Одесская трагедия. Пять лет. Знаем ли мы больше?

Копірайт зображення Reuters Image caption Со времени пожара в Доме профсоюзов в Одессе прошло 5 лет

В четверг, 2 мая, исполняется пять лет со дня трагических событий в Одессе. Тогда в результате столкновений между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, еще 250 пострадали.

Родители прогуливаются с детьми. Приезжие с вокзала направляются на остановку. Вот так Куликово поле выглядит накануне годовщины.

О трагедии напоминают лишь цветы и венки на ограде Дома профсоюзов.

Копірайт зображення Анна Грынив Image caption Куликово поле за несколько дней до годовщины

Это место стало "символом" майской трагедии, но следует помнить, что массовые беспорядки начались не здесь, настаивает свидетель событий и участник экспертно-журналистской "Группы 2 мая" Владислав Балинский.

В "Группу 2 мая" вошли журналисты и эксперты в различных сферах, проводившие собственное независимое расследование.

"Я считаю, что смещение акцента в сторону пожара - это манипуляция. События возле Дома профсоюзов развивались уже как конечный этап большого противостояния на Греческой площади, которое можно считать аналогом "Русской весны" в Донецке", - утверждает Балинский.

Первые выстрелы

Именно на Греческой площади произошли первые стычки. Оттуда стартовало патриотическое шествие одесских и харьковских футбольных болельщиков на матч между "Черноморцем" и "Металлистом". К ним присоединились другие патриотические организации и проукраинские активисты.

Сорвать марш решили хорошо экипированные участники так называемого Антимайдана.

Хотя, как оказалось впоследствии, за день до трагедии участники движения "Куликово поле", участвовавшие в акциях Антимайдана, договорились избегать встреч с патриотами. Об этом вспоминает один из лидеров движения Морис Ибрагим.

"Мы договорились не собираться 2 мая ни на Куликовом поле, ни на Греческой площади, чтобы избежать столкновений и жертв. Я выполнил принятое решение", - вспоминает Морис Ибрагим.

Но решение не было единодушным, поскольку "антимайдановцы" все же появились на марше. Почему договоренность нарушили, сам представитель "Куликова поля" однозначного ответа не дает.

"Насколько я понял наших, они пытались не дать им (проукраинским активистам. - Ред.) пойти на Куликово поле. Хотели задержать их на Греческой. Еще нужно разбираться, почему некоторые пришли, но это наши внутренние отношения", - добавляет Морис Ибрагим.

Копірайт зображення VASILIJ PISHCHUK Image caption За несколько часов улицы города превратились в поле боя. Одесса, 2 мая 2014 года

Так исторический центр Одессы превращается в поле боя. Сначала в ход идет пиротехника, затем - брусчатка. Правоохранители ситуацию почти не контролируют.

Дальше - первые выстрелы и первые погибшие. Десятник "Правого сектора" Игорь Иванов и активист Евромайдана Андрей Бирюков. Их портреты уже пятый год висят на месте трагедии.

Копірайт зображення Анна Грынив Image caption Портреты Игоря Иванова и Андрея Бирюкова на месте убийства

Всего на Греческой площади во время столкновений погибли 6 человек с обеих сторон. Все - от огнестрельных ранений.

Пожар в Доме профсоюзов и мифы

Столкновения продолжились на Куликовом поле. Там на тот момент базируется одесский "Антимайдан".

Активисты сносят палатки, впоследствии обе стороны активно кидают друг в друга коктейли Молотова.

Часть бутылок летит из Дома профсоюзов, в котором укрылись "антимайдановцы". Через 15 минут таких боев здание начинает пылать.

Заблокированными остались десятки людей. Некоторые, пытаясь спастись от пожара, выпрыгивали из окон. Спасатели не приезжали более получаса.

Копірайт зображення Reuters Image caption Дом профсоюзов, Одесса, 2 мая 2014 года

В тот вечер на Куликовом поле погибли еще 42 человека. 8 - в результате падения при попытке спастись из горящего дома. От ожогов и отравления угарным газом - 34. Следующие несколько дней после трагедии по городу ходят десятки мифов о причинах смерти людей на Куликовом.

"Были фейки, что там применялись ядовитые вещества, о том, что в подвалах находятся сотни мертвых тел, о группе карателей, которые ворвались в дом и убивали людей. И здесь надо сказать, что ход следствия и поведение органов власти тогда значительно способствовали развитию этих слухов", - вспоминает Владислав Балинский.

С другим мифом - об "Одесской Хатыни" (от названия белорусского села Хатынь, которое сожгли нацисты в 1943 году) - по его словам, приходится бороться до сих пор. Его и сейчас активно "применяют" на российском телевидении.

"В самый горячий момент, когда началась открытая агрессия России против Украины, вот этот миф об "Одесской Хатыни" использовался кремлевской пропагандой для того, чтобы собирать добровольцев со стороны России и запугивать людей. И эта пропаганда работала и работает против Украины", - считает Балинский.

Следствие провалено?

Экс-депутат областного совета Михаил Шмушкович вспоминает те события:

"Это была страшная трагедия для Одессы. Для города с большим количеством горизонтальных связей. Все друг друга знают. У каждого есть кто-то, кто знает того, кто там погиб или пострадал".

И вопрос этой трагедии для Одессы до сих пор не закрыт. Владислав Балинский вспоминает, что в 2017 году к ответственности пытались привлечь 19 представителей "Куликова поля", но по результатам расследования они были оправданы.

"Прокуратура подала апелляцию, но подала несвоевременно и не так, как нужно. Большая часть просто уехала за пределы Украины. Руководители же этих групп Сергей Долженков и Евгений Мефедов были сразу задержаны фактически за сепаратизм. Следствие до сих пор ведет Николаевский суд", - добавляет эксперт.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Дом профсоюзов после пожара в мае 2014 года

Один из "антимайдановцев" - Денис Яцюк - приговорен Приморским районным судом Одессы к 5 годам лишения свободы. Но заочно - пока Яцюк находится в розыске.

Также до сих пор ведется дело о проукраинском активисте Сергее Ходияке, которого обвиняют в убийстве "антимайдановца" на Греческой площади. В этом деле 13 судей взяли самоотвод.

"Были решения по отдельным лицам, которые якобы принимали участие в массовых беспорядках, но это единичные эпизоды, где людей просто выдергивали и привлекали к суду, чтобы было о чем отчитываться", - рассказывает координатор "Группы 2 мая" Татьяна Герасимова.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Начальник милиции общественной безопасности Одессы Дмитрий Фучеджи - один из фигурантов расследования

Также ведется слушание по делу экс-начальника областной милиции Петра Луцюка и его заместителя по общественной безопасности Дмитрия Фучеджи. В другом деле фигурирует экс-глава МЧС Одесской области Владимир Боделан.

"Сегодня можно говорить, что за убийства одесситов никто из чиновников не получил никакого наказания", - добавляет Татьяна Герасимова.

Но большинство активистов и экспертов сами признаются, что почти перестали следить за судами.

Они считают, что глобально следствие провалено, ведь ответ на вопрос, кто был фактическим заказчиком трагедии, общество так и не получило.

"Мы сразу говорили, что расследование обречено, поскольку скрывался ряд доказательств, а часть материалов дела просто исчезла на наших глазах", - констатирует Владислав Балинский.

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