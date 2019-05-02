Искусство на рельсах: как ГогольTrain возил людей на Гогольfest
"Осторожно, отправляется арт-поезд ГогольTrain", - объявляют в громкоговоритель на вокзале в Киеве. Десять арендованных у "Укрзализныци" вагонов, разрисованных пассажирами накануне, отправились в 14-часовую поездку в Мариуполь.
Так началось фестивальное приключение: две ночи в ГогольTrain и четыре ночи на Гогольfest.
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Как будто попала в детский лагерь
Организаторы первого в Европе арт-поезда ГогольTrain пропагандировали no waste policy (отказаться от пластика и пакетов, "вырабатывать" как можно меньше мусора, который попадал бы в мусорники). Они поощряли пассажиров раскрывать свои творческие таланты, брать воду не только для себя, но и для соседа по вагону или жителя Мариуполя.
В поезде - ни одного случайного пассажира, ни одного железнодорожного билета, потому что весь поезд - это фестивальное сообщество людей, которые приобрели абонемент.
Кажется, будто я попала в детский лагерь, только на рельсах и без запретов.
В поезде, где два вагона выделили для баров и сцены, можно было легко завести новые знакомства, петь, ходить между вагонами, подсаживаться к кому-то в купе, угощать едой и брать что-то взамен.
Студент-химик, который вез с собой велосипед, чтобы исследовать Мариуполь, специалист по развитию диспетчерских "скорых", правозащитница, работники посольств, актеры, музыканты, бухгалтеры, юристы, общественные активисты, программисты - кого только здесь не встретишь.
В любой момент можно пойти спать и что-то пропустить. Например, то, что происходит в вагоне-сцене. А там, казалось, пассажиры вот-вот разнесут в щепки весь поезд под музыку от NESTOR или Sheetel.
Как танцевали краны
Субботнее утро. Пассажиры медленно выходят из вагонов погреться на солнышке, и так для них начинается Гогольfest - международный фестиваль современного искусства, который уже во второй раз проходит в Мариуполе.
В течение 10 лет это мероприятие мигрировало по различным киевским площадкам, и в конце концов начало путешествовать по городам Украины.
Программа фестиваля состояла из нескольких частей: музыкальная, театрально-перформативная, детская, образовательная, кинематографическая.
В день прибытия поезда проходило главное и одно из самых обсуждаемых событий всего фестиваля. Гигантские портовые краны, которыми управляли работницы-операторы, создали уникальное зрелище под звуки Азовского судоремонтного завода.
Продолжением этого действа стала гранд-опера Νερό (с греческого - вода), которая, по словам авторов, является "гимном возрождению и очищению". Режиссер оперы - создатель и инициатор Гогольфеста Влад Троицкий.
Около 600 человек видели это непосредственно на территории Азовского судоремонтного завода, другие же наблюдали за действом благодаря прямой трансляции на экране в городском саду.
Берлинский театр Junges Deutsches приехал со спектаклем "Мой странный друг Вальтер" про школьный буллинг, ориентированном на школьников старшего возраста и студентов.
Обычная классная аудитория одной из школ в Мариуполе, за партами 3-4 ученика, учителя и с десяток гостей фестиваля. Так выглядит театральная площадка, где проходит представление.
Актеры бегали по партам, запрыгивали на шкафы, задевали школьников, а те, казалось, не совсем понимали, что происходит, и зачем они сюда пришли.
На этот спектакль был аншлаг, ведь классная комната небольшая, а желающих увидеть действо - сотни. Поэтому в тот день актеры играли "Мой странный друг Вальтер" дважды.
Не меньшей была очередь и на представление Дикого театра "О ДВА" - о любви, которая убивает. Какие только вопросы в нем не поднимались: религиозные, духовные, политические, личные...
Реалистичность сцен и игра актеров создавали ощущение, будто наблюдаешь за драмой одной рядовой семьи. Она заставляла задуматься и о некоторых парадоксальных вопросах: "Где лучше жить - в Киеве или в Украине?"
Музыка на руинах синагоги и лекции Троицкого
В городском саду работала мощная музыкальная сцена, где во время фестиваля выступали Сергей Бабкин, Джамала, Alyona Alyona, Dakhdaughetrs. У моря на территории яхт-клуба "Азовсталь" действовала ночная сцена.
Там танцевали до утра под музыку от групп из Мариуполя, Киева, Бердянска и Харькова.
Образовательная программа состояла из презентаций и лекций об искусстве, архитектуре, литературе, образовании.
На уличной лекции с Владом Троицким и мариупольцы, и гости фестиваля живо дискутировали о местной власти, политике, финансировании культурных проектов.
Однако время от времени их перебивала дама с соседнего балкона криками не ступать на газон.
Сюрпризом программы стало выступление украинских композиторов на руинах Хоральной синагоги Мариуполя.
Благодаря световому шоу в почти разрушенном здании, сквозь оконные проемы которого просматривались очертания Азовстали, музыкальные композиции звучали по-особенному.
За четыре дня у моря привыкаешь к фестивальному ритму жизни. Здесь формируются группы по интересам.
Незнакомцы стали друзьями, единомышленниками, соседями, а арт-поезд, где поют, танцуют, играют в игры, рисуют стенгазету и делают аппликации из пакетов АТБ, уже не удивляет.
И кажется, что даже старые плацкартные вагоны с неоткрывающимися окнами и повсеместным "ароматом" туалетов не смогли испортить настроение пассажирам.
Тот же поезд увез участников фестиваля обратно в Киев - 18-часовая поездка пролетела, как одно мгновение.