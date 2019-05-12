"В этот день очень больно" - мамы погибших бойцов прошли шествием в Киеве

В День матери, который отмечается во второе воскресенье мая, в Киеве прошло шествие матерей украинских военных, погибших на Донбассе.

Копірайт зображення unian

В акции приняли участие несколько сотен родственников бойцов, погибших на Донбассе и на Евромайдане. Они приехали из разных регионов Украины.

Копірайт зображення unian

Участники шествия начали собираться на Михайловской площади, зажигали лампадки у стены памяти, несли цветы к фотографиям своих детей. У Михайловского собора состоялась совместная молитва.

Копірайт зображення unian

Далее мамы с фотографиями своих детей прошли по Владимирской улице, бульвару Шевченко ко Владимирскому собору. В соборе провели торжественную панихиду по погибшим.

Копірайт зображення unian

Во время шествия говорили о боли и печали, которые никогда не исчезнут.

"Сыночек мой погиб. Помним, любим его, скорбим. Четыре года уже прошло", - рассказала Ольга Чихун в комментарии 5 каналу. Во время шествия подписывали открытки "Несколько теплых слов маме героя".

Копірайт зображення unian

Участницы акции рассказывали, что, хотя сегодня День матери, они хотели посвятить этот день памяти своих детей.

"В этот день меня обычно поздравляли дочери, поздравлял сын. А после его гибели в этот день, День матери, стало болеть больше", - рассказала Маргарита Исаева. Ее сын Андрей погиб на Донбассе.

Копірайт зображення unian

За пять лет войны в Донбассе погибли 13 тыс. человек, еще 30 тыс. были ранены.