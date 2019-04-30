Власти Вьетнама планируют запретить мопеды в Ханое. Британский фотограф-портретист Джон Энох документирует, возможно, последние годы уникальной азиатской культуры.

Копірайт зображення Jon Enoch

"В Юго-Восточной Азии мопед - это образ жизни. Это "рабочая лошадка", на которой перевозят огромное количество самых разнообразных, порой весьма необычных вещей", - рассказывает Энох, фотограф-фрилансер из Лондона.

Копірайт зображення Jon Enoch

Копірайт зображення Jon Enoch

"Когда я впервые приехал в Юго-Восточную Азию 15 лет назад, меня поразило количество мопедов и мотоциклов. Думаешь о том, как здесь вообще перейти дорогу", - говорит он.

"Я заинтересовался водителями и тем, что они возят", - продолжает фотограф.

"Когда я видел необычный груз - горы яиц, башню из мешков со льдом или охапки цветов - это было настолько визуально красиво, что я начал просить у водителей разрешения сфотографировать их".

Копірайт зображення Jon Enoch

Копірайт зображення Jon Enoch

В 2017-м власти объявили, что к 2030 году в пределах города планируют запретить весь двухколесный мототранспорт, чтобы решить проблему пробок и бороться с загрязнением воздуха.

Многие считают, что в такие короткие сроки это сделать будет невозможно, особенно если сначала не придумать альтернативу мопедам и мотоциклам.

Копірайт зображення Jon Enoch

"Я очень давно планировал сделать эту серию снимков. Когда я узнал, что в течение следующих десяти лет мопеды планируют запретить, то понял, что мне нужно лететь туда как можно скорее и заканчивать проект", - рассказывает фотограф.

Копірайт зображення Jon Enoch

Копірайт зображення Jon Enoch

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Фото: Джон Энох.