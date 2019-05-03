Гройсман и его стратегия. Что задумал премьер после проигрыша власти?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Владимир Гройсман с женой Еленой. Новый имидж, новые планы?

Глава правительства начал самостоятельную политическую игру. Цель - попасть в новый парламент во главе собственной политической силы и потом, не исключено, войти в коалицию и снова возглавить кабинет министров.

"Никогда не скрывал, что буду участвовать в парламентской кампании. Считаю, что еще очень многое нужно сделать", - заявил Гройсман незадолго до второго тура выборов президента Украины.

Рекламные баннеры новой политической силы под названием "Украинская стратегия" заполонили украинские города. На них - не только лозунги, но и подпись "Гройсман".

Движение "Украинская стратегия" позиционирует себя как силу, поддерживающую действующего премьера, однако сам он, хоть и заявлял, что пойдет на выборы с новой политической силой, не называл ее.

Какова стратегия Владимира Гройсмана на ближайшие месяцы, и есть ли у него шансы обойти других политических игроков?

Уйти или остаться?

Копірайт зображення Дементий Белый Image caption Баннер "Украинской стратегии" в Херсоне. "Пока ни о чем", - написал один из комментаторов в Facebook под этим фото

Большинство экспертов, а также представители команды Владимира Зеленского признают, что шансы на то, что Верховная Рада будет распущена, состоятся внеочередные выборы и будет сформировано новое правительство, практически равны нулю.

Поэтому у Владимира Гройсмана есть два пути - остаться на посту до конца осени, пока не будет сформирована коалиция и новый состав правительства после очередных парламентских выборов 27 октября, или покинуть пост и заняться исключительно политикой.

"Владимир Гройсман, проведя встречу с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, показал обществу, что сможет договориться с любым представителем как старой, так и новой власти. До осени 2019 года он, скорее всего, останется на должности. Хотя не исключено, что какие-то кадровые изменения в Кабмине произойдут", - прогнозирует в комментарии ВВС News Украина политолог Наталья Белорус.

В то же время, политтехнолог Виктор Небоженко считает, что, если бы Владимир Гройсман покинул пост после инаугурации нового президента, это повысило бы его шансы на успех в будущем.

"Это был бы сильный политический шаг. Если он уйдет, ни с кем не поссорившись в новой власти и в парламенте, он станет самостоятельным политиком и будет иметь шансы попасть в Верховную Раду. А дальше - торги и договоренности о вхождении в новый Кабмин", - говорит Виктор Небоженко в комментарии ВВС News Украина.

Если же Владимир Гройсман останется до осени, отмечает эксперт, то весь негатив прежней власти будет падать именно на него.

"И против него будут бороться все - и команда Зеленского, и Аваков, и Тимошенко, и Народный фронт, поскольку все будут строить свою избирательную кампанию на критике предшественников", - добавляет Виктор Небоженко.

Политолог также отмечает, что после того, как Владимир Гройсман заявил, что пойдет на выборы с собственной политической силой, искать поддержку в действующем парламенте становится все труднее.

"Ему фактически не на кого опираться. Его отношения с "БПП" - в прошлом, "Народный фронт" также думает о самостоятельном участии в выборах во главе с экс-премьером Арсением Яценюком", - добавляет Виктор Небоженко.

Такого же мнения придерживается политический эксперт Светлана Кушнир.

"Владимир Гройсман достаточно долго и хорошо балансировал между "БПП" и "Народным фронтом", которые на самом деле очень разные, но под правительственные законопроекты премьер их голоса собирал. Реформаторские законы ему удавалось проводить и через Кабмин, и через парламент", - говорит политолог в комментарии ВВС News Украина.

"Но сейчас ситуация в Верховной Раде может кардинально измениться. Какое-то количество депутатов, вероятно, побежит объединятся в поддержку нового президента. И это может обнажить фланги Гройсмана", - добавляет она.

Против "оголтелого популизма"

О своих амбициях Владимир Гройсман косвенно объявил незадолго до второго тура выборов президента Украины. Он сказал, что Верховная Рада требует "разумного большинства, разумной коалиции".

Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, хочу быть активным, бороться за идеи и внедрять их Владимир Гройсман, премьер-министр Украины

"Тогда Украина будет стабильной и будет развиваться ... если мы дадим отпор "оголтелому" популизму", - заявлял он на одном из телеканалов.

