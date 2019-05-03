Почему Джо Байдену все чаще припоминают Украину и при чем здесь выборы в США

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В конце апреля экс-вице-президент США Джо Байден объявил, что будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Как показывают опросы, у Байдена один из самых высоких рейтингов среди демократов, а следовательно именно он является наиболее вероятным соперником Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах.

На фоне заявления Байдена ему начинают припоминать сомнительные эпизоды его биографии, чаще всего - обвинения в непристойном поведении с женщинами и работу в Украине.

Только в последние дни "украинский вопрос" освещался в New York Times и Vanity Fair - оба издания рассуждают о том, может ли "украинская тема" повлиять на президентские перспективы Байдена.

Vanity Fair предполагает, что Украина может стать для него такой же проблемой, какой в 2016 году для Хиллари Клинтон стал скандал с финансированием Фонда Клинтонов: это в своей предвыборной кампании активно использовал Дональд Трамп.

Как Джо Байден связан с Украиной и в чем его обвиняют

В администрации Барака Обамы Джо Байден считался чуть ли не главным ответственным за украинское направление: он часто приезжал в Киев, а в декабре 2015-го даже выступил с речью в Верховной Раде.

Байден неоднократно заявлял, что одной из его главных задач является оказание помощи Украине в борьбе с коррупцией. Однако теперь оппоненты политика называют эти утверждения лицемерием - и вот почему.

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Факт 1. В 2016 году Верховная Рада приняла постановление об увольнении тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина, а в начале 2018-го Джо Байден заявил, что это решение - его личная заслуга.

По словам Байдена, во время одного из визитов в Киев он поставил украинской власти ультиматум: либо они увольняют генпрокурора, либо Украина не получит от США 1 млрд долларов кредитных гарантий.

"Я сказал: я уезжаю через 6 часов. Если к тому времени ваш генпрокурор не будет уволен, денег вы не получите. И тот сукин сын был уволен. На его место поставили того, кому в то время доверяли", - заявил Байден.

Факт 2. Во время руководства Виктора Шокина ГПУ проводила расследование в отношении газодобывающей компании Burisma, владельцем которой считают бывшего регионала Николая Злочевского. В совет директоров этой фирмы до недавнего времени входил сын Джо Байдена - Хантер Байден.

Оппоненты Джо Байдена уже используют эту информацию в качестве доказательства наличия конфликта интересов, а его попытки уволить украинского генпрокурора объясняют манипулированием украинским правосудием с целью защитить собственные интересы.

Сам Джо Байден эти обвинения неоднократно отрицал.

Он заявлял, что его деятельность на посту вице-президента не имела никакого отношения к работе сына, и что они никогда не обсуждали работу Burisma в Украине. Более того, о причастности сына к Burisma Джо Байден якобы сам узнал из сообщений в новостях.

Почему об этом вспомнили сейчас

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О работе Хантера Байдена в Burisma американские СМИ писали еще в 2015 году. Однако после выдвижения Джо Байдена кандидатом в президенты США, эта информация вновь оказалась в центре внимания как СМИ, так и оппонентов политика.

Масла в огонь подлили и слова Юрия Луценко, который в марте заявил, что закрытое уголовное дело против Burisma снова возобновят. New York Times предположила, что украинские власти могли пойти на такой шаг, чтобы "понравиться" администрации Трампа, которая на предстоящих выборах сможет использовать это для критики Байдена.

По информации издания, один из ближайших союзников Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, уже обсуждал дело Burisma с бывшим генпрокурором Украины, а с Юрием Луценко даже несколько раз встречался в Нью-Йорке.

Во время одной из таких встреч Джулиани якобы даже звонил Дональду Трампу и делился с ним последней информацией.

Сам Рудольф Джулиани отказался комментировать свои телефонные разговоры с президентом США, но подтвердил, что неоднократно обсуждал этот вопрос с Трампом.

Vanity Fair предполагает, что с приближением даты выборов давление на Джо Байдена будет только усиливаться, и "украинский вопрос" будет активно использоваться для критики в адрес политика.

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