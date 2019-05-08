Антикоррупционный суд возглавила Елена Танасевич. Что о ней известно

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Главой Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) была избрана 37-летняя судья из Харькова Елена Танасевич.

Избрание проходило путем тайного голосования. Участие в голосовании приняли 38 судей, а выбрать руководителя удалось только с третьей попытки.

Этот суд будет рассматривать коррупционные дела, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро. Его работа может начаться уже в ближайшее время. Им передадут более 200 дел, которые сейчас есть в судах первой инстанции и в апелляции.

38 судей Высшего антикоррупционного суда назначили на должности 11 апреля 2019 года после почти полугодового конкурса.

Судей отобрали в рамках специального конкурса, который состоялся по беспрецедентной для страны процедуре. 19 марта Высший совет правосудия передал президенту на утверждение победителей конкурса.

По настоянию западных партнеров и Международного валютного фонда, решающее слово в отборе было за Общественным советом международных экспертов.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Высший антикоррупционный суд в составе 38 судей

В закон вписали специальную норму, согласно которой международные эксперты фактически получили право вето в отношении любого кандидата.

Так и получилось - на финальных стадиях отбора эксперты отсеяли 42 претендентов, в отношении которых были большие сомнения по поводу их добропорядочности, репутации и доходов.

Из 38 назначенных судей Высшего антикоррупционного суда 22 человека ранее работали служителями Фемиды, 13 - адвокатами, а еще трое - ученые.

Всего в первую инстанцию Высшего антикоррупционного суда вошли 27 судей, а в апелляционную палату - 11.

Кто такая Елена Танасевич

37-летняя харьковчанка Елена Танасевич (девичья фамилия Немыкина) работала судьей с 2012 году.

На конкурсе в Антикоррупционный суд она показала лучший балл из всех претендентов.

Танасевич родилась в 1982 году. Образование получала сначала в Харьковском педагогическом университете имени Сковороды, а затем в Харьковской юридической академии. С 2002-го работала юристом, а затем помощником судьи.

До избрания в Высший антикоррупционный суд Танасевич была судьей в Печенежском районном суде Харьковской области.

В 2018 году защитила диссертацию и получила степень кандидата юридических наук. Елена Танасевич свободно владеет английским языком.

Муж Танасевич Михаил занимается бизнесом в Харькове, семья имеет там квартиру и шесть земельных участков.

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В декларации за 2018, представленной уже после завершения конкурса в антикоррупционный суд, в совместной собственности супругов появились 10 земельных участков, еще на восемь участков у них есть право пользования.

Елена Танасевич с мужем являются совладельцами компании "Энергетическая альтернатива".

В декларации за 2018, в которой появились дополнительные земельные участки, ее муж Михаил задекларировал корпоративные права в еще двух компаниях - "Серафим Солар Украины" и "Євро Энерджи".

Названия фирм свидетельствуют, что они могут быть связаны с солнечной энергетикой. Показательно, что часть земельных участков арендуется в поселке Солнечное близ Запорожья.

Зарплата судьи составила 220 тысяч в год, в 2018-м - 245 тысяч, а доход ее мужа в обоих случаях превышал миллион гривен.

Согласно ее декларации, семья владеет автомобилем Peugeot 107, а также DAEWOO Sens и SSANGYONG Actyon.

Семья воспитывает одного сына - Серафима. Возможно, именно с его именем связано название одной из компаний супругов - "Серафим Солар Украина".

Отец Виталий Немыкин ранее работал в УБОП Харьковской области, а сестра Ольга Малахова - работает в исполнительной службе.

Несколько попыток

Избрать главу ВАКС с первой попытки не удалось.

Сначала на должность председателя выдвинули трех кандидатов: Олега Павлишина, который работал судьей Апелляционного суда Львовской области (набрал 14 голосов), Елену Танасевич (набрала 15 голосов) и экс-адвоката Саакашвили Маркияна Галабала (набрал 9 голосов). Ни один из них не набрал необходимых 19 голосов, поэтому объявили второй тур.

Во втором раунде голосования Елена Танасевич набрала 16 голосов, а Олег Павлишин - 15, семь судей не поддержали ни одного кандидата.

Поэтому вся процедура голосования с выдвижением кандидатов началась снова.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Судьи Высшего антикоррупционного суда на первом собрании

При следующей попытке на должность председателя суда повторно выдвинули Елену Танасевич и бывшую судью Жмеринского районного суда Ольгу Саландяк.

В этот раз голосование выявило победителя - председателем суда избрали Елену Танасевич. За нее проголосовали 23 судьи.

Кто такая Ольга Саландяк

Ольга Саландяк родилась в 1980 году в городе Подгайцы Тернопольской, не замужем.

Юридическое образование получила в Одесской юридической академии, а до этого училась в Винницком техникуме молочной промышленности.

Судьей работает с 2012 года, а до этого много лет была помощником судьи и работала в аппарате различных судов Винницы.

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption Президент назначил судей Высшего антикоррупционного суда накануне 2 тура выборов

До избрания в антикоррупционный суд работала судьей Жмеринского районного суда Винницкой области.

Имеет собственную квартиру в Виннице, а также задекларировала квартиру матери.

Зарплата за 2017 год составила 210 тысяч гривен. Также в декларации указаны 5 тысяч долларов и 700 евро наличными.

Заместителем председателя антикоррупционного суда избрали экс-адвоката из Киева Евгения Крука.

Семья судьи владеет двумя квартирами в Киеве и загородным домом с сауной.

Ездит он на автомобиле Mitsubishi Lancer 2005 года, а за 2017 заработал 180 тысяч гривен.

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