Крымские истории украинских моряков. Как задерживали и освобождали рыбаков
4 мая прошел год с тех пор, как российские пограничники задержали в Черном море украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" из Очакова с пятью моряками.
Их обвинили в незаконном рыбном промысле. Впоследствии четырех членов экипажа освободили, а капитан судна до сих пор находится в аннексированном Крыму.
А 7 мая на материковую Украину вернулись рыбаки из села Стрелкового Генического района Херсонской области. Андрея Морозова и Руслана Кондратюка российские пограничники из Крыма задержали в сентябре прошлого года в заливе Сиваш, когда рыбаки пристали к берегу из-за поломки лодки.
Возвращение украинских моряков - непростая и своеобразная процедура. Официально здесь не фигурируют фразы "заложники", "агрессия", "обмен". Рыбаков обвиняют в браконьерстве, а суды выносят приговоры тогда, когда достигаются политические договоренности.
"Браконьеры" из Очакова
В мае 2018 года рыболовецкая фелюга "ЯМК-0041" была задержана неподалеку от мыса Тарханкут в Черном море и доставлена на территорию полуострова "для проведения процессуальных действий".
Российские пограничники в Крыму тогда заявили, что украинские рыбаки проводили "незаконный промысел камбалы-калкана в экономической зоне России".
В неволе оказались четыре члена экипажа Сергей Калиниченко, Руслан Скрипник, Олег Блок и Геннадий Отичко, а также капитан судна Виктор Новицкий. Капитану предъявили обвинение в браконьерстве и поместили в следственный изолятор Симферополя.
Членам экипажа никаких обвинений не предъявляли, однако документы у них забрали. По словам крымского адвоката Эдема Семедляева, который оказывал помощь морякам, они проходили по делу как свидетели.
Ответ за "Норд"?
Незадолго до задержания судна "ЯМК-0041", 25 марта прошлого года, украинские пограничники задержали рыболовное судно "Норд" под флагом РФ с припиской в порту Керчи. Судно задержали по обвинению в вылове рыбы без соответствующих документов.
После этого ситуация в акваториях Азовского и Черного морей начала обостряться. Российские силовики стали чаще и тщательнее проверять украинских рыбаков. Задержание моряков судна "ЯМК-0041" в СМИ часто называли ответом со стороны России именно за "Норд".
Морские инциденты приобрели политическую окраску. Продолжался судебный процесс над капитаном "Норда" Владимиром Горбенко, которого обвинили в браконьерстве.
Остальные члены экипажа этого судна пытались вернуться в Крым, но без украинских документов пограничники их не отпускали. А в Крыму удерживали моряков из Очакова, а их капитана Новицкого также обвиняли в браконьерстве.
Семь на семь без капитанов
После длительных переговоров с российской стороной удалось договориться об обмене моряками. В конце октября на материковую Украину вернулись члены экипажа судов "ЯМК-0041" и "ЯОД 21-05" (этих моряков крымское ФСБ задержало в августе прошлого года).
В Крым вместо смогли выехать члены экипажа российского "Норда". Договоренности об обмене вели российский омбудсмен Татьяна Москалькова и бывшая украинская омбудсмен, а сейчас вице-президент организации "Европейский институт омбудсмена" Нина Карпачева.
Впоследствии в феврале этого года в Крым уехал и капитан "Норда" Владимир Горбенко. Российским СМИ он заявил, что спокойно пересек КПВВ "Чаплинка" в Херсонской области. Однако украинские пограничники заявили, что он не мог легально пересечь этот пункт, потому что не имел специального разрешения и находится под следствием.
В это время в Крыму российские силовики продолжали удерживать капитана судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого, а также двух рыбаков из Стрелкового Херсонской области.
7 мая украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что моряки из Стрелкового Руслан Кондратюк и Андрей Морозов тоже вернулись домой.
"Только что по телефону разговаривала с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Она сообщила мне, что в рамках наших с ней предварительных договоренностей были освобождены вместе со своим судном удерживаемые на территории оккупированного Крыма два херсонских рыбака - Руслан Кондратюк и Андрей Морозов", - написала Денисова в Facebook.
Виктор Новицкий же до сих пор остается в Крыму. В комментарии к посту Денисовой об освобождении моряков из Стрелкового жена капитана "ЯМК-0041" Татьяна Новицкая раскритиковала работу Денисовой по освобождению ее мужа.
Татьяна Новицкая написала, что члены экипажа "ЯМК-0041" не получали никакой помощи из офиса омбудсмена.
"В освобождении капитана Новицкого мы, как и раньше, на Вас не надеемся", - написала Татьяна Новицкая. Денисова на этот комментарий не ответила.
"Мой муж до сих пор там"
В комментарии для BBC News News Украина Новицкая рассказала, что в течение всего периода нахождения Очаковских рыбаков в неволе, к ним не явился ни один официальный представитель из Украины.
"Мы сами собирали средства для мужей, платили адвокатам, обходили десятки кабинетов. Помощи от официальных структур так и не дождались, хотя это же наши граждане, которых держали фактически в заложниках. Хорошо, что вернулись члены экипажа. Но мой муж до сих пор там", - говорит она.
В ноябре, добавляет женщина, благодаря договоренностям Карпачевой, ее мужу изменили меру пресечения и выпустили из изолятора.
"Теперь снимаем ему квартиру (в Крыму - Ред.). За ним следят, чтобы он никуда не уехал. Суд по существу должен состояться в конце мая", - добавляет Татьяна Новицкая.
Почему Украина не помогла финансами?
В апреле прошлого года правительство Украины приняло постановление №328, которым определяется порядок использования бюджетных средств для защиты прав людей, лишенных свободы "незаконными вооруженными формированиями" или "оккупационной администрацией" в Крыму, на Донбассе или на территории России.
Согласно постановлению, украинским гражданам, которые незаконно удерживаются "оккупационными администрациями" или властями РФ, предполагается правовая помощь, денежная помощь, меры социальной реабилитации и другая помощь.
Однако в декабре 2018 года правительство внесло изменения в постановление, согласно которым на такую помощь могут рассчитывать только люди, заключенные "в связи с общественной или политической деятельностью", а также их семьи.
Поэтому обычные гражданские моряки не могут рассчитывать на государственную помощь.
"Могут отпустить после "суда"
Эксперт по морскому праву, экс-представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин считает, что Новицкого могут отпустить после решения суда, которым его признают виновным.
"Будет какой-то приговор, возможно зачислят в качестве наказания время его пребывания в СИЗО, а потом отпустят после того, как истечет срок апелляции. Это реальный сценарий. Что будет с самим судном - неизвестно, оно проходит по делу в качестве вещественного доказательства", - комментирует Бабин.
"К сожалению, Украина отказалась признавать их заложниками и никто, я полагаю, не будет заниматься обстоятельствами их похищения. Хотя мы наблюдали спланированную операцию по похищению украинских граждан с применением кораблей российских пограничников, к тому же - все произошло в водах вблизи материковой Украины. Не исключаю, что экипаж "ЯМК-0041" будет жаловаться на Украину относительно дискриминации их прав", - говорит Бабин.
Заложники ситуации
Относительно рыбаков из Стрелкового Бабин добавляет: они стали заложниками ситуации. Из-за неисправности лодки Руслан Кондратюк и Андрей Морозов оказались на территории аннексированного Крыма и были задержаны россиянами.
По словам Нины Карпачевой, этих рыбаков обнаружили случайно, во время посещения Виктора Новицкого в СИЗО Симферополя в октябре прошлого года. Тогда, после консультаций с российским омбудсменом Москальковой, удалось оказать им правовую помощь.
Сейчас освобожденные рыбаки из Стрелкового избегают контактов с прессой.
"Они просты работяги, думаю они не хотят ничего рассказывать. Знаю, что к ним уже приезжали журналисты, но они отказались что-либо комментировать", - рассказывает редактор генического издание "Новый визит" Геннадий Осьмак.
"Основные рычаги давления - политические"
Пока Крым остается аннексированным Россией, акватории Азовского и Черного моря являются опасной для промысла территорией, даже несмотря на соглашение между украинской и российской стороной относительно распределения квот на вылов живых биоресурсов, считает Борис Бабин.
"В случае нового захвата украинских моряков, я бы советовал обращаться во все возможные инстанции: в Украинский независимый морской профсоюз, к независимым правозащитникам, безусловно подавать заявления в полицию, СБУ, в офис омбудсмена", - говорит Бабин.
"Однако, при всем уважении к этим органам, я считаю, что основные рычаги влияния на Россию - политические", - отмечает он.
Речь идет, по его словам, в частности о детальном документировании таких случаев, освещении их на международных мероприятиях, подачи исков в международные судебные структуры.