Пять лет войны: как в больнице Днепра научились заново собирать бойцов

Image caption Василий Стуженко - один из бойцов, которых спасли в больнице им. И.И. Мечникова

"Чудом выжил... потерял руку и ногу, а осколок от снаряда пробил голову. Тогда меня отправили в больницу Мечникова, где медики меня подлатали и через несколько дней отправили в Киев", - вспоминает боец ​​батальона "Кривбасс" Василий Стуженко о том, как его спасали в Днепре после засады 24 августа 2014 года в Иловайске.

Почти три года после ранения часть его мозга прикрывала только кожа.

В 2017-м медики из больницы им. Мечникова заменили ему недостающую часть черепа титановым имплантатом. Все расходы на операцию и изготовление самой пластины они взяли на себя.

Пластина точно повторяет уничтоженные кости черепа, выдерживает удары и не мешает Василию в повседневной жизни.

Стуженко - один из тысяч бойцов, которых за пять лет войны спасли в днепропетровской областной больнице им. И.И. Мечникова.

В период ожесточенных боевых действий на Востоке местные медики превратились в военных врачей. Им пришлось с нуля изучать военную хирургию, штудируя учебники и учась у иностранных коллег.

Как областная клиническая больница стала фактически прифронтовой, выясняла для ВВС News Украина Вероника Лобанская.

Хирургия по учебникам

За первые месяцы войны в больницу попали несколько сотен бойцов.

Всего за 5 лет войны здесь спасли жизни более чем 3 тыс. военнослужащих.

Но сюда везли не только военных, но и гражданских раненых из Донецкой и Луганской областей, в частности детей. У большинства были огнестрельные ранения - от "Градов", минометов и другого оружия.

Копірайт зображення gorod.dp.ua Image caption Больница им. Мечникова в Днепре

80% пострадавших отправляли сразу в реанимацию. 3,5 тысячи операций врачи провели прямо в приемном отделении больницы.

Спасать людей помогали медики из Европы, Израиля, Канады, США.

"Медики из-за рубежа помогали в первые дни войны, особенно со случаями боевых травм. Ведь мы до начала военных действий не лечили такие ранения, у нас не было никакого опыта", - вспоминает главный врач Сергей Рыженко.

Например, рассказывает медик, ранения в гражданской жизни более стерильные, за исключением ДТП, но и в таких случаях раны так не загрязняются, как на поле боя. Местным врачам пришлось столкнуться с тем, что они почти не встречали раньше, - частые случаи гангрены, оторванные и отбитые конечности, разорванные сосуды.

"Раньше мы думали, что такие травмы нужно быстро зашить, но оказывается, раненую поверхность необходимо расширять и чистить, чтобы она быстрее зажила", - рассказывает Сергей Рыженко.

Многие пациенты попадают в больницу с разорванными сосудами, рискуя погибнуть от потери крови. Но и с этим здесь научились бороться лучше. Иногда бойцов в буквальном смысле приходится собирать.

"Обычно приходится собирать суставы ребят заново. Был случай, когда военному раздробило локоть, и на месте сустава остались одни мышцы. Пришлось собрать новый, полностью искусственный сустав", - говорит Рыженко.

Копірайт зображення Наира Лисуненко Image caption Главный врач Сергей Рыженко

Навыки военной хирургии многим в Днепре пришлось осваивать с нуля, в частности в лечении черепно-мозговых травм.

"Тогда, в 2014-м, когда к нам начали поступать раненые, мы за три недели выучили историю военной хирургии за столетний период. Мы изучили опыт медиков во время войны во Вьетнаме, Ираке и Корее, Афганистане, на Северном Кавказе. Впоследствии проанализировали свой результат за 2014-2015 годы, оставив хорошо наработанные методики, которые до сих пор совершенствуем", - заключает Андрей Сирко, заведующий отделением нейрохирургии № 2.

За 5 лет через больницу И.И. Мечникова с ранениями головного мозга прошло около 320 военных.

