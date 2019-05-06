Копірайт зображення unian Image caption Невакцинированные дети не могут посещать школы и детские сады, если только у них нет документа о медицинском отводе

"Не делаем прививок себе и своим детям, потому что дети после этого становятся тупыми или умственно отсталыми". "В вакцинах содержатся возбудители неизлечимых болезней - рака, СПИДа, туберкулеза". "У меня знакомая работает врачом, своим детям прививок не делает и другим не советует".

Это мнения людей разного возраста, разных профессий из разных городов и сел Украины. У них есть дети, и они сознательно не делают им прививки.

Откуда взялись и какой масштаб имеют антивакцинальные настроения в Украине, а также почему украинцы боятся вакцин, разбиралась BBC News Украина.

Сплошное недоверие

"Я в целом за вакцинацию, но откуда я знаю, что уколют моему ребенку? Что это будут за лекарства? Я волнуюсь из-за этого", - говорил ВВС News Украина Александр из Киева, который решал, стоит ли делать прививку своему сыну.

Не доверяют вакцинации в целом и производителям вакцины частности, не доверяют медикам, которые делают прививки и условиям, в которых хранятся вакцины, боятся болезней и побочных эффектов из-за вакцинации - такие причины отказов от вакцинации в последние годы приводят в исследовании Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) .

За последние 10 лет антивакцинальные настроения в Украине очень усилились, а количество вакцинированных детей постоянно уменьшалось. Так, если в 2009 году около 80% детей до года были привиты от полиомиелита и дифтерии, а 80% годовалых - от кори, то в течение последующих лет их количество уменьшилось кардинально - в 2014 уже 40% детей имели прививки от полиомиелита, в 2016 - 20% от дифтерии и 45% от кори.

Уровень вакцинации в 2009-2018 годах (данные в %, дети до одного года и 1 год)

Прямым следствием низкого уровня вакцинации врачи называют вспышку кори, которая сейчас наблюдается в Украине - с осени 2017 года уже более 100 тыс. украинцев заболели корью. Украина - "лидер" по этой болезни в мире. Почему же украинцы перестали доверять и врачам, и вакцинам?

В 2008 году после прививки против кори в Краматорске умер старшеклассник Антон Тищенко, которого вакцинировали закупленной Минздравом индийской вакциной. Тогда еще сто человек попали в больницу, а президент Виктор Ющенко после этого случая отменил обязательную вакцинацию.

Этот случай спровоцировал кризис доверия к вакцинации, считает руководитель программ по коммуникации и развитию ЮНИСЕФ Украина Анна Суходольская.

По ее словам, тогда прививки неправильно связали со смертью ребенка, и, хотя было доказано, что вакцина не была причиной трагедии, с тех пор родители не доверяли вакцинации, а врачи начали отговаривать их делать прививки.

Проблема во врачах и в политиках

"Да, драматически уровень прививок упал после 2008 года, но эти зерна упали в подготовленную почву", - считает иммунолог Федор Лапий.

По мнению эксперта, тогда, в 2008 году, не провели кризисную коммуникацию, люди не получали четких ответов от медиков, а у медиков не было знаний, потому это все вместе дало такой результат - антивакцинальные настроения начали расти.

Организованного антивакцинального движения в Украине нет, считает эксперт, но есть большая проблема с медиками и политиками.

Для 60% родителей мнение врача является главным при принятии решения о прививках, говорится в исследовании, проведенном в 2017 году компанией "Социоконсалтинг". Там опросили сотни медиков и родителей и обнаружили, что иногда сами медицинские работники сомневаются в необходимости вакцинации и делятся своими сомнениями с родителями, отговаривая их от прививок.

Копірайт зображення unian Image caption Медики - основной источник дезинформации о прививках, считает иммунолог Федор Лапий

"Медики - основной источник дезинформации, основной источник формирования негативного отношения к вакцинации. Это вопросы образования, подготовки, селекции кадров", - говорит о проблеме врачей Лапий.

