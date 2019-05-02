Лучшие фотографии еды: победители конкурса Food Photographer of the Year 2019
Китайский фотограф Цзяньхуэй Ляо стал победителем конкурса Food Photographer of the Year 2019, отмечающего лучших кулинарных фотографов года.
Фотография, которую сделал Ляо, под названием "Казан с лапшой" изображает фестиваль богини Нюйвы в китайской провинции Хэбэй.
Ежегодно на этот праздник крестьяне надевают костюмы династии Цин и едят лапшу.
Фотограф-победитель получил приз в размере 5000 фунтов стерлингов.
Конкуренция была очень высокой. Организаторы конкурса этого года получили 9000 фотографий из 77 стран - больше всего за всю историю конкурса.
Вот подборка победителей в других категориях.
Приз кулинарного стилиста: Карамельное печенье "Джеми Доджерс", Ким Морфью, Великобритания
Ким Морфью была кулинарным стилистом этого домашнего печенья, которое сфотографировал Мартин Пул.
Принеси урожай домой: Собирая золото, Кази Мушфик, Бангладеш
Кази Мушфик: "Фермеры тяжело работали, собирая урожай риса, который для них на вес золота".
Фуд-портреты, Marks & Spencer: Тарт Татен с тимьяном, Ник Милворд, Великобритания
Ник Милворд: "Простой тарт татен с тимьяном, который придает ему дополнительный аромат, от шеф-повара Клода Маккенны".
Политика еды: Капризы коровы, Мартин Чемберлен, Великобритания
Мартин Чемберлен: "Эта корова, наверное, догадывается о своей судьбе. Ее только что купили на рынке в Низве, что в Омане, и она не хочет слушаться нового владельца. Упав на передние ноги, упрямица повергла в растерянность хозяев, которые просто не знают, что с ней делать дальше".
Категория "Ранее опубликовано", Production Paradise: Красный осьминог, Козимо Барлетта, Италия
Козимо Барлетта: "Когда вы выпускаете Кракена на стол, никогда не знаете, что может случиться!"
Еда на продажу: Рамадан, Элиза Хампфри, Великобритания
Элиза Хампфри: "Голодная продавщица в Джокьякарте в Индонезии сидит среди запретных плодов во время Рамадана, мечтая о своем следующем приеме пищи".
Фуд-блогеры: Сушка пасты, Эйми Твиггер, Великобритания
Эйми Твиггер: "Паста с листиками трав сушится, вися на окне".
Фуд-фотограф-студент: Плотский ужин, Хлое Данн, Австралия
Хлое Данн: "Это фотография из серии моих снимков, исследующих телесность привычек питания человека и роль кулинарного искусства в отношениях между природой и культурой".
Приз Fujifilm за инновации: Разбитое яйцо, Майкл Хедж, Великобритания
Майкл Хедж: "Эта фотография - из серии фото, сделанных для журнала RSA и изображающих тонкие отношения между едой, фермерством и сельской местностью".
Стилист - Кэрри Хьюз, художественный постановщик - Иоганн Шуфиян.
Еда для семьи: Племя Бондо, Сангамитра Саркар, Индия
Сангамитра Саркар: "В Одише в Индии есть много родовых общин, и племя Бондо - одна из них. Они ведут очень простую жизнь. Современное общество не смогло их изменить, поскольку они тщательно оберегают свою культуру и традиции от современной цивилизации".
"На этом фото женщины из племени Бондо готовят еду в глиняном горшке, разжигая огонь на дровах".
Еда за столом, InterContinental: Мидии готовы к употреблению, Жиль Кристофер, Великобритания
Жиль Кристофер: "Фотография, сделанная в студии, изображает готовые к употреблению мидии в специальном ресторанном интерьере. Это фото снято для сети ресторанов Harry Ramsden's".
Юный фотограф до 10 лет: Любовь к маракуйе, Джошуа Джордж, Бахрейн
Джошуа Джордж: "Есть маракуйю прямо с куста было вкусно и весело".
Авторские права на все фотографии принадлежат конкурсу Pink Lady Food Photographer of the Year 2019.