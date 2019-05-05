Сказать, что новый мини-сериал от HBO "Чернобыль" наводит на размышления - все равно, что описать Усэйна Болта как хорошего бегуна, а воды Антарктики - как умеренно холодные.

Эта лента не просто заставляет думать - она ​​лишает сна.

Техногенная катастрофа, которая началась со взрыва около часа ночи на Чернобыльской АЭС в советской Украине 26 апреля 1986 года, наглядно "вылилась" в пять серий, по часу каждая.

К концу третьей мне уже хотелось чего-то полегче: например, пересмотреть "Ад в поднебесье" или "Лютер".

Что-то далекое от такой жестокой реальности.

Копірайт зображення Sky UK/HBO

Когда опасность, которая затаилась в пучине атомной энергии, воспроизводят с такими жуткими подробностями - в жилах стынет кровь.

Ходят слухи, что правительства стран мира приуменьшили масштаб случившегося в ту ночь в Припяти для защиты собственных планов развития ядерной энергетики. Если это так, то эта лента помогает понять, почему.

Копірайт зображення Sky UK/HBO Image caption По меньшей мере 31 человек погиб, многие получили ранения в результате крупнейшей ядерной катастрофы в истории человечества

События начинаются через два года после аварии в маленькой, скромной квартире физика Валерия Легасова (Джаред Харрис).

Ночь. На часах - 1:10.

Человек, возглавлявший комиссию по расследованию несчастного случая, сидит на кухне перед микрофоном и кассетным магнитофоном.

Он прослушивает свои записи с подробным изложением того, что ему известно о событиях до, во время и после катастрофы - когда после проверки безопасности взорвался блок № 4 Чернобыльской АЭС.

Копірайт зображення Sky UK/HBO Image caption Валерий Легасов (Джаред Харрис) возглавил комиссию, расследовавшую причины аварии на ЧАЭС

Из автомобиля на противоположной стороне улицы за окнами его квартиры наблюдает КГБ.

Атмосфера зловещая и гнетущая. Мир, в котором люди забыли, что такое улыбка.

И это только начало. Дальше будет хуже.

Мы возвращаемся на 2 года и один час назад. Перед глазами - другая квартира, на этот раз в Припяти. Молодая женщина (Джесси Бакли) возвращается в кровать, она болеет.

Рядом спит ее муж (Адам Нагаитис). Она идет к окну и останавливается на полпути - огромный взрыв сотрясает здание. Этого достаточно, чтобы разбудить ее мужа.

Он выпрыгивает из кровати, бежит к окну и видит, как отблески фосфоресцирующего света и пламени вздымаются над бетонным зданием. Он возвращается к жене, говорит, что все хорошо и ничего особенного не произошло. Одевает защитную форму спасателя и выезжает на место происшествия.

Копірайт зображення Sky UK/HBO Image caption Людмила Игнатенко (Джесси Бакли) волнуется за своего мужа Василия, который был одним из первых, кто начал борьбу с атомным огнем

Копірайт зображення Sky UK/HBO Image caption Василий Игнатенко (Адам Нагаитис) - молодой пожарный, который получил смертельную дозу радиации и умирал медленно и мучительно

Дальше - сокрытие масштабов аварии, огромные дозы радиации, от которых "горит" кожа, и возможность ядерного апокалипсиса, если бы не жертвенное мужество тех, кто сознательно или бессознательно отдали свои жизни, чтобы уменьшить опасность бедствия.

Трудно воспринимать историю через призму экрана, если знаешь, как все происходило на самом деле.

Весь город с еще сонными детьми в пижамах собрался на мосту и наблюдает за огнем сквозь дымку радиоактивного пепла. Картина, от которой даже у очень мужественных на глаза наворачиваются слезы.

Динамичное развитие событий и отличная игра актеров, говорящих на русском без фальшивых акцентов, создают атмосферу жизненной достоверности.

Шведский актер Стеллан Скарсгард воплотил образ советского чиновника-карьериста Бориса Щербины. Его Кремль назначил руководителем правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии.

Сначала "партийная линия" Щербины строится на невежестве и самоуспокоении. Однако, прибыв на место аварии и пообщавшись с Валерием Легасовым, он убеждается, что ситуация - сложная, а опасность - серьезная.

Копірайт зображення Sky UK/HBO Image caption Заместитель председателя совета министров СССР Борис Щербина (Стеллан Скарсгард) был вынужден выбирать между государством и фактами

Появляется еще один персонаж - белорусский физик-ядерщик Ульяна Хомюк, которую сыграла Эмили Уотсон. Она в Минске поняла масштабы угрозы раньше, чем работники на ЧАЭС.

Женщина приезжает (без приглашения) и предлагает свою помощь Легасову. Вместе они пытаются выяснить причины аварии.

Копірайт зображення Sky UK/HBO Image caption Физик-ядерщик Ульяна Хомюк (Эмили Уотсон) пытается установить причины трагедии

Актерская игра поражает, каждая сцена выглядит достоверно и погружает в советские 1980-е.

Люди живут в бесцветном мире, который редко выходит за пределы мрачной зелено-серо-коричневой палитры.

Когда я начинал смотреть "Чернобыль", думал, что знаю эту историю.

Теперь понимаю, что нет.

Крэйг Мазин написал очень точный и напряженный сценарий, но дело не в этом.

Он переносит вас туда, влечет в самое пекло, ничего и никого не жалеет. Не развлекает и не удивляет. Он хочет, чтобы вы почувствовали эту историю изнутри, чтобы вы задумались.

Ирония в том, что, если бы на поддержание и модернизацию Чернобыльской АЭС потратили столько же времени, усилий и денег, сколько на эту ленту, трагедии можно было избежать.

Копірайт зображення AFP Image caption В прошлом месяце в Чернобыле вспомнили тех, кто лишился жизни 33 года назад

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