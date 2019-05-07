Копірайт зображення SKY UK/HBO

На мировые экраны выходит телевизионный мини-сериал "Чернобыль" производства HBO и Sky.

Картина рассказывает драматическую историю взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году, а также о людях, которые пытались минимизировать ее последствия.

Сценаристом сериала выступил Крэйг Мазин, известный по фильмам "Охотник и снежная королева", "Без чувств", "Ангелы Чарли", а режиссером - Юхан Ренк ("Ходячие мертвецы", "Во все тяжкие"). Он назвал эту работу крупнейшим проектом в своей карьере.

Съемки фильма велись в течение четырех месяцев в Литве и Украине.

Согласно программе телеканала HBO, сериал будет состоять из пяти эпизодов по часу каждый. Они будут выходить еженедельно с 6 мая по 3 июня. В Украине лента будет доступна на стримингових платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv с подпиской, включающей коллекцию "Амедиатека".

Мини-сериал рассказывает об "одной из худших техногенных катастроф в истории" и "жертвах, принесенных храбрыми мужчинами и женщинами, ради спасения Европы от невообразимых разрушений", - сказано в описании фильма на сайте HBO.

Как создавался сериал?

Создатель сериала Крэйг Мазин письменно рассказал BBC News Украина об источниках, которые использовал для написания сценария.

"Я провел очень тщательное исследование, используя все возможные источники, в частности рассказы очевидцев, документальные фильмы, научные отчеты, книги, написанные советскими и западными учеными, интервью", - рассказал Мазин.

"Как писатель я чувствовал огромную ответственность не только перед людьми из бывшего Советского Союза, но и непосредственно перед народом Украины", - добавляет сценарист.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сценарист Крэйг Мазин рассказал, что использовал "все возможные источники", работая над сериалом "Чернобыль"

"Поскольку наш сериал имеет целью почтить память всех пострадавших и погибших в результате Чернобыльской катастрофы, мы очень много работали над тем, чтобы максимально достоверно воспроизвести все культурные подробности", - говорит Мазин.

Для этого он постоянно консультировался с бывшими жителями Припяти и выходцами из Украины.

"Мой главный консультант родилась в Кременчуге и жила в Киеве в 1986 году, когда произошла роковая Чернобыльская авария. Я также напрямую общался с бывшими ликвидаторами и бывшими жителями Припяти", - рассказывает сценарист.

Мазину также консультировала давняя подруга Дора Хомяк, американка украинского происхождения, директор по развитию американской неправительственной организации "Вместе", которая помагает украинцам.

Как проходили съемки?

Копірайт зображення HBO/Sky Atlantic Image caption Сцены в Припяти снимались в Вильнюсе. На фото - Стеллан Скарсгард в образе Бориса Щербины

Мазин объясняет, что выбор пал на Литву, поскольку там, как и во многих бывших советских республиках, есть много зданий и локаций, где еще сохранен дух того времени.

"Впрочем, самым важным для нас был доступ к Игналинской атомной электростанции с реакторами типа РБМК, которая была "сестрой" Чернобыльской АЭС. Чрезвычайно важной была возможность снимать внутри в непосредственной близости от этой АЭС для того, чтобы должным образом рассказать историю Чернобыля", - рассказал Мазин в комментарии BBC News Украина.

Игналинская АЭС прекратила работу в 2009 году, поскольку там использовались реакторы, которые были конструктивно похожи на реакторы, используемые на ЧАЭС.

Один из спальных районов Вильнюса "исполнил" роль Припяти. Однако, как сообщали литовские СМИ, режиссер Юхан Ренк во время съемок жаловался на пластиковые окна в домах, которых, конечно, не было в советском городе.

Skip Youtube post by HBO Warning: Third party content may contain adverts End of Youtube post by HBO Image Copyright HBO HBO

Несколько финальных эпизодов снимали летом 2018 года в Киеве.