При черепно-мозговых травмах врачи сразу делают первичную пластику: удаляя осколки, хирурги сразу проводят пластическую операцию, чтобы вернуть бойцам не только их жизнь, но и лицо.

В начале войны остро не хватало места для раненых. До 2014 года здесь было не больше 60 реанимационных коек, сейчас их уже 100. Круглосуточно дежурят медики, анестезиологи и медсестры.

Техника, которая спасает жизни

Новацией стало открытие в 2018 году лапароскопического отделения. Это позволяет проводить минимально травматические для пациентов операции, после которых они быстрее выздоравливают.

Сейчас процент спасенных жизней в больнице достигает 90. Это достигается благодаря обновленному оборудованию и профессионализму персонала.

За пять лет больницу оснастили современной техникой: от компьютерного томографа, ангиографа, нейрохирургического микроскопа и аппаратов вентиляции легких до многофункциональных кроватей с противопролежневыми матрасами.

Копірайт зображення Dnepr.info Image caption За пять лет больницу им. Мечникова оснастили современным оборудованием

Здесь гордятся операционным столом экспертного класса из Японии для нейрохирургии и микрохирургии. Единственный в Украине медицинский аппарат во время операции позволяет минимизировать смещение головы пациента при изменении положения его тела.

Это очень важно, когда с фронта привозят раненых в голову - часто в результате работы снайперов.

Кроме того, областной центр экстренной медпомощи получил новые кареты скорой. Машины оснащены современной аппаратурой - электрокардиографом, пульсоксиметром, а также детским и взрослым спинальным щитом.

Главный врач вспоминает, что до 2014 года больницы Донецка и Луганска опережали днепропетровскую областную по медицинскому оборудованию. Теперь, по словам Сергея Рыженко, больница им. И.И. Мечникова - самая прогрессивная в Украине.

Копірайт зображення Dnepr.info Image caption Теперь это - самое прогрессивное медицинское учреждение в Украине, говорят в руководстве больницы

Впрочем, раненым бойцам нужны не только лекарства и врачи. Им нужно как-то принять воспоминания об увиденных на фронте ужасах.

"Я стараюсь не общаться с ребятами о войне, не спрашивать, как они получили ту или иную травму, а наоборот - говорить на другие темы. Например, интересуюсь их планами на будущее", - рассказывает Яна Штейнц, медсестра из отделения нейрохирургии.

"Вот был парень, который получил травму позвоночника, остался парализованным. Однако все равно был жизнерадостным и веселым. У него было столько планов на дальнейшую жизнь и обучение. Такие пациенты вызывают желание работать дальше", - вспоминает Яна.

Image caption Медсестра Яна Штейнц старается не говорить с ранеными о войне

Все эти пять лет в больницу ежемесячно поступает помощь от волонтеров и благотворителей.

Именно благодаря этой помощи и удалось провести операцию на черепе Василию Стуженко.

Такая операция считается косметической. Расходы на нее государство не компенсирует.

"Пластину решил поставить, чтобы получить разрешение на вождение. Ведь машина мне была очень нужна, я постоянно принимаю участие в различных соревнованиях военных, занимаюсь стрельбой из лука, поэтому приходится много ездить по стране. Был выбор между покупкой автомобиля и оплатой операции", - рассказывает боец, которого дважды спасли в больнице имени И.И. Мечникова.

Как говорят сами врачи и медсестры, спасение военных - это их личный вклад в борьбу за Украину.

Заведующий отделением нейрохирургии Андрей Сирко говорит, что готов спасать бойцов столько лет, сколько понадобится:

"Вношу посильный вклад в это дело для моих детей, внуков, правнуков. Они скажут: "Да, наш дедушка не воевал на фронте, но он помогал тем тяжелым раненым, которые поступали в больницу. А во-вторых, я получаю огромный моральный подъем, спасая жизни этих ребят. Когда они поступают к нам, нам неважно, какого они рода войск, какое у них звание, мы видим людей, которые воевали за Украину. Они дают нам силы и вдохновение работать в таких условиях еще 5, 10, 20 лет, если будет нужно".

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