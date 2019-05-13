Минск, безвиз, армия и томос: 5 лет президента Порошенко в фото

Копірайт зображення УНИАН Image caption На внеочередных выборах в 2014 году Петр Порошенко в первом туре набрал почти 55% голосов. 7 июня во Верховной Раде состоялась его инаугурация

Петр Порошенко возглавил Украину в непростое время - после того, как Россия аннексировала Крым, а на Донбассе вспыхнул вооруженный конфликт, в результате которого украинская власть потеряла контроль над частью территории.

BBC News Украина в фотографиях вспоминает основные события в Украине, которые произошли в течение пяти лет его президентства.

Копірайт зображення Getty Images Image caption За день до инаугурации, 6 июня 2014 года, Порошенко уже совершил заграничный визит во Францию. В городке Бенувиль в Нормандии, в рамках празднования 70-летия операции "Оверлорд" и открытия второго фронта Второй мировой войны, впервые встретились лидеры Украины, России, Германии и Франции. Это положило начало новым переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе - "нормандскому формату".

Копірайт зображення Пресс-служба президента Image caption 20 июня Петр Порошенко впервые совершил рабочий визит в Донбасс. Там он представил свой мирный план по урегулированию ситуации на Востоке. Он включал 15 шагов, в частности освобождение заложников, создание буферной зоны, вывод незаконных вооруженных формирований и разоружение. Большая часть этих шагов затем легла в основу Минских соглашений, но до сих пор полностью не реализована.

Копірайт зображення Пресс-служба президента Image caption Уже через несколько недель после инаугурации, 27 июня 2014 года, Порошенко выполнил одно из основных требований Евромайдан - завершил подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Глава государства подписал экономическую часть соглашения, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. Политическую часть подписал еще в марте тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк.

Копірайт зображення Михаил Палинчак Image caption Вторые "Нормандские переговоры" состоялись в Милане 17 октября 2014 года. Далее лидеры собирались в Минске, Париже и Берлине. После переговоров в Германии в октябре 2016 года "Нормандская четверка" так и не собралась.

Копірайт зображення Пресс-служба президента Image caption За все пять лет президентства Порошенко едва ли не чаще всего встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он неоднократно называл ее "другом Украины", провел с ней десятки двусторонних и многосторонних встреч. Фото сделано 20 мая 2017 года в Германии.

Копірайт зображення Пресс-служба президента Image caption В рамках "Нормандских переговоров" происходило и двустороннее общение Петра Порошенко с Владимиром Путиным. Также они созванивались по телефону, обычно для того, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе и освобождение заложников.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Все пять лет журналисты и общество внимательно следили, жмут ли на переговорах Порошенко и Путин друг другу руки. На встрече в Минске 11 - 12 февраля 2015 года, когда подписали вторые Минские соглашения, это рукопожатие произошло. Позже Франсуа Олланд в своей книге напишет, что во время этих переговоров российский президент угрожал Петру Порошенко "полностью раздавить его войска".

Копірайт зображення Михаил Палинчак Image caption Одним из своих приоритетов Порошенко всегда называл освобождение заложников. Фото сделано во время последнего обмена заложниками 27 декабря 2017 года, во время которого домой вернулись 73 человека. После этого все попытки Киева в этом направлении были безуспешными.

Копірайт зображення Михаил Палинчак Image caption Петр Порошенко часто ездил к военным на Донбасс в зону конфликта. Укрепление боеспособности украинской армии стало приоритетом в политике руководства государства. За последние пять лет впервые существенно возросло финансирование сектора безопасности и обороны - до 5% от ВВП. Однако накануне выборов вспыхнул скандал вокруг хищений в оборонке, в причастности к которым заподозрили близкое окружение Порошенко.

Копірайт зображення Пресс-служба президента Image caption Президент посещал военных в госпиталях, вручал им государственные награды, ел вместе с ними в столовой и приходил в гости к ним домой. На фото Порошенко в День Нацгвардии 26 марта 2015 года обедает с военными.

Копірайт зображення Getty Images Image caption При президенте Порошенко Украина возобновила евроантлантическую интеграцию, а в феврале 2019 года Верховная Рада внесла изменения в Конституцию, которыми закрепила курс на членство в ЕС и НАТО. На фото - Петр Порошенко на саммите НАТО в Варшаве 9 июля 2016 года.

Копірайт зображення Пресс-служба президента Image caption За этот период Украина завершила переговоры с ЕС по безвизовому режиму. В результате 17 мая 2017 года в Страсбурге было подписано соглашение о безвизовом режиме для граждан Украины. С 11 июня 2017 он заработал.

Копірайт зображення Михаил Палинчак Image caption 15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор украинских православных церквей в Софийском соборе. На нем присутствовал и Петр Порошенко.

Image caption А уже 5 января 2019 года в Стамбуле состоялась церемония подписания томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Это фото корреспондента BBC, сделанное как раз в момент подписания, впоследствии стало очень популяним в соцсетях.

Копірайт зображення Пресс-служба президента Image caption 19 апреля 2019 года Петр Порошенко и Владимир Зеленский пришли на НСК "Олимпийский" на предвыборные дебаты. Сначала на территории стадиона было две сцены для каждого из кандидатов, однако перед началом Порошенко покинул свою и перешел на сцену Зеленского. Перед началом дебатов соперники пожали руки и Порошенко что-то сказал Зеленскому. Что именно - неизвестно.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Петр Порошенко и его жена Марина вышли к участникам акции "Спасибо" у Администрации президента 22 апреля 2019 года. После проигрыша на президентских выборах он заявил, что продолжит заниматься политикой и готов помогать Владимиру Зеленскому.

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