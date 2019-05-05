Сериал "Чернобыль" от HBO: страшная история без прикрас
Сказать, что новый мини-сериал от HBO "Чернобыль" наводит на размышления - все равно, что описать Усэйна Болта как хорошего бегуна, а воды Антарктики - как умеренно холодные.
Эта лента не просто заставляет думать - она лишает сна.
Техногенная катастрофа, которая началась со взрыва около часа ночи на Чернобыльской АЭС в советской Украине 26 апреля 1986 года, наглядно "вылилась" в пять серий, по часу каждая.
- "Лучше жить с радиацией, чем с войной": кто и зачем переезжает жить в Чернобыль
- Воскресенье Припяти. Приключения художника Гамлета в Чернобыльской зоне
- Виртуальный Чернобыль на выставке в Германии
К концу третьей мне уже хотелось чего-то полегче: например, пересмотреть "Ад в поднебесье" или "Лютер".
Что-то далекое от такой жестокой реальности.
Когда опасность, которая затаилась в пучине атомной энергии, воспроизводят с такими жуткими подробностями - в жилах стынет кровь.
Ходят слухи, что правительства стран мира приуменьшили масштаб случившегося в ту ночь в Припяти для защиты собственных планов развития ядерной энергетики. Если это так, то эта лента помогает понять, почему.
События начинаются через два года после аварии в маленькой, скромной квартире физика Валерия Легасова (Джаред Харрис).
Ночь. На часах - 1:10.
- Выходные в Чернобыле. Думаете, это не романтично?
- Возможен ли "второй Чернобыль" на шахте Юнком в "ДНР"?
Человек, возглавлявший комиссию по расследованию несчастного случая, сидит на кухне перед микрофоном и кассетным магнитофоном.
Он прослушивает свои записи с подробным изложением того, что ему известно о событиях до, во время и после катастрофы - когда после проверки безопасности взорвался блок № 4 Чернобыльской АЭС.
Из автомобиля на противоположной стороне улицы за окнами его квартиры наблюдает КГБ.
Атмосфера зловещая и гнетущая. Мир, в котором люди забыли, что такое улыбка.
И это только начало. Дальше будет хуже.
Мы возвращаемся на 2 года и один час назад. Перед глазами - другая квартира, на этот раз в Припяти. Молодая женщина (Джесси Бакли) возвращается в кровать, она болеет.
Рядом спит ее муж (Адам Нагаитис). Она идет к окну и останавливается на полпути - огромный взрыв сотрясает здание. Этого достаточно, чтобы разбудить ее мужа.
Он выпрыгивает из кровати, бежит к окну и видит, как отблески фосфоресцирующего света и пламени вздымаются над бетонным зданием. Он возвращается к жене, говорит, что все хорошо и ничего особенного не произошло. Одевает защитную форму спасателя и выезжает на место происшествия.
Дальше - сокрытие масштабов аварии, огромные дозы радиации, от которых "горит" кожа, и возможность ядерного апокалипсиса, если бы не жертвенное мужество тех, кто сознательно или бессознательно отдали свои жизни, чтобы уменьшить опасность бедствия.
Трудно воспринимать историю через призму экрана, если знаешь, как все происходило на самом деле.
Весь город с еще сонными детьми в пижамах собрался на мосту и наблюдает за огнем сквозь дымку радиоактивного пепла. Картина, от которой даже у очень мужественных на глаза наворачиваются слезы.
Динамичное развитие событий и отличная игра актеров, говорящих на русском без фальшивых акцентов, создают атмосферу жизненной достоверности.
Шведский актер Стеллан Скарсгард воплотил образ советского чиновника-карьериста Бориса Щербины. Его Кремль назначил руководителем правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии.
Сначала "партийная линия" Щербины строится на невежестве и самоуспокоении. Однако, прибыв на место аварии и пообщавшись с Валерием Легасовым, он убеждается, что ситуация - сложная, а опасность - серьезная.
Появляется еще один персонаж - белорусский физик-ядерщик Ульяна Хомюк, которую сыграла Эмили Уотсон. Она в Минске поняла масштабы угрозы раньше, чем работники на ЧАЭС.
Женщина приезжает (без приглашения) и предлагает свою помощь Легасову. Вместе они пытаются выяснить причины аварии.
Актерская игра поражает, каждая сцена выглядит достоверно и погружает в советские 1980-е.
Люди живут в бесцветном мире, который редко выходит за пределы мрачной зелено-серо-коричневой палитры.
Когда я начинал смотреть "Чернобыль", думал, что знаю эту историю.
Теперь понимаю, что нет.
Крэйг Мазин написал очень точный и напряженный сценарий, но дело не в этом.
Он переносит вас туда, влечет в самое пекло, ничего и никого не жалеет. Не развлекает и не удивляет. Он хочет, чтобы вы почувствовали эту историю изнутри, чтобы вы задумались.
Ирония в том, что, если бы на поддержание и модернизацию Чернобыльской АЭС потратили столько же времени, усилий и денег, сколько на эту ленту, трагедии можно было избежать.
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