Гройсман не уточнил, какие именно политические силы имеет ввиду, хотя популистскими называли президентские избирательные кампании Владимира Зеленского, а также Юлии Тимошенко и Олега Ляшко.

"Однозначно, что это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые способны не просто говорить, а реально делать вещи, которые будут отданы стране. Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, я хочу быть активным, бороться за идеи и их внедрять", - заявил Владимир Гройсман в конце апреля телеканалу ICTV.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Мэр Винницы - в 28, премьер-министр - в 38. Владимир Гройсман говорит, что в новом политическом сезоне "статистом" быть не хочет

"Он - молодой человек, который еще до 40 занимал высшие государственные должности. Стартовые условия у него неплохие, поскольку на парламентских выборах олицетворением "режима" все-таки будет Петр Порошенко, а не Владимир Гройсман. У него и сейчас отрицательный рейтинг ниже, чем у Порошенко. Но важно, кого он с собой поведет на выборы", - говорит в комментарии ВВС News Украина политолог Светлана Кушнир.

Поддержать политическую силу Владимира Гройсмана, считают эксперты, могут избиратели, понимающие что такое популизм. Они не будут поддерживать тех, кто обещает уже завтра пенсию в тысячу евро. Это также те, кто понимает, какие изменения в стране уже произошли и отдают должное "компетентности и стабильности премьера".

Еще одним плюсом Гройсмана называют его незапятнанность в громких скандалах.

Скорее всего, Владимир Гройсман привлечет в свою команду влиятельных в регионах мажоритарщиков, которые являются членами парламента, а также молодых местных лидеров. Для него это выгодный путь, поскольку децентрализация, которой он непосредственно занимается, не самая успешная из реформ власти, проигравшая президентские выборы.

Премьер надеется, что к осенним выборам удастся изменить избирательную систему и ввести открытые избирательные списки.

"Между президентскими и парламентскими выборами есть "окно возможностей", которые надо использовать для того, чтобы дальше менять систему. (...) Нам нужно изменить избирательную систему - открытые списки. Тогда мы более качественных людей приведем в систему центральной власти, в том числе и из местного самоуправления", - заявлял Владимир Гройсман.

Пока же среди основателей "Украинской стратегии" люди, которых избиратели вряд ли знают: депутат и представитель правительства в Верховной Раде Вадим Денисенко, министр кабинета министров, глава офиса реформ премьера Александр Саенко и бывший лидер партии ПОРА Евгений Золотарев.

Копірайт зображення UNIAN

Два премьера, две амбиции

Еще одним фактором, который повлияет на шансы премьера на предстоящих выборах, - возможное участие в них бывшего премьера Арсения Яценюка.

Отношения между Владимиром Гройсманом и Арсением Яценюком особенные. Именно предложение главы Кабмина Яценюка принял тогдашний мэр Винницы и стал вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Хотя, поговаривали, в Киев его приглашали и Виктор Ющенко, и Виктор Янукович. И именно Гройсман стал преемником Яценюка после его отставки.

"Народный фронт" Яценюка, заняв первое место на парламентских выборах в 2014-м, в течение трех лет премьерства Гройсмана вместе с президентской фракцией "БПП" был одной из опор главы правительства в Верховной Раде.

"Как и Владимир Гройсман, Арсений Яценюк без сомнений пойдет на парламентские выборы. И в экспертной среде, и среди избирателей эти два премьера выглядят равнозначно. И каждый из них, идя в парламент, имеет амбиции стать главой правительства. Ну, не министром же или мэром Винницы", - говорит политтехнолог Виктор Небоженко.

Получить премьерский пост, вероятно, снова захочет еще один бывший глава правительства - Юлия Тимошенко, которая на парламентских выборах может рассчитывать на результат не ниже, чем на президентских выборах.

Хотя сейчас лидером будущей президентской гонки социологи называют партию "Слуга народа", этой политсиле, скорее всего, придется договариваться о коалиции.

А до этого времени новая президентская администрация вынуждена будет полгода сотрудничать с правительством во главе с Владимиром Гройсманом. И кто знает - возможно, "стабильность" и "порядочность", на чем, скорее всего, будет строить свою кампанию "Украинская стратегия", именно то, в чем будет нуждаться команда Зеленского осенью.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram