Китайский фотограф Цзяньхуэй Ляо стал победителем конкурса Food Photographer of the Year 2019, отмечающего лучших кулинарных фотографов года.

Копірайт зображення Jianhui Liao

Фотография, которую сделал Ляо, под названием "Казан с лапшой" изображает фестиваль богини Нюйвы в китайской провинции Хэбэй.

Ежегодно на этот праздник крестьяне надевают костюмы династии Цин и едят лапшу.

Фотограф-победитель получил приз в размере 5000 фунтов стерлингов.

Конкуренция была очень высокой. Организаторы конкурса этого года получили 9000 фотографий из 77 стран - больше всего за всю историю конкурса.

Вот подборка победителей в других категориях.

Приз кулинарного стилиста: Карамельное печенье "Джеми Доджерс", Ким Морфью, Великобритания

Копірайт зображення Kim Morphew / Martin Poole

Ким Морфью была кулинарным стилистом этого домашнего печенья, которое сфотографировал Мартин Пул.

Принеси урожай домой: Собирая золото, Кази Мушфик, Бангладеш

Копірайт зображення Kazi Mushfiq

Кази Мушфик: "Фермеры тяжело работали, собирая урожай риса, который для них на вес золота".

Фуд-портреты, Marks & Spencer: Тарт Татен с тимьяном, Ник Милворд, Великобритания

Копірайт зображення Nick Millward

Ник Милворд: "Простой тарт татен с тимьяном, который придает ему дополнительный аромат, от шеф-повара Клода Маккенны".

Политика еды: Капризы коровы, Мартин Чемберлен, Великобритания

Копірайт зображення Martin Chamberlain

Мартин Чемберлен: "Эта корова, наверное, догадывается о своей судьбе. Ее только что купили на рынке в Низве, что в Омане, и она не хочет слушаться нового владельца. Упав на передние ноги, упрямица повергла в растерянность хозяев, которые просто не знают, что с ней делать дальше".

Категория "Ранее опубликовано", Production Paradise: Красный осьминог, Козимо Барлетта, Италия

Копірайт зображення Cosimo Barletta

Козимо Барлетта: "Когда вы выпускаете Кракена на стол, никогда не знаете, что может случиться!"

Еда на продажу: Рамадан, Элиза Хампфри, Великобритания

Копірайт зображення Elise Humphrey

Элиза Хампфри: "Голодная продавщица в Джокьякарте в Индонезии сидит среди запретных плодов во время Рамадана, мечтая о своем следующем приеме пищи".

Фуд-блогеры: Сушка пасты, Эйми Твиггер, Великобритания

Копірайт зображення Aimee Twigger

Эйми Твиггер: "Паста с листиками трав сушится, вися на окне".

Фуд-фотограф-студент: Плотский ужин, Хлое Данн, Австралия

Копірайт зображення Chloe Dann

Хлое Данн: "Это фотография из серии моих снимков, исследующих телесность привычек питания человека и роль кулинарного искусства в отношениях между природой и культурой".

Приз Fujifilm за инновации: Разбитое яйцо, Майкл Хедж, Великобритания

Копірайт зображення Michael Hedge

Майкл Хедж: "Эта фотография - из серии фото, сделанных для журнала RSA и изображающих тонкие отношения между едой, фермерством и сельской местностью".

Стилист - Кэрри Хьюз, художественный постановщик - Иоганн Шуфиян.

Еда для семьи: Племя Бондо, Сангамитра Саркар, Индия

Копірайт зображення Sanghamitra Sarkar

Сангамитра Саркар: "В Одише в Индии есть много родовых общин, и племя Бондо - одна из них. Они ведут очень простую жизнь. Современное общество не смогло их изменить, поскольку они тщательно оберегают свою культуру и традиции от современной цивилизации".

"На этом фото женщины из племени Бондо готовят еду в глиняном горшке, разжигая огонь на дровах".

Еда за столом, InterContinental: Мидии готовы к употреблению, Жиль Кристофер, Великобритания

Копірайт зображення Giles Christopher

Жиль Кристофер: "Фотография, сделанная в студии, изображает готовые к употреблению мидии в специальном ресторанном интерьере. Это фото снято для сети ресторанов Harry Ramsden's".

Юный фотограф до 10 лет: Любовь к маракуйе, Джошуа Джордж, Бахрейн

Копірайт зображення Joshua George

Джошуа Джордж: "Есть маракуйю прямо с куста было вкусно и весело".

Авторские права на все фотографии принадлежат конкурсу Pink Lady Food Photographer of the Year 2019.

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