Копірайт зображення Getty Images Image caption В мае газ для населения должен подешеветь, а для промышленности - подорожать

В мае украинцев ждет уменьшение тарифов на газ, новости в сфере коммунальных услуг, "наклейка" о техосмотре авто, завершение оформления "евроблях", возможность сменить оператора без изменения номера и е-медкарты.

Газ для населения дешевеет, для промышленности - дорожает

По договоренности между правительством и "Нафтогазом", цена на газ для населения должна уменьшиться примерно на 30 копеек за куб.

В "Нафтогазе" объяснили, что из-за уменьшения цен на газ на внешних рынках, с 1 мая этого года конечная розничная цена газа для населения составит 8247 грн за тысячу кубов. Это на 300 грн дешевле, чем сейчас.

С другой стороны, договоренность предусматривает, что в случае, если рыночные цены пойдут вверх, цена газа для населения не должна превышать нынешнюю - 8550 грн за тысячу кубов.

При этом перерасчет субсидий для большинства потребителей в мае будет автоматическим.

"Мы приняли решение, что с 1 мая 90% субсидиантов получат перерасчет субсидий на новый отопительный сезон в автоматическом режиме", - заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

В октябре прошлого года правительство приняло постановление №867, которым повысило цену на газ на 23,5%, выполнив давнее обязательство перед МВФ об установлении рыночных цен для всех потребителей - и для промышленности, и для населения.

Следующее повышение, согласно постановлению, должно было состояться после завершения отопительного сезона, в мае. За месяц кубометр газа должен был подорожать до 9,852 грн, а в конце года - до 12,314 грн.

Однако, как утверждает министр финансов Оксана Маркарова, снижение цены на газ для населения не приведет к осложнениям в отношениях с МВФ, поскольку вполне укладывается в логику договоренности об установлении рыночных цен для всех категорий потребителей:

"Цены, установленные в постановлении №867, фактически, будут функционировать как потолок цен на природный газ для населения до конца этого года".

Ранее ожидалось, что в мае должен состояться очередной пересмотр программы сотрудничества Украины с МВФ, по итогам которого Киев ожидает получить следующий транш по программе stand-by.

Для промышленных потребителей, которые давно покупают газ по рыночной цене, минимальная цена, которую предлагает "Нафтогаз", составит 7 558,8 грн за тыс в кубов (с учетом НДС). Чтобы получить газ по такой цене, предприятие должно покупать не менее 50 тыс. кубов в месяц и не иметь долгов.

По сравнению с апрелем цены для промышленности вырастут на 5,2-11,5%.

"Коммуналка" - по-новому

С 1 мая вступают в силу некоторые нормы законов "О жилищно-коммунальных услугах" и "О коммерческом учете". Эти нормы должны были заработать еще почти год назад - в июне 2018 года, однако по инициативе правительства и местной власти парламентарии отложили введение изменений.

Новые законы предусматривают изменения в обслуживании дома и придомовой территории. С 1 мая операторы коммунальных услуг будут подавать воду и отопление только до узла коммерческого учета, то есть до домового счетчика.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption С 1 мая операторы коммунальных услуг будут подавать воду и отопление только к узлу коммерческого учета, то есть до домового счетчика

Все, что будет происходить внутри дома - уборка, освещение, текущий ремонт - жильцы дома должны или решать самостоятельно, или объединяться и создавать ОСМД, или нанимать управляющего - с соответствующей платой за его услуги. Процесс избрания управляющего может длиться год.

Кроме того, вводятся штрафы за несвоевременную оплату коммуналки.

После того, как завершится отопительный сезон следующего года, за каждый день просрочки будет начисляться пеня:

ее размер не должен превышать 0,01% от суммы долга за каждый день задержки,

общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга,

пеня не начисляется, если государство имеет задолженность по выплате льгот и субсидий или если потребитель имеет задолженность по оплате труда и может документально это подтвердить.

Предполагается, что поставки услуг могут быть ограничены или прекращены, если потребитель не погасит задолженность в течение 30 дней с тех пор, как получит предупреждение от поставщика.

В общем, новый закон о ЖКХ предусматривает как расширение прав потребителей, так и увеличение количества обязанностей и более жесткую ответственность за коммунальные долги.

Автоновации

С 1 мая 2019 года в Украине меняется процедура прохождения обязательного технического контроля автомобилей. После прохождения техосмотра вместе с бумажным бланком с данными о его результатах, владельцы авто получают также самоклеющуюся RFID-метку радиочастотной идентификации. Ее нужно будет прикрепить к лобовому стеклу.

В МВД считают, что изменение процедуры поможет сократить риск фальсификации протоколов о прохождении технического осмотра.

Копірайт зображення UNIAN Image caption С 24 мая "евробляхи" будут вне закона

24 мая завершается период, когда владельцы авто с еврономерами могли их официально оформить.

После этого те, кто не растаможил, но продолжает ездить на еврономерах с нарушением таможенных правил, будут вынуждены платить большие штрафы.

Если такой автомобиль обнаружат на таможне, штраф составит 170 тыс. гривен, а в случае остановки автомобиля полицией на территории Украины - от 8,5 до 17 тыс. гривен.

В ГФС указывают, что у владельцев "евроблях", которые не воспользуются возможностью растаможить автомобиль, есть два варианта.

Первый - вывезти автомобиль за пределы Украины и оставить там. Второй - разобрать "евробляху" на запчасти.

Старые номера - в новые "симки"

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С мая можно будет сменить оператора, сохранив номер телефона. Однако для этого пользователям мобильной связи придется не только предоставить старую SIM-карту, но и документы - паспорт или права и идентификационный номер.

Юридические лица могут подавать заявки на групповой перенос номеров на другого оператора.

После подачи заявки и документов клиент получит новую "симку", на которой останется его старый номер.

E-медкарта - обязательна

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С мая врачи обязаны вести записи о визите пациентов в электронной системе. Из электронной карты врач может распечатать консультационный вывод, касающийся конкретного визита пациента, диагноз и назначенное лечение.

Сначала сами пациенты не будут иметь доступ к этим записям, но впоследствии планируется запустить персональный кабинет пациента в интернете.

Ожидается также, что во второй половине года в е-медкарты смогут добавлять свои записи лаборатории и консультационно-диагностические центры.

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