Крэйг Мазин рассказал BBC News Украина, что в ходе создания сериала посетил зону отчуждения, в частности был на ЧАЭС и в Припяти.

"Мы также отсняли там много материала для сериала, большую часть которого показывают в самом конце, чтобы люди могли понять, что произошло с этой местностью", - говорит сценарист.

По его словам, в Киеве команда сериала отсняла ряд важных эпизодов с участием исполнителей главных ролей, для чего были привлечены украинские съемочные группы.

Кто главные герои?

Копірайт зображення HBO/Sky Atlantic Image caption В сериале, в частности, поаказана история пожарного Василия Игнатенко (Адам Нагайтис) и его жены Людмилы (Джесси Бакли), которая пытается его спасти

Создатели сериала отмечают, что "Чернобыль" - не фильм-катастрофа, а прежде всего история о людях. Именно поэтому сама авария на ЧАЭС происходит в самом начале сериала.

"Взрыв - наименее интересная часть фильма", - рассказал Мазин в интервью Variety. По его словам, в сериале все показано через призму человеческого восприятия, поэтому он намеренно старался не делать фильм похожим по структуре на обычный фильм-катастрофу.

"Это нерассказанная история людей, принесших свои жизни в жертву, чтобы предотвратить катастрофу, которая могла сделать большую часть Европы непригодной для жизни", - сказал Sky исполнитель одной из главных ролей Джаред Харрис, известный по сериалам "Корона" и "Безумцы".

Копірайт зображення HBO/SKY Atlantic Image caption Джаред Харрис сыграл советского ученого Валерия Легасова

Харрис изображает Валерия Легасова, ведущего советского физика-ядерщика. Он одним из первых осознал масштабы беспрецедентной катастрофы, которая произошла на АЭС.

"Он тот, кто понимает, насколько плохо все это может закончится ... Это - самый умный человек в комнате, которого никто не слушает", - говорит Харрис о своем герое.

"Но перед ним также встает проблема, с которой раньше никто не сталкивался, поэтому нет и плана решения. Он использует все свои знания, чтобы попытаться вмешаться, пока ситуация не вышла из-под контроля и не достигла беспрецедентных масштабов", - говорит Харрис.

Копірайт зображення SKY UK/HBO Image caption Ученый Ульяна Хомюк (Эмили Уотсон) пытается установить причины трагедии

С Легасовым работали десятки ученых, которые помогали выяснить и обнародовать информацию о произошедшем. Их воплощением в сериале стала Ульяна Хомюк, советский физик-ядерщик, роль которой исполнила британка Эмили Уотсон ("Рассекая волны", "Хиллари и Джеки", "Жизнь и смерть Питера Селлерса").

А шведский актер Стеллан Скарсгард ("Догвилль", "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца", "Девушка с татуировкой дракона") сыграл еще одного главного героя - заместителя председателя Совета Министров СССР Бориса Щербину. Он был назначен главой правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

"Чернобыль - это предупреждение"

Копірайт зображення Sky UK/HBO Image caption "Если мы забываем о страшных страницах истории, они могут повториться", - говорит создатель сериала Крэйг Мазин

Создатель сериала говорит, что "Чернобыль" не случайно выходит именно сейчас.

"Мир должен знать полную историю Чернобыльской катастрофы, повлекшей за собой такие страшные последствия. Мир также должен знать имена и лица людей, которые так героически повели себя в борьбе с невидимым смертельным врагом", - говорит Крейг Мазин.

"Если мы забываем о страшных страницах истории, они могут повториться", - добавляет он.

Создатель сериала говорит, что по его мнению, сейчас происходит "глобальная война с правдой".

"Все больше правительств и политиков используют нарратив, чтобы исказить и скрыть реальность", - говорит сценарист.

"Чернобыль - не просто трагедия, это предупреждение о том, что может произойти, если люди, обличенные властью, заставят нас поверить в вымысел, а не в правду", - резюмирует Мазин.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram