре города с водными пистолетами, бутылками и даже ведрами и поливают друг друга водой.

Как проходил этот праздник, для BBC News Украина рассказывает Анна Беловольченко из Львова.

Копірайт зображення Никита Печеник Image caption Традиция поливальных понедельников - давняя. Раньше было принято поливать водой девушек, ведь таким образом якобы происходило их очищение от злых духов.

Копірайт зображення Никита Печеник Image caption Сейчас праздник утратил такое ограничение - обливают все и всех.

Копірайт зображення Никита Печеник Image caption В центре города Льва коммунальные службы обеспечили бесперебойную подачу воды. В целях безопасности также ограничили трамвайное движение.

Копірайт зображення Никита Печеник Image caption Тротуары - зона для зрителей, которые не хотят намокнуть. Часть из них хочет максимально обезопаситься и прячется под зонтами.

Копірайт зображення Никита Печеник Image caption В этом году ряды тех, кто не боится воды, существенно поредели - во Львове идет дождь, а температура всего +13.

Копірайт зображення Никита Печеник Image caption Среди тех, кто решил не изменять традициям, был городской голова Андрей Садовый с сыновьями.

Копірайт зображення Никита Печеник Image caption В основном же среди ярых "поливальщиков" - подростки и дети, которые обливают друг друга из всего, что попадается под руку.

Копірайт зображення Никита Печеник Image caption А кого-то - даже бросают в ванну.

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