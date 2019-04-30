Зеленский - президент: что думают об этом украинские комики

Копірайт зображення Facebook/Студія "Квартал 95"

Украина сегодня - в центре внимания всего мира. Не столько из-за самого факта проведения президентских выборов, сколько из-за личности человека, который их выиграл.

Владимир Зеленский - известный комик, актер и шоумен. Именно он уже через несколько недель вступит в должность президента Украины и станет первым главой государства без какого-либо политического опыта. И это не шутка.

BBC News Украина собрала мнения его коллег по цеху - комиков, комедийных актеров и представителей шоубизнеса - по поводу того, как они оценивают избрание Зеленского президентом и чего от него ожидают.

Андрей Данилко

Создатель образа Верки Сердючки в начале марта в интервью программе "Ходят слухи" не одобрил решение Владимира Зеленского пойти в политику.

"Я хорошо знаю Володю, я не знаю, какая у него реальная ситуация, но мне казалось, что все-таки это зря", - сказал Данилко.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Верка Сердючка во время праздничного концерта ко Дню Независимости в Киеве, 24 августа 2013 года

Он рассказал, что было время, когда ему тоже предлагали уйти в политику, предлагали большие деньги, но он отказался.

Сергей Сивохо

Известный КВНщик и шоумен Сергей Сивохо публично поддержал поход Владимира Зеленского в большую политику.

Он неоднократно появлялся в штабе руководителя "Студии Квартал 95" во время избирательной кампании и даже успел поработать наблюдателем на избирательном участке.

Image caption Сергей Сивохо в штабе Владимира Зеленского во время первого тура выборов, 31 марта 2019 года

На победу Зеленского в соцсети Сивохо отреагировал кратко: "Мы счастливы!".

В интервью изданию "Новости Донбасса" он сказал: "Я знаю, что Володя самый адекватный человек из всех, кто сейчас в политике".

"У нас очень много общих точек зрения, потому что мы знаем друг друга не один десяток лет. Я надеюсь, что такой человек у руля сможет что-то сделать", - считает Сивохо.

Виктор Андриенко

Известный актер и один из участников юмористического телепроекта "Шоу долгоносиков" Виктор Андриенко в комментарии BBC News Украина выразил сожаление по поводу того, что Владимир Зеленский ушел в политику.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Актер Виктор Андриенко во время комедийного моноспектакля "Человек перед зеркалом", Запорожье, 8 ноября 2018 года

"Мне его жалко. Считаю, что творческие люди должны заниматься своим делом, ведь они эмоциональны. А политика - это холодный ум, где нужно отключить эмоции, иногда это цинизм. Иначе не выживешь", - говорит актер.

Оля Полякова

Ведущая развлекательных шоу, актриса и певица Оля Полякова считает, что "начинается новая эра".

При этом шутит: "Если что, я не выше, я длиннее. Кстати, на этом фото я предлагала потренироваться, как я буду вести "Лигу смеха", когда победит Владимир!".

Елена Кравец

Коллега и землячка будущего президента Елена Кравец - единственная женщина в актерской команде "Студия Квартал 95", а теперь - еще и лидер нового телешоу "Женский квартал".

В начале года Владимир Зеленский в интервью "Украинской правде" сказал, что Кравец была против его похода на выборы. "Лена Кравец - против. Потому что она подружка моей жены", - сказал он.

Другие представители "Квартала 95" поддержали такое решение.

Копірайт зображення УНІАН Image caption По словам Владимира Зеленского, Елена не поддерживала его решение пойти в политику

Сама Елена публично не комментировала поход своего коллеги в политику, но журналисты заметили ее в день второго тура в штабе Зеленского.

А уже после объявления результатов экзит-полов она написала в Facebook: "Я поздравляю тебя, мой друг Владимир Зеленский! В добрый путь и с Богом!".

При этом она шутливо спросила: "И можно я не буду тебя переименовывать в телефоне?".

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