По его словам, в Украине есть целый пласт врачей, которые были некомпетентны в вопросах вакцинации и ставили под сомнение необходимость вакцинации в целом. "Это говорят профессора, преподаватели на лекциях. Это слышат студенты", - говорит Лапий.

При этом, по его словам, в Украине не было сильных медицинских обществ с научной базой, которые могли бы на высоком уровне исследовать вопрос прививок, но была зависимость от политических влияний. С 2010 года к этим проблемам добавились еще и проблемы с финансированием, рассказывает иммунолог Федор Лапий.

В Украине незначительное антивакцинальное движение, считает и експерт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова. Однако основная проблема, по ее словам, заключается в том, что эта тема постоянно политизируется и порой даже некоторые ученые выступают против вакцинации. В частности, через профессоров и академиков, которые, например, противостоят Минздраву, доносятся мифы о прививках.

"В 2010-2014 годах на отношение к вакцинации повлияло недоверие к власти и постоянные обвинения в коррупции, в плохо организованных тендерах по закупке вакцин", - говорит Суходольская из ЮНИСЕФ.

Отсутствие бесплатных вакцин в больницах и перебои с поставками также оказали значительное влияние на уровень прививок, говорят медработники в исследовании "Социоконсалтинг". А нехватка вакцин в Украине годами была очень ощутимой. Лишь в 2018 году, впервые за 7 лет, Украина была полностью обеспечена вакцинами согласно календарю прививок, заявляют в Минздраве.

Копірайт зображення unian Image caption Ульяна Супрун считает, что с 2009 года в Украине велась спланированная кампания против вакцинации

С 2015 года вакцины в Украине начали закупать через международную организацию ЮНИСЕФ. Теперь доступ к хорошим вакцинам в Украине есть, и детей вакцинируют теми же вакцинами, что и в Канаде и в других частях Европы, уверяет руководитель Минздрава Ульяна Супрун.

Вакцинация и болезни

Многие родители критикуют медиков из-за того, что детям вовремя не диагностируют какие-то болезни, которые должны стать причиной отвода для прививки.

"В результате у этих детей после или даже в результате вакцинации развивались какие-то сильные реакции или болезни, что еще больше сеяло страх и панику. То есть речь идет о некомпетентности медиков", - говорит о своем осторожном отношении к прививкам Елена из Киева.

Вызывает ли вакцинация болезни у детей? С этим вопросом мы обратились к иммунологу Федору Лапию.

Есть более 300 болезней, которые могут проявить себя у детей после 2-3 месяцев жизни, и отсутствие или наличие вакцинации на их ход не влияет, говорит Лапий: "Если болезнь не диагностирована, то совпадение во времени появления симптомов и прививки, вероятно, будут воспринимать как следствие прививки. Но оснований для таких обвинений нет".

В качестве примера эксперт приводит ситуацию в Японии, где именно из-за страхов перед болезнями, которые возникали в послевакцинальный период, в 70-е годы отменили прививки детей до 2-х лет и проводили их старшим детям. Речь шла о синдроме внезапной смерти детей, неврологических поражениях, эпилепсии.

"Если бы вакцины были причинами этих болезней, то логично было бы предположить, что их количество должно снизиться, но этого не произошло. Эти болезни остались. К ним добавился коклюш, еще больше детей умирало. Часто мы не знаем, что стало причинами этих патологических состояний, но на примере Японии мы видим, что вакцины здесь ни при чем. Япония вернулась к вакцинации с первых месяцев жизни", - говорит эксперт.

Похожий опыт, по его словам, имела и Швеция, где тоже на некоторое время отменили вакцинацию против коклюша, потому что считали, что она приводит к поражениям нервной системы. Но количество этих расстройств несмотря на отмененную вакцинацию не изменилось, к ним добавились случаи коклюша, и вакцинацию в 1996 году вернули.

Тролли и вакцинация

В Украине, начиная с 2009 года, велась спланированная кампания против вакцинации, считает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Признаки спланированной кампании, но на мировом уровне, увидели и авторы исследования, опубликованного в 2018 году в авторитетном медицинском издании American Journal of Public Health.

Там говорилось о том, что в 2014-2017 годах боты в социальных сетях и российские тролли распространяли дезинформацию о вакцинах в Twitter, чтобы посеять раздор в обществе и распространять вредоносное программное обеспечение.

Аккаунты троллей, которые пытались повлиять на выборы в США, также писали о вакцинах, утверждают американские исследователи. При этом посты были как за, так и против вакцинации, чтобы создать иллюзию баланса.

Не видим - не страшно

На то, что антивакцинальные настроения растут не только в Украине, но в мире, указывают и в Центре общественного здоровья Минздрава. Они вызваны тем, что люди перестали бояться базовых инфекций, поскольку не сталкиваются с ними.

Всемирная организация здравоохранения даже признала антивакцинальные настроения одной из главных угроз человечеству.

Чем больше родители знают о различных заболеваниях, их последствиях, тем больше среди них сторонников вакцинации и тем выше уровень прививок их детей - о таких тенденциях говорят в "Социоконсалтинге".

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"Низкий уровень осведомленности является предпосылкой к легковерному восприятию негативной информации о последствиях прививок, которую периодически публикуют в СМИ и социальных сетях", - говорит Валерия Сало, главный специалист по коммуникациям Центра общественного здоровья Минздрава.

По ее словам, общие черты антивакцинальных утверждений - недостоверная информация, эмоциональная окраска сообщений, ссылки на конспиративные теории. Однако основной причиной антивакцинальных настроений, говорят в центре, является недоверие к государству и системе здравоохранения.

Фальшивые справки

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В ЮНИСЕФ оценивают объем фальшивых справок в Украине в 2018 году в 30%, правда, не уточняя, как именно подсчитали это количество. Без справок о вакцинации детей не принимают в детсады и школы, но в интернете можно найти десятки объявлений с предложением изготовить фальшивый документ.

О проблеме фальшивых справок, среди прочего, говорит и известный врач Евгений Комаровский, который выступает советником по вопросам здравоохранения избранного президента Владимира Зеленского:

"К эпидемии кори Украина последовательно шла все годы независимости. Против прививок вакханалия в большинстве СМИ, ложная статистика, липовые справки, дефицит вакцин и т.д".

Отношение меняется

Несмотря на распространение антивакцинальных настроений, отношение к прививкам в Украине постепенно меняется. В Минздраве развернули масштабную информационную кампанию по вакцинации и начали целую спецоперацию с выездом мобильных бригад, которые делают прививки детям в западной Украине, где самые высокие показатели заболевания корью. В 2018 году более 90% годовалых детей и детей шестилетнего возраста получили прививки от кори.

Кроме того, по данным ЮНИСЕФ, если в 2008 году положительно к вакцинации относились лишь 28% родителей, то в 2017 году их количество выросло в три раза - до 75%.

"Прогресс в изменении отношения к вакцинации начался с 2012 года и набирает обороты. На это повлияли и многолетние инвестиции в обучение медработников по эффективному консультированию, и коммуникационные кампании, и интервенции", - говорит Суходольская.

Однако, остается много "незащищенной" молодежи, поэтому, например, корь может "взять реванш" в любое время, предупреждают врачи.

Копірайт зображення facebook.com/UNICEFUkraine Image caption Инна Онищенко и его дочь Зоряна. Ранее Инна была против вакцин

До того как стать мамой, блогер Инна Онищенко была против вакцинации. Она даже убеждала своих друзей отказываться от прививок детей.

"Легко быть антивакцинатором, когда нет собственных детей", - вспоминает она. Но став мамой, женщина пересмотрела свое отношение к вакцинации.

Ее маленькая дочь Зоряна сейчас вакцинирована по календарю прививок. Инна считает, что на самом деле не так много родителей - убежденные антивакцинаторы, большинство просто не имеют достаточно информации о прививках.

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