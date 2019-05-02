Искусство на рельсах: как ГогольTrain возил людей на Гогольfest

Копірайт зображення [STARTUP] ГОГОЛЬFEST/Galkin Image caption На Гогольfest сотни участников приехали из разных городов

"Осторожно, отправляется арт-поезд ГогольTrain", - объявляют в громкоговоритель на вокзале в Киеве. Десять арендованных у "Укрзализныци" вагонов, разрисованных пассажирами накануне, отправились в 14-часовую поездку в Мариуполь.

Так началось фестивальное приключение: две ночи в ГогольTrain и четыре ночи на Гогольfest.

Как будто попала в детский лагерь

Организаторы первого в Европе арт-поезда ГогольTrain пропагандировали no waste policy (отказаться от пластика и пакетов, "вырабатывать" как можно меньше мусора, который попадал бы в мусорники). Они поощряли пассажиров раскрывать свои творческие таланты, брать воду не только для себя, но и для соседа по вагону или жителя Мариуполя.

В поезде - ни одного случайного пассажира, ни одного железнодорожного билета, потому что весь поезд - это фестивальное сообщество людей, которые приобрели абонемент.

Кажется, будто я попала в детский лагерь, только на рельсах и без запретов.

Копірайт зображення [STARTUP] ГОГОЛЬFEST/Mantach

В поезде, где два вагона выделили для баров и сцены, можно было легко завести новые знакомства, петь, ходить между вагонами, подсаживаться к кому-то в купе, угощать едой и брать что-то взамен.

Студент-химик, который вез с собой велосипед, чтобы исследовать Мариуполь, специалист по развитию диспетчерских "скорых", правозащитница, работники посольств, актеры, музыканты, бухгалтеры, юристы, общественные активисты, программисты - кого только здесь не встретишь.

В любой момент можно пойти спать и что-то пропустить. Например, то, что происходит в вагоне-сцене. А там, казалось, пассажиры вот-вот разнесут в щепки весь поезд под музыку от NESTOR или Sheetel.

Копірайт зображення [STARTUP] ГОГОЛЬFEST/Pereverzev Image caption В поезде работали музыкальная сцена и бары

Как танцевали краны

Субботнее утро. Пассажиры медленно выходят из вагонов погреться на солнышке, и так для них начинается Гогольfest - международный фестиваль современного искусства, который уже во второй раз проходит в Мариуполе.

В течение 10 лет это мероприятие мигрировало по различным киевским площадкам, и в конце концов начало путешествовать по городам Украины.

Программа фестиваля состояла из нескольких частей: музыкальная, театрально-перформативная, детская, образовательная, кинематографическая.

Копірайт зображення [STARTUP] ГОГОЛЬFEST/Mantach Image caption Балет кранов и опера "Νερό"

В день прибытия поезда проходило главное и одно из самых обсуждаемых событий всего фестиваля. Гигантские портовые краны, которыми управляли работницы-операторы, создали уникальное зрелище под звуки Азовского судоремонтного завода.

Продолжением этого действа стала гранд-опера Νερό (с греческого - вода), которая, по словам авторов, является "гимном возрождению и очищению". Режиссер оперы - создатель и инициатор Гогольфеста Влад Троицкий.

Около 600 человек видели это непосредственно на территории Азовского судоремонтного завода, другие же наблюдали за действом благодаря прямой трансляции на экране в городском саду.

Копірайт зображення [STARTUP] ГОГОЛЬFEST/Galkin

Берлинский театр Junges Deutsches приехал со спектаклем "Мой странный друг Вальтер" про школьный буллинг, ориентированном на школьников старшего возраста и студентов.

Обычная классная аудитория одной из школ в Мариуполе, за партами 3-4 ученика, учителя и с десяток гостей фестиваля. Так выглядит театральная площадка, где проходит представление.

Актеры бегали по партам, запрыгивали на шкафы, задевали школьников, а те, казалось, не совсем понимали, что происходит, и зачем они сюда пришли.

На этот спектакль был аншлаг, ведь классная комната небольшая, а желающих увидеть действо - сотни. Поэтому в тот день актеры играли "Мой странный друг Вальтер" дважды.

Не меньшей была очередь и на представление Дикого театра "О ДВА" - о любви, которая убивает. Какие только вопросы в нем не поднимались: религиозные, духовные, политические, личные...

Реалистичность сцен и игра актеров создавали ощущение, будто наблюдаешь за драмой одной рядовой семьи. Она заставляла задуматься и о некоторых парадоксальных вопросах: "Где лучше жить - в Киеве или в Украине?"

Копірайт зображення [STARTUP] ГОГОЛЬFEST/Pereverzev Image caption Спектакль "О ДВА" Дикого театра

Музыка на руинах синагоги и лекции Троицкого

В городском саду работала мощная музыкальная сцена, где во время фестиваля выступали Сергей Бабкин, Джамала, Alyona Alyona, Dakhdaughetrs. У моря на территории яхт-клуба "Азовсталь" действовала ночная сцена.

Там танцевали до утра под музыку от групп из Мариуполя, Киева, Бердянска и Харькова.

Копірайт зображення [STARTUP] ГОГОЛЬFEST/Mantach Image caption Зрители на фестивале

Образовательная программа состояла из презентаций и лекций об искусстве, архитектуре, литературе, образовании.

На уличной лекции с Владом Троицким и мариупольцы, и гости фестиваля живо дискутировали о местной власти, политике, финансировании культурных проектов.

Однако время от времени их перебивала дама с соседнего балкона криками не ступать на газон.

Сюрпризом программы стало выступление украинских композиторов на руинах Хоральной синагоги Мариуполя.

Благодаря световому шоу в почти разрушенном здании, сквозь оконные проемы которого просматривались очертания Азовстали, музыкальные композиции звучали по-особенному.

Копірайт зображення [STARTUP] ГОГОЛЬFEST/Galkin Image caption Творческая вспышка в руинах Хоральной синагоги Мариуполя

За четыре дня у моря привыкаешь к фестивальному ритму жизни. Здесь формируются группы по интересам.

Незнакомцы стали друзьями, единомышленниками, соседями, а арт-поезд, где поют, танцуют, играют в игры, рисуют стенгазету и делают аппликации из пакетов АТБ, уже не удивляет.

И кажется, что даже старые плацкартные вагоны с неоткрывающимися окнами и повсеместным "ароматом" туалетов не смогли испортить настроение пассажирам.

Тот же поезд увез участников фестиваля обратно в Киев - 18-часовая поездка пролетела, как одно мгновение.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram