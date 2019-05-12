"В этот день очень больно" - мамы погибших бойцов прошли шествием в Киеве

  • 12 мая 2019

В День матери, который отмечается во второе воскресенье мая, в Киеве прошло шествие матерей украинских военных, погибших на Донбассе.

Мами загиблих бійців пройшли ходою у Києві Копірайт зображення unian

В акции приняли участие несколько сотен родственников бойцов, погибших на Донбассе и на Евромайдане. Они приехали из разных регионов Украины.

Мами загиблих бійців пройшли ходою у Києві Копірайт зображення unian

Участники шествия начали собираться на Михайловской площади, зажигали лампадки у стены памяти, несли цветы к фотографиям своих детей. У Михайловского собора состоялась совместная молитва.

Мами загиблих бійців пройшли ходою у Києві Копірайт зображення unian

Далее мамы с фотографиями своих детей прошли по Владимирской улице, бульвару Шевченко ко Владимирскому собору. В соборе провели торжественную панихиду по погибшим.

Мами загиблих бійців пройшли ходою у Києві Копірайт зображення unian

Во время шествия говорили о боли и печали, которые никогда не исчезнут.

"Сыночек мой погиб. Помним, любим его, скорбим. Четыре года уже прошло", - рассказала Ольга Чихун в комментарии 5 каналу. Во время шествия подписывали открытки "Несколько теплых слов маме героя".

Мами загиблих бійців пройшли ходою у Києві Копірайт зображення unian

Участницы акции рассказывали, что, хотя сегодня День матери, они хотели посвятить этот день памяти своих детей.

"В этот день меня обычно поздравляли дочери, поздравлял сын. А после его гибели в этот день, День матери, стало болеть больше", - рассказала Маргарита Исаева. Ее сын Андрей погиб на Донбассе.

Мами загиблих бійців пройшли ходою у Києві Копірайт зображення unian

За пять лет войны в Донбассе погибли 13 тыс. человек, еще 30 тыс. были ранены.

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