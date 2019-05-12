Крымские истории украинских моряков. Как задерживали и освобождали рыбаков

Копірайт зображення Facebook/Кримская солидарность Image caption Капитан судна "ЯМК-0041" Виктор Новицкий до сих пор остается в Крыму после задержания

4 мая прошел год с тех пор, как российские пограничники задержали в Черном море украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" из Очакова с пятью моряками.

Их обвинили в незаконном рыбном промысле. Впоследствии четырех членов экипажа освободили, а капитан судна до сих пор находится в аннексированном Крыму.

А 7 мая на материковую Украину вернулись рыбаки из села Стрелкового Генического района Херсонской области. Андрея Морозова и Руслана Кондратюка российские пограничники из Крыма задержали в сентябре прошлого года в заливе Сиваш, когда рыбаки пристали к берегу из-за поломки лодки.

Возвращение украинских моряков - непростая и своеобразная процедура. Официально здесь не фигурируют фразы "заложники", "агрессия", "обмен". Рыбаков обвиняют в браконьерстве, а суды выносят приговоры тогда, когда достигаются политические договоренности.

"Браконьеры" из Очакова

В мае 2018 года рыболовецкая фелюга "ЯМК-0041" была задержана неподалеку от мыса Тарханкут в Черном море и доставлена ​​на территорию полуострова "для проведения процессуальных действий".

Российские пограничники в Крыму тогда заявили, что украинские рыбаки проводили "незаконный промысел камбалы-калкана в экономической зоне России".

В неволе оказались четыре члена экипажа Сергей Калиниченко, Руслан Скрипник, Олег Блок и Геннадий Отичко, а также капитан судна Виктор Новицкий. Капитану предъявили обвинение в браконьерстве и поместили в следственный изолятор Симферополя.

Членам экипажа никаких обвинений не предъявляли, однако документы у них забрали. По словам крымского адвоката Эдема Семедляева, который оказывал помощь морякам, они проходили по делу как свидетели.

Ответ за "Норд"?

Незадолго до задержания судна "ЯМК-0041", 25 марта прошлого года, украинские пограничники задержали рыболовное судно "Норд" под флагом РФ с припиской в ​​порту Керчи. Судно задержали по обвинению в вылове рыбы без соответствующих документов.

После этого ситуация в акваториях Азовского и Черного морей начала обостряться. Российские силовики стали чаще и тщательнее проверять украинских рыбаков. Задержание моряков судна "ЯМК-0041" в СМИ часто называли ответом со стороны России именно за "Норд".

Копірайт зображення ДПСУ Image caption Судно "Норд", которое в марте задержали украинские пограничники, было зарегистрировано в Крыму и ходило под российским флагом

Морские инциденты приобрели политическую окраску. Продолжался судебный процесс над капитаном "Норда" Владимиром Горбенко, которого обвинили в браконьерстве.

Остальные члены экипажа этого судна пытались вернуться в Крым, но без украинских документов пограничники их не отпускали. А в Крыму удерживали моряков из Очакова, а их капитана Новицкого также обвиняли в браконьерстве.

Семь на семь без капитанов

После длительных переговоров с российской стороной удалось договориться об обмене моряками. В конце октября на материковую Украину вернулись члены экипажа судов "ЯМК-0041" и "ЯОД 21-05" (этих моряков крымское ФСБ задержало в августе прошлого года).

В Крым вместо смогли выехать члены экипажа российского "Норда". Договоренности об обмене вели российский омбудсмен Татьяна Москалькова и бывшая украинская омбудсмен, а сейчас вице-президент организации "Европейский институт омбудсмена" Нина Карпачева.

Впоследствии в феврале этого года в Крым уехал и капитан "Норда" Владимир Горбенко. Российским СМИ он заявил, что спокойно пересек КПВВ "Чаплинка" в Херсонской области. Однако украинские пограничники заявили, что он не мог легально пересечь этот пункт, потому что не имел специального разрешения и находится под следствием.

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption В октябре 2018 года семь моряков с судна "Норд", которые на этой фотографии стоят вместе с российским омбудсменом Татьяной Москалькова, вернулись в Крым

В это время в Крыму российские силовики продолжали удерживать капитана судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого, а также двух рыбаков из Стрелкового Херсонской области.

7 мая украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что моряки из Стрелкового Руслан Кондратюк и Андрей Морозов тоже вернулись домой.

"Только что по телефону разговаривала с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Она сообщила мне, что в рамках наших с ней предварительных договоренностей были освобождены вместе со своим судном удерживаемые на территории оккупированного Крыма два херсонских рыбака - Руслан Кондратюк и Андрей Морозов", - написала Денисова в Facebook.

Копірайт зображення Фото предоставлено Ниной Карпачевой Image caption Руслан Кондратюк вернулся в Украину

Виктор Новицкий же до сих пор остается в Крыму. В комментарии к посту Денисовой об освобождении моряков из Стрелкового жена капитана "ЯМК-0041" Татьяна Новицкая раскритиковала работу Денисовой по освобождению ее мужа.

Татьяна Новицкая написала, что члены экипажа "ЯМК-0041" не получали никакой помощи из офиса омбудсмена.

"В освобождении капитана Новицкого мы, как и раньше, на Вас не надеемся", - написала Татьяна Новицкая. Денисова на этот комментарий не ответила.

Копірайт зображення Facebook/denisovaombudsman

"Мой муж до сих пор там"

В комментарии для BBC News News Украина Новицкая рассказала, что в течение всего периода нахождения Очаковских рыбаков в неволе, к ним не явился ни один официальный представитель из Украины.

"Мы сами собирали средства для мужей, платили адвокатам, обходили десятки кабинетов. Помощи от официальных структур так и не дождались, хотя это же наши граждане, которых держали фактически в заложниках. Хорошо, что вернулись члены экипажа. Но мой муж до сих пор там", - говорит она.

В ноябре, добавляет женщина, благодаря договоренностям Карпачевой, ее мужу изменили меру пресечения и выпустили из изолятора.

"Теперь снимаем ему квартиру (в Крыму - Ред.). За ним следят, чтобы он никуда не уехал. Суд по существу должен состояться в конце мая", - добавляет Татьяна Новицкая.

Почему Украина не помогла финансами?

В апреле прошлого года правительство Украины приняло постановление №328, которым определяется порядок использования бюджетных средств для защиты прав людей, лишенных свободы "незаконными вооруженными формированиями" или "оккупационной администрацией" в Крыму, на Донбассе или на территории России.

Согласно постановлению, украинским гражданам, которые незаконно удерживаются "оккупационными администрациями" или властями РФ, предполагается правовая помощь, денежная помощь, меры социальной реабилитации и другая помощь.

Однако в декабре 2018 года правительство внесло изменения в постановление, согласно которым на такую ​​помощь могут рассчитывать только люди, заключенные "в связи с общественной или политической деятельностью", а также их семьи.

Поэтому обычные гражданские моряки не могут рассчитывать на государственную помощь.

"Могут отпустить после "суда"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Специалист по морскому праву Борис Бабин считает, что рыбаки из Стрелкового стали заложниками ситуации

Эксперт по морскому праву, экс-представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин считает, что Новицкого могут отпустить после решения суда, которым его признают виновным.

"Будет какой-то приговор, возможно зачислят в качестве наказания время его пребывания в СИЗО, а потом отпустят после того, как истечет срок апелляции. Это реальный сценарий. Что будет с самим судном - неизвестно, оно проходит по делу в качестве вещественного доказательства", - комментирует Бабин.

"К сожалению, Украина отказалась признавать их заложниками и никто, я полагаю, не будет заниматься обстоятельствами их похищения. Хотя мы наблюдали спланированную операцию по похищению украинских граждан с применением кораблей российских пограничников, к тому же - все произошло в водах вблизи материковой Украины. Не исключаю, что экипаж "ЯМК-0041" будет жаловаться на Украину относительно дискриминации их прав", - говорит Бабин.

Заложники ситуации

Относительно рыбаков из Стрелкового Бабин добавляет: они стали заложниками ситуации. Из-за неисправности лодки Руслан Кондратюк и Андрей Морозов оказались на территории аннексированного Крыма и были задержаны россиянами.

По словам Нины Карпачевой, этих рыбаков обнаружили случайно, во время посещения Виктора Новицкого в СИЗО Симферополя в октябре прошлого года. Тогда, после консультаций с российским омбудсменом Москальковой, удалось оказать им правовую помощь.

Сейчас освобожденные рыбаки из Стрелкового избегают контактов с прессой.

"Они просты работяги, думаю они не хотят ничего рассказывать. Знаю, что к ним уже приезжали журналисты, но они отказались что-либо комментировать", - рассказывает редактор генического издание "Новый визит" Геннадий Осьмак.

"Основные рычаги давления - политические"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Рыбный промысел может быть опасен, пока Крым аннексирован, считает Борис Бабин

Пока Крым остается аннексированным Россией, акватории Азовского и Черного моря являются опасной для промысла территорией, даже несмотря на соглашение между украинской и российской стороной относительно распределения квот на вылов живых биоресурсов, считает Борис Бабин.

"В случае нового захвата украинских моряков, я бы советовал обращаться во все возможные инстанции: в Украинский независимый морской профсоюз, к независимым правозащитникам, безусловно подавать заявления в полицию, СБУ, в офис омбудсмена", - говорит Бабин.

"Однако, при всем уважении к этим органам, я считаю, что основные рычаги влияния на Россию - политические", - отмечает он.

Речь идет, по его словам, в частности о детальном документировании таких случаев, освещении их на международных мероприятиях, подачи исков в международные судебные структуры